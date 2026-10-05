Chân dung hai nhân vật đặc biệt đứng sau 'bom tấn' đạt doanh thu 300 tỷ đồng, 'càn quét' phòng vé Việt.

Trại buôn người đã cán mốc 300 tỷ đồng chỉ sau 12 ngày công chiếu, chính thức lọt vào top 2 phim Việt có doanh thu cao nhất năm 2026. Phim cũng vào top 8 doanh thu phim Việt cao nhất mọi thời đại, vượt 5.500 suất chiếu mỗi ngày, dù không rơi vào mùa lễ, tết. Đằng sau sức hút lớn của bộ phim, vai trò của Toni Dương Bảo Anh và Mèo Bích Trang cũng được khán giả quan tâm.

Toni Dương Bảo Anh đảm nhiệm vai trò đạo diễn, nổi bật với thế mạnh về hành động, dàn dựng, nhịp điệu và ngôn ngữ hình ảnh. Còn Mèo Bích Trang lại xuất hiện ở nhiều lớp công việc khác nhau, từ phát triển câu chuyện, kịch bản, sản xuất, sáng tạo, xây dựng thế giới phim, cho đến âm nhạc và truyền thông.

Là vợ chồng ngoài đời, cả hai đồng thời là cộng sự trong một dự án điện ảnh kéo dài nhiều năm. Nhưng nếu nhìn vào hành trình hình thành Trại buôn người, vai trò của Mèo Bích Trang đặc biệt ở chỗ cô gần như đi cùng bộ phim từ trang giấy đầu tiên cho đến khi tác phẩm bước ra rạp.

Ngay từ giai đoạn tiền kỳ, Mèo Bích Trang đã tham gia phát triển câu chuyện, cấu trúc kịch bản và xây dựng hệ thống nhân vật của Trại buôn người. Thách thức không chỉ nằm ở việc kể một câu chuyện về nạn buôn người, lừa đảo và những cái bẫy được ngụy trang dưới lời mời “việc nhẹ lương cao”. Bài toán lớn hơn là làm thế nào để phía sau những biến cố khốc liệt, khán giả vẫn nhìn thấy con người.

Khi đạo diễn Toni Dương Bảo Anh tham gia dự án, phần câu chuyện bắt đầu được chuyển hóa thành ngôn ngữ điện ảnh. Với thế mạnh về phim hành động, Toni tập trung vào việc hiện thực hóa những trường đoạn lớn, xây dựng nhịp điệu, dàn dựng hành động và tổ chức hình ảnh trên trường quay.

Trong quá trình sản xuất, ê kíp cũng đứng trước những lựa chọn buộc phải thay đổi cách thực hiện một cảnh so với hình dung ban đầu. Mèo Bích Trang từng chia sẻ về một lựa chọn khó khăn trong quá trình làm phim: “Bỏ hết những kết cấu mà đạo diễn làm, và chúng tôi quyết định quay lại cho đúng kịch bản”. Điều đó đồng nghĩa ê kíp phải dành thêm 12 ngày quay để bảo đảm câu chuyện được kể theo đúng tinh thần đã xác lập.

Đặc biệt, hai ca khúc trong phim Happy money và Dakota, đều được Mèo Bích Trang trực tiếp sáng tác. Với một người đồng thời tham gia viết câu chuyện và viết nhạc cho chính thế giới ấy, âm nhạc không đơn thuần là phần minh họa cảm xúc. Nó có thể trở thành một lớp storytelling khác.

Trong khi đó, Toni Dương Bảo Anh giữ vai trò đạo diễn, tập trung vào việc chuyển hóa câu chuyện thành ngôn ngữ điện ảnh, đặc biệt phát huy thế mạnh ở hành động, dàn dựng và những trường đoạn quy mô lớn.

Tuy Toni Dương Bảo Anh và Mèo Bích Trang ở hai vai trò khác nhau nhưng cùng hướng đến một bộ phim. Và có lẽ, điều đáng chú ý nhất trong câu chuyện của hai vợ chồng này không nằm ở việc ai “thầu” nhiều credit hơn, mà ở cách một dự án điện ảnh có thể được hình thành khi người viết câu chuyện, người giữ định hướng sáng tạo và người đạo diễn cùng đứng trong một quá trình cộng tác liên tục.