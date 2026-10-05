Top 10 phim truyền hình Hoa ngữ có điểm Douban cao nhất tháng 9/2026

Bước sang tháng 10, cùng nhìn lại bức tranh phim truyền hình Hoa ngữ trong tháng 9/2026, thời điểm màn ảnh nhỏ ghi nhận sự xuất hiện của nhiều tác phẩm thuộc các thể loại như cổ trang, hiện đại, tình cảm, trinh thám và điệp chiến. Đáng chú ý, Lan Hương Như Cố dẫn đầu danh sách với 7,5 điểm trên Douban, trở thành bộ phim được đánh giá cao nhất trong tháng. Dưới đây là 10 phim truyền hình nổi bật có điểm Douban cao trong tháng 9/2026.

10. Trọng Án Lục Tổ: Biển Số Cảnh Sát Mất Tích - 4,4 điểm

Trọng Án Lục Tổ từng là thương hiệu phim hình sự quen thuộc với khán giả Trung Quốc. Bốn phần trước đều đạt điểm số cao trên Douban, trong đó phần đầu tiên từng đạt 8,9 điểm. Ảnh: iQIYI

Tuy nhiên, phiên bản tiền truyện Trọng Án Lục Tổ: Biển Số Cảnh Sát Mất Tích lại nhận phản hồi trái chiều. Phim lấy bối cảnh trước thời điểm tổ trọng án số 6 được thành lập, kể về cảnh sát Tằng Khắc Cường được điều động tham gia điều tra một vụ án còn dang dở của người đồng đội đã hy sinh.

Câu chuyện xoay quanh thế lực tội phạm tại Đông An, trong đó Triệu Bân, thiếu gia nhà họ Triệu, xây dựng thế lực thông qua hoạt động buôn lậu, hối lộ và kiểm soát địa bàn bằng bạo lực. Trong quá trình điều tra, các thành viên tổ trọng án lần lượt phối hợp để phá giải nhiều vụ án.

Dù có nhiều tình tiết xung đột, tác phẩm bị một bộ phận khán giả cho rằng triển khai quá nhanh, thiếu phần dẫn dắt và chiều sâu vốn từng là điểm mạnh của loạt phim trước. Phim hiện nhận 4,4 điểm trên Douban.

9. Nhất Âu Xuân - 5,4 điểm

Nhất Âu Xuân có sự tham gia của Hứa Khải và Châu Dã, khai thác câu chuyện tình cảm kết hợp đấu trí trong gia đình và triều đình. Ảnh: iQIYI

Phim kể về Thẩm Nhuận, chàng trai trải qua biến cố gia đình, và Tạ Thanh Viên, cô gái thứ trong Tạ phủ rơi vào cảnh khốn khó. Hai người gặp nhau, cùng nương tựa và tìm cách sinh tồn. Sau khi trưởng thành, họ một lần nữa gặp lại nhau khi Thanh Viên trở về Tạ gia để minh oan cho mẹ, còn Thẩm Nhuận nhận lệnh điều tra và thanh trừng thế lực tại Hoành Đường.

Tác phẩm đi theo mô-típ nữ chính từng bước vượt qua nghịch cảnh, kết hợp yếu tố gia đấu và quyền mưu. Tuy nhiên, nhịp kể nhanh cùng phần dựng bị nhận xét là thiếu liền mạch khiến phim chưa tạo được hiệu ứng mạnh. Nhất Âu Xuân hiện đạt 5,4 điểm trên Douban.

8. Phi Đáo Ngã Tâm Thượng - 6,0 điểm

Phi Đáo Ngã Tâm Thượng thuộc dòng phim tình cảm nhẹ nhàng, lấy ngành hàng không làm bối cảnh chính. Ngụy Triết Minh và Lưu Tư Ninh đảm nhận hai vai chính. Ảnh: Mango TV

Phim xoay quanh Nguyễn Tư Nhàn, một nữ tiếp viên hàng không mang ước mơ trở thành phi công. Sau một hiểu lầm với Phó Minh Dư, phó tổng giám đốc một hãng hàng không, cô quyết định nghỉ việc để theo đuổi con đường học lái máy bay.

Ba năm sau, Tư Nhàn tốt nghiệp học viện hàng không với thành tích đứng đầu và trở thành nhân sự được nhiều hãng hàng không săn đón. Trong khi đó, Phó Minh Dư phải đối mặt với những khó khăn trong quá trình cải tổ công ty.

