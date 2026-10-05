Trải nghiệm 'bá khí' tại concert The Weeknd: Hòa âm ánh sáng đỉnh đến từng giây

Tái xuất Singapore sau 8 năm, The Weeknd đã biến Sân vận động Quốc gia thành "thánh địa" âm nhạc bùng nổ, thu hút hàng chục nghìn khán giả đến thưởng thức. After Hours Til Dawn hoàn toàn đúng như "lời đồn" hay những gì được ghi lại trên TikTok - hoành tráng, bùng nổ, lóa mắt và vượt bậc về cả quy mô lẫn tư duy trình diễn, khẳng định vị thế của một trong những siêu sao hàng đầu kỷ nguyên streaming.

Ngay từ khoảnh khắc đặt chân vào khuôn viên sân vận động, người xem đã phải ấn tượng với kích thước sân khấu rộng lớn. Điểm nhấn thị giác phải kể đến bức tượng người máy mạ vàng cao 12 mét đặt ở sân khấu trung tâm. Bên cạnh đó, những thiết kế mang đậm tinh thần khoa học viễn tưởng và hậu tận thế xuyên suốt đêm diễn như một cách The Weeknd đưa khán giả cùng đi đón "bình minh" của âm nhạc.

The Weeknd cùng bức tượng vàng khổng lồ trở thành tâm điểm.

The Weeknd xuất hiện cùng dàn vũ công khoác áo choàng đỏ, đeo mặt nạ vàng bí ẩn, và bản thân anh che mặt với phần mắt phát ra tia laser xanh lá đầy mê hoặc. Đến đây, điểm sáng giúp đêm diễn của The Weeknd gần như vượt lên trên các ngôi sao âm nhạc khác chính là cách anh điều khiển ánh sáng. Hệ thống đèn LED thay đổi nhanh và đa dạng đến chóng mặt, như một cơn ảo mộng có thật ngay trước mắt.

Kỹ xảo hoành tráng từ bức tượng và hệ thống ánh sáng tại concert của The Weeknd.

Trong suốt hai tiếng đồng hồ từ 20h20 đến 10h20, nam ca sĩ chiêu đãi người hâm mộ một setlist gần 40 bài hát và không hề nghỉ giữa giờ. Anh mở màn bằng Baptized In Fear rồi lần lượt đưa khán giả đi qua những bản hit đình đám như Can’t Feel My Face, Starboy, One of the Girls, Blinding Lights... Khán giả hòa giọng, nhảy múa trong những tia lửa và "vũ điệu" ánh sáng mãn nhãn, song song với giọng hát nội lực và biến tấu linh hoạt của chính The Weeknd.

Hàng chục ngàn khán giả hòa giọng theo Blinding Lights.

Ở một số màn trình diễn như Take My Breath, Sacrifice hay Out of Time, người xem có thể thấy đâu đó dáng dấp của "Ông hoàng nhạc Pop" Michael Jackson. Đặc biệt, cách nam ca sĩ bước xuống, trao mic cho một số khán giả và thẳng thắn ôm họ vào lòng tạo nên khoảnh khắc dễ thương, như một tia sáng niềm vui tích cực bùng cháy giữa cơn "điên loạn" của âm nhạc.

The Weeknd chọn khán giả hát theo và dành tặng cái ôm gần gũi.

Quang cảnh có thể đen tối, đường dây cốt truyện mang tính viễn tưởng, nhưng lối trình diễn của The Weeknd vẫn rất "con người". Trên sân khấu, Abel nhiều lần tháo bỏ chiếc mặt nạ, nở nụ cười rạng rỡ và gửi hôn gió tới người hâm mộ. Anh không ngại thu gần khoảng cách, liên tục tiếp cận các khu vực xa khán đài và "làm nóng" không khí với những hiệu lệnh kêu gọi mọi người vỗ tay và hát theo. Sau cùng, anh khép lại hành trình khúc ca khải hoàn của mình với một nụ hôn vào màn hình và để lại chữ ký trên màn hình lớn. Ca khúc House Of Balloons được nam ca sĩ chọn để kết show, như một vòng tròn sự nghiệp vẻ vang của "bản dạng" The Weeknd đã chính thức khép lại.

The Weeknd và vũ đoàn gợi nhớ đến Doctor Doom và nhóm Tứ kỵ sĩ khải huyền sắp ra rạp.

Đại tiệc âm nhạc mà The Weeknd mang trở lại với đảo quốc sư tử sau gần 1 thập kỷ đã khác trước rất nhiều. Anh trưởng thành hơn, có vị thế khủng hơn, chủ động kể câu chuyện trong đầu mình với những ai đã, đang và vẫn sẽ yêu thương âm nhạc của anh. Chương trình khép lại nhưng đông đảo khán giả vẫn nán lại lưu luyến. Với một người trẻ, trải nghiệm bỏ ra chục triệu để săn vé, tối ưu di chuyển và ăn ở để một lần sống trọn với âm nhạc cùng The Weeknd xứng đáng đến từng giây phút.

"Bỏ túi" cẩm nang trải nghiệm The Weeknd After Hours Til Dawn thực tế: Hãy đến sớm (nếu bạn chọn khu đứng). Khâu check-in bắt đầu từ 18h00 nên hãy có mặt trước khoảng 1 - 1,5 tiếng nếu muốn có chỗ đẹp. Khu xếp hàng check-in RẤT CÓ THỂ không chia ra rõ ràng (ít nhất là với chặng Singapore). Hãy hỏi kỹ càng nhân viên để không xếp hàng nhầm loại vé nhé! Những thứ nên mang theo: Điện thoại, sạc dự phòng, chai nước rỗng, HỘ CHIẾU, miếng dán salonpas nếu bạn dễ mỏi, đau chân nếu đứng lâu, đi quãng đường xa. Ra về chậm: Tùy vào chặng, quốc gia trình diễn, công đoạn ra về có thể khác nhau. Điểm chung là số lượng người sẽ khá đông, nên bạn có thể chậm lại một lúc nếu không vội. Hãy tìm kiếm những phương thức di chuyển an toàn, rõ ràng (nhất là về giá cả) như xe công nghệ (xe máy lẫn ô tô), tàu điện... trước khi quyết định ra về. Nếu đi từ 2 người trở lên cùng nhau: Thường xuyên điểm danh, xem chừng nhau nhất là ở những nơi đông người. Hãy về cùng nhau (đặt chung xe, ngồi chung tàu) để đảm bảo an toàn. Ngủ sớm, ăn uống đầy đủ (nhưng đừng quá no) trước khi đến với concert để có trạng thái tinh thần tỉnh táo nhất. Cuối cùng, ưu tiên TẬN HƯỞNG và tạm gác lại những tranh cãi, khó chịu nhỏ nhặt xuyên suốt chuyến đi nhé!!!