Theo thông báo từ ê-kíp, toàn bộ vé trong đợt mở bán sớm "Mắt nhắm mắt mở" concert - Day 3 đã được bán hết trong thời gian ngắn. Kết quả này nhanh chóng tạo nên không khí sôi động trên các nền tảng mạng xã hội, khi người hâm mộ bắt đầu chuẩn bị cho đợt general sale diễn ra lúc 10h ngày 6/10.

Trên nhiều hội nhóm của người hâm mộ HIEUTHUHAI, các bài viết chia sẻ kinh nghiệm săn vé liên tục xuất hiện. Người hâm mộ chủ động chuẩn bị phương thức thanh toán, tải lại trang đúng thời điểm và thậm chí lập nhóm để cùng săn vé. Tốc độ bán của đợt pre-sale cũng khiến cuộc cạnh tranh trong đợt mở bán chung được dự đoán sẽ không kém phần quyết liệt.

HIEUTHUHAI cháy vé concert tại Hà Nội chỉ sau vài giờ mở bán sớm. Ảnh: Nhà sản xuất

Sức nóng của concert tại Hà Nội không phải bất ngờ. Trước đó, hai đêm "Mắt nhắm mắt mở" concert tại Nhà thi đấu Phú Thọ (TP.HCM) đã nhanh chóng bán hết vé, thu hút khoảng 16.000 khán giả. Thành công này tạo tiền đề để HIEUTHUHAI tiếp tục mở rộng quy mô chương trình tại Hà Nội.

Day 3 được tổ chức tại Sân Bắc, Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), với không gian lớn hơn. Tuy nhiên, nhu cầu từ người hâm mộ đang ở mức cao khiến lượng vé dành cho đợt general sale được nhiều khán giả đặc biệt quan tâm. Trên mạng xã hội, tình trạng "camp vé", tìm chỗ và trao đổi kinh nghiệm săn vé đã bắt đầu xuất hiện.

Sau đêm diễn tại Hà Nội, hành trình "Mắt nhắm mắt mở" concert tiếp tục đến Las Vegas (Mỹ). Day 4 dự kiến diễn ra vào ngày 29/11 tại PH Live at Planet Hollywood. Đây được xem là bước tiếp theo trong kế hoạch đưa concert cá nhân của HIEUTHUHAI ra ngoài thị trường Việt Nam.

HIEUTHUHAI, tên thật Trần Minh Hiếu, sinh năm 1999, là một trong những nghệ sĩ trẻ nổi bật của thị trường nhạc Việt. Anh được biết đến rộng rãi sau khi lọt top 8 King of Rap năm 2020 và giành giải Thí sinh được yêu thích nhất.

HIEUTHUHAI luôn tạo sức hút lớn đối với khán giả Việt. Ảnh: Nhà sản xuất

Nam rapper sau đó liên tiếp ghi dấu ấn với các ca khúc như "Ngủ một mình", "Vệ tinh", "Không thể say", cùng album "Ai cũng phải bắt đầu từ đâu đó" và "Mắt nhắm mắt mở". Đặc biệt, danh hiệu quán quân "Anh trai say hi năm 2024" giúp HIEUTHUHAI củng cố vị trí trong nhóm nghệ sĩ trẻ có sức ảnh hưởng lớn.

Việc hai đêm diễn tại TP.HCM bán hết vé và đợt pre-sale concert tại Hà Nội tiếp tục "cháy vé" cho thấy sức hút ngày càng lớn của HIEUTHUHAI ở lĩnh vực biểu diễn trực tiếp.

Với Day 3, nam rapper đang đứng trước một cột mốc mới khi đưa concert cá nhân đến một không gian có quy mô lớn hơn, đồng thời chuẩn bị cho hành trình tiếp cận khán giả quốc tế.