Câu chuyện tình cảm của hai nhân vật được phát triển song song với hành trình theo đuổi ước mơ nghề nghiệp. Phim được đánh giá phù hợp với khán giả yêu thích dòng phim tình cảm nhẹ nhàng, dù nội dung không được xem là quá mới mẻ.

7. Sinh Phùng Kỳ Thời - 6,2 điểm

Sinh Phùng Kỳ Thời là bộ phim mang màu sắc hoài niệm, kể câu chuyện về hai gia đình Tề gia và Tào gia tại một thị trấn nhỏ. Ảnh: Mango TV

Tào Tín được xem là “con nhà người ta” với thành tích nổi bật, nhưng phía sau hình ảnh hoàn hảo là áp lực từ những yêu cầu khắt khe của cha. Trong khi đó, Tề Thời mắc bệnh bạch tạng từ nhỏ và luôn ý thức về sự khác biệt của mình. Cô tìm nhiều cách để hòa nhập với những người xung quanh.

Cuộc gặp gỡ giữa Tào Tín và Tề Thời dần kéo hai gia đình lại gần nhau. Phim khai thác quá trình trưởng thành của hai nhân vật trong bối cảnh xã hội nhiều thay đổi. Tác phẩm nhận 6,2 điểm trên Douban. Một số khán giả cho rằng một vài tình tiết còn thiếu tính thuyết phục khi đặt cạnh những bộ phim cùng đề tài.

6. Đầu Xuân Tươi Sáng - 6,7 điểm

Đầu Xuân Tươi Sáng với sự tham gia của Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên từng tạo được sự chú ý ngay từ tháng 8 và tiếp tục duy trì sức nóng sang tháng 9.

Phim kể về Thượng Chi Đào, một cô gái có xuất phát điểm bình thường nhưng bất ngờ nhận được lời mời làm việc từ một công ty quảng cáo hàng đầu thế giới. Ngay ngày đầu tiên đi làm, cô đã phải đối mặt với Loan Niệm, vị sếp có tính cách khó gần và liên tục khiến cô chịu áp lực.

Từ một nhân viên mới thiếu kinh nghiệm, Thượng Chi Đào từng bước nâng cao năng lực và trở thành người có thể tự mình đảm nhận công việc. Trong quá trình đó, mối quan hệ giữa cô và Loan Niệm cũng dần thay đổi. Bộ phim đạt 6,7 điểm trên Douban, được chú ý nhờ phần hình ảnh chỉn chu và câu chuyện tình cảm kết hợp với hành trình trưởng thành nơi công sở.

5. Tỉnh Lại - 6,8 điểm

Tỉnh Lại là tác phẩm điệp chiến lấy bối cảnh năm 1941, kể câu chuyện từ góc nhìn của một nhiếp ảnh gia trong thời kỳ đầy biến động. Ảnh: iQIYI

Trần Khai Lai vốn là một nhiếp ảnh gia. Sau khi sư phụ hy sinh, anh thay người đến Thượng Hải để liên lạc với tổ chức ngầm. Trên hành trình này, anh gặp Kim Bảo, một nữ nhân vật tưởng như là vũ nữ nổi tiếng trong hộp đêm nhưng thực chất lại có thân phận đặc biệt.

Hai người bị cuốn vào cuộc đấu trí giữa nhiều thế lực. Không khí thời đại, hình ảnh và cách xây dựng bối cảnh là những yếu tố được chú ý trong phim.

Tỉnh Lại đạt 6,8 điểm trên Douban. Phản hồi dành cho tác phẩm tương đối đa dạng, trong đó phần hình ảnh và ngôn ngữ quay được đánh giá nổi bật hơn so với phần kịch bản.

4. Đông Thành Liệp Hung - 7,1 điểm

Đông Thành Liệp Hung là tác phẩm trinh thám với Vương Dương và Vạn Thiến đóng chính. Ảnh: NSX

Bộ phim triển khai câu chuyện qua hai mốc thời gian, xoay quanh một vụ cướp ngân hàng xảy ra năm 1999 và vụ án bắt cóc trẻ em vào năm 2012. Hai vụ án tưởng như thuộc những thời điểm khác nhau nhưng dần xuất hiện những mối liên hệ. Câu chuyện kéo dài suốt 13 năm, đưa các nhân vật vào hành trình truy tìm sự thật.

Phim được chú ý nhờ không khí hoài niệm và cách xây dựng bối cảnh theo từng giai đoạn. Phần đầu có tiết tấu tương đối chậm, nhưng khi những manh mối lần lượt được hé lộ, câu chuyện bắt đầu trở nên dồn dập hơn. Đông Thành Liệp Hung hiện đạt 7,1 điểm trên Douban.

