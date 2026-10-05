Vợ trẻ Tiết Cương bất ngờ nhắc chuyện tình cũ của chồng

Vợ trẻ Tiết Cương mới đây thu hút sự chú ý khi đăng tải đoạn clip đời thường cùng chồng, trong đó bất ngờ nhắc đến những mối tình trước đây của nam nghệ sĩ. Cách trò chuyện tự nhiên, hài hước của hai vợ chồng nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ khán giả.

Trong đoạn clip, vợ Tiết Cương hỏi chồng: “Em nghe đồn người yêu cũ của anh ở Mỹ nhiều lắm hả?”. Nam nghệ sĩ đáp ngắn gọn: “Ừm, mấy người lận”.

Sau đó, vợ Tiết Cương tiếp tục hỏi: “Lần này sang Mỹ chơi cho em gửi lời hỏi thăm người yêu cũ của anh nha”. Khi chồng đồng ý, cô lập tức hỏi lại: “Ủa, vậy là có gặp hả?”. Tiết Cương giải thích rằng anh chỉ có thể nhắn tin hỏi thăm bởi địa bàn rộng lắm, không thể đi hết để gặp từng người.

Vợ trẻ Tiết Cương thu hút sự chú ý khi đăng tải đoạn clip đời thường cùng chồng.

Đáng chú ý, vợ Tiết Cương còn thoải mái nói: “Gặp cũng đâu có sao đâu anh”. Cuộc trò chuyện cho thấy sự cởi mở của cả hai khi đề cập đến chuyện tình cảm trong quá khứ.

Kèm đoạn clip, vợ Tiết Cương viết một chia sẻ nhận được nhiều sự chú ý: “Người yêu cũ là người đã giúp chồng mình trưởng thành hơn trong tình yêu nên mình luôn biết ơn từng người yêu cũ của chồng mình”. Quan điểm này khiến câu chuyện về tình cũ của Tiết Cương được nhìn theo hướng nhẹ nhàng.

Thời gian gần đây, Tiết Cương thường xuyên chia sẻ hình ảnh cuộc sống đời thường bên bà xã Ngọc Thưởng. Hai người kết hôn năm 2022, sau thời gian tìm hiểu kín tiếng. Ngọc Thưởng sinh năm 1999, kém Tiết Cương 26 tuổi và không hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp.

Tiết Cương bên bà xã Ngọc Thưởng.

Sau khi lập gia đình, Tiết Cương vẫn duy trì công việc nghệ thuật nhưng dành nhiều thời gian hơn cho vợ con. Nam nghệ sĩ từng chia sẻ những khoảnh khắc hai vợ chồng đi du lịch, sinh hoạt và thực hiện các video đời thường. Năm 2025, Tiết Cương và vợ trẻ đón con trai đầu lòng, đánh dấu một bước chuyển đáng nhớ trong cuộc sống của nam nghệ sĩ.

Hiện Tiết Cương cũng có chuyến đi Mỹ và thường xuyên cập nhật những khoảnh khắc trong hành trình này. Đây cũng là bối cảnh khiến câu chuyện về những người yêu cũ của nam nghệ sĩ được vợ anh nhắc đến một cách hài hước trong clip mới.

Ở tuổi ngoài 50, Tiết Cương có cuộc sống khá khác so với thời điểm anh nổi tiếng mạnh trên sân khấu và truyền hình. Nam nghệ sĩ từng ghi dấu qua các bộ phim truyền hình như Hướng nghiệp, Mùi ngò gai, Vật chứng mong manh và nhiều chương trình hài.

Ở lĩnh vực điện ảnh, Tiết Cương từng góp mặt trong Lật Mặt 6: Tấm Vé Định Mệnh, tác phẩm đạt khoảng 300 tỷ đồng doanh thu. Anh tiếp tục xuất hiện trong Lật Mặt 7: Một Điều Ước, bộ phim thu về hơn 482 tỷ đồng, và Lật Mặt 8: Vòng Tay Nắng với doanh thu hơn 230 tỷ đồng.

Dù không phải lúc nào cũng đảm nhận vai trung tâm, Tiết Cương vẫn giữ được dấu ấn riêng nhờ lối diễn xuất hài hước và tự nhiên. Hiện nam nghệ sĩ chưa công bố dự án điện ảnh mới, những chia sẻ đời thường bên vợ trẻ tiếp tục giúp cuộc sống hiện tại của nam nghệ sĩ nhận được sự quan tâm từ khán giả.