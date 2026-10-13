“Hoa nở” trên đồi quế

Trên những triền đồi xanh ngát ở thôn Đoàn Kết, xã Bảo Ái, cây quế đang trở thành nguồn thu nhập ổn định của gia đình chị Nguyễn Thị Nga. Với khoảng 25 ha đất đồi, trong đó 20 ha trồng quế, gia đình chị chú trọng chăm sóc, khai thác hợp lý nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế, duy trì nguồn thu và bảo đảm nguồn nguyên liệu cho những năm tiếp theo.

20 ha quế tạo nguồn thu ổn định, lâu dài cho gia đình chị Nguyễn Thị Nga.

Theo chị Nga, phát triển cây quế không thể chỉ tính đến lợi ích trước mắt mà cần quan tâm đến hiệu quả lâu dài của rừng trồng. Bởi vậy, bên cạnh việc đầu tư sản xuất, chị chú trọng phương thức chăm sóc phù hợp, hướng tới hạn chế tác động bất lợi đến môi trường, bảo vệ chất lượng đất và sức khỏe người lao động.

Chị Nga chia sẻ: “Để cây quế mang lại hiệu quả kinh tế cao, tôi luôn chú trọng khâu chăm sóc, lựa chọn thời điểm khai thác hợp lý và phù hợp với điều kiện thực tế gia đình”.

Qua nhiều năm trồng quế, chị Nga nhận thấy việc chỉ bán nguyên liệu thô sau thu hoạch chưa phát huy hết giá trị kinh tế của cây quế. Trong khi đó, nguồn nguyên liệu quế tại địa phương khá dồi dào, cùng với nhu cầu thu mua, chế biến ngày càng mở ra cơ hội phát triển sản xuất, kinh doanh và nâng cao giá trị sản phẩm. Từ suy nghĩ ấy, chị bắt đầu kết hợp phát triển diện tích quế của gia đình với thu mua nguyên liệu từ các hộ dân trong vùng để sơ chế, chế biến.

Từ trồng quế, chị Nga mở rộng hoạt động sang thu mua, sơ chế và chế biến, góp phần nâng cao giá trị nguyên liệu và hiệu quả kinh tế.

Vào mùa thu hoạch chính vụ, gia đình chị thu mua khoảng 3 - 4 tấn quế tươi mỗi ngày. Việc mở rộng hoạt động này giúp gia đình chủ động hơn về nguồn nguyên liệu, đồng thời tạo thêm đầu ra ổn định cho người trồng quế ở địa phương.

Nhờ đó, mô hình trồng quế gắn với chế biến mang lại thu nhập khoảng 500 triệu đồng mỗi năm cho gia đình chị Nga, đồng thời tạo việc làm cho 8 - 10 lao động địa phương trong mùa thu hoạch, góp phần nâng cao giá trị cây quế và thu nhập cho người dân.

Chị Nga chia sẻ: “Vào mùa thu hoạch, gia đình tôi ưu tiên sử dụng lao động địa phương, giúp bà con có thêm việc làm, tăng thu nhập. Tôi mong muốn tiếp tục phát triển mô hình bền vững, mang lại lợi ích lâu dài cho gia đình và người dân trong thôn”.

Không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cho gia đình, cách làm của chị Nga còn góp phần khai thác tốt hơn tiềm năng cây quế tại địa phương. Việc gắn sản xuất với thu mua, chế biến giúp gia tăng giá trị sản phẩm, mở rộng đầu ra cho người trồng quế và nâng cao thu nhập trên cùng diện tích đất canh tác.

Mô hình trồng quế gắn với sơ chế, chế biến mang lại doanh thu khoảng 500 triệu đồng mỗi năm cho gia đình chị Nga.

Ông Nguyễn Văn An - Trưởng thôn Đoàn Kết, xã Bảo Ái cho biết: “Cách làm của chị Nga đã phát huy được lợi thế của địa phương, tạo động lực để các hộ dân khác mạnh dạn tìm hướng phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện của mình”.

Là Chi hội phó Chi hội Phụ nữ thôn Đoàn Kết, chị Nga là một trong những hội viên tích cực trong phát triển kinh tế gia đình. Từ kinh nghiệm thực tiễn, chị nhận thấy trồng quế là hướng sinh kế lâu dài đối với những hộ có lợi thế đất đồi. Tuy nhiên, với những gia đình có diện tích đất đồi, để nâng cao hiệu quả kinh tế, người trồng cần chú trọng chất lượng rừng, khai thác hợp lý và chủ động tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm.

Sự năng động, dám nghĩ, dám làm của chị Nguyễn Thị Nga đang khẳng định vai trò của phụ nữ nông thôn trong phát triển kinh tế, góp phần lan tỏa tinh thần chủ động vươn lên xây dựng quê hương phát triển.