3. Thâm Uyên Vô Gian - 7,2 điểm

Thâm Uyên Vô Gian đánh dấu lần hiếm hoi Nhậm Gia Luân thử sức với một tác phẩm hiện đại thuộc thể loại trinh thám. Phim còn có sự tham gia của Tần Tuấn Kiệt. Ảnh: iQIYI

Câu chuyện bắt đầu khi một tiểu thuyết trinh thám trực tuyến mang tên Thâm Uyên bất ngờ xuất hiện. Những tình tiết trong tác phẩm lại có nhiều điểm tương đồng đáng kinh ngạc với một vụ án chưa được giải quyết từ nhiều năm trước.

Cảnh sát trẻ Lý Thành bắt đầu điều tra và nhiều lần đối đầu trí tuệ với những người có liên quan. Khi từng lớp bí mật được mở ra, anh dần tiến gần đến sự thật phía sau vụ án. Phim đạt 7,2 điểm trên Douban. Dù vẫn có những ý kiến khác nhau về cách triển khai tình tiết, tác phẩm nhìn chung nhận được phản hồi tích cực.

2. Giao Phong - 7,5 điểm

Giao Phong có sự tham gia của Vương Khải, Châu Y Nhiên, Âu Hào và Bành Dục Sướng. Ảnh: NSX

Bộ phim thuộc thể loại điệp chiến, xoay quanh hai nhân vật có tính cách khác biệt nhưng trở thành đồng đội trong một hoàn cảnh đặc biệt. Điểm đáng chú ý của tác phẩm nằm ở tuyến nhân vật và phần kịch bản. Một số khán giả đánh giá câu chuyện được xây dựng chặt chẽ, trong khi dàn diễn viên cũng tạo được sự chú ý nhờ khả năng diễn xuất.

Với 7,5 điểm trên Douban, Giao Phong trở thành một trong những phim có điểm số cao nhất trong danh sách phim truyền hình tháng 9.

1. Lan Hương Như Cố - 7,5 điểm

Lan Hương Như Cố do Đàm Tùng Vận và Lưu Học Nghĩa đóng chính là tác phẩm đứng đầu danh sách phim truyền hình tháng 9 theo điểm số Douban trong bảng xếp hạng này. Ảnh: NSX

Dù cùng đạt 7,5 điểm như Giao Phong, Lan Hương Như Cố có lượng người đánh giá lớn hơn và tạo được mức độ quan tâm đáng chú ý, qua đó đứng ở vị trí đầu bảng.

Phim kể về Thẩm Gia Lan và Lâm Cẩm Kỳ, hai người từng có hôn ước. Tuy nhiên, những biến động trên triều đình khiến Thẩm gia gặp họa diệt môn. Để bảo toàn gia tộc, Lâm gia quyết định kết thân với Triệu gia, một thế lực mới nổi trong triều.

Thẩm Gia Lan may mắn sống sót và phải sử dụng thân phận mới là Hứa Lan Hương để trở thành một nha hoàn trong Lâm phủ. Không chấp nhận số phận, Lan Hương từng bước tìm cách thay đổi hoàn cảnh, đồng thời giành được sự tin tưởng của Lâm Cẩm Kỳ và các thành viên Lâm gia.

Tác phẩm được chú ý nhờ phần hình ảnh chỉn chu, câu chuyện gia đấu kết hợp yếu tố quyền mưu và cách xây dựng tuyến nhân vật tương đối đa dạng. Điểm số 7,5 trên Douban giúp Lan Hương Như Cố trở thành một trong những phim cổ trang nổi bật của tháng 9/2026.

Nhìn chung, bảng xếp hạng tháng 9 cho thấy màn ảnh Hoa ngữ tiếp tục có sự đa dạng về thể loại. Từ cổ trang gia đấu như Lan Hương Như Cố, điệp chiến như Giao Phong, trinh thám như Thâm Uyên Vô Gian đến tình cảm công sở như Đầu Xuân Tươi Sáng, mỗi tác phẩm đều hướng đến một nhóm khán giả khác nhau.

Điểm Douban có thể phản ánh phần nào phản hồi của người xem, nhưng không phải thước đo duy nhất cho sức hút của một bộ phim. Với những tác phẩm mới lên sóng vào cuối tháng 9, bảng xếp hạng này vẫn có thể tiếp tục thay đổi khi lượng đánh giá được cập nhật thêm.