Gia hạn thêm 5 năm chống bán phá giá đối với sợi polyester nhập khẩu

Ngày 13/10/2026, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2652/QĐ-BCT về kết quả rà soát cuối kỳ việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm sợi dài làm từ polyester có xuất xứ từ Ấn Độ, In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a và Trung Quốc.

Theo Quyết định, biện pháp chống bán phá giá đối với các mặt hàng này được gia hạn thêm 5 năm. Quyết định này được ban hành trên cơ sở kết quả điều tra rà soát cuối kỳ, thực hiện theo quy định của Luật Quản lý ngoại thương và quy định của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).

Trước đó, ngày 13/10/2021, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2302/QĐ-BCT về việc áp dụng thuế chống bán phá giá chính thức đối với một số sản phẩm sợi dài làm từ polyester có xuất xứ từ Trung Quốc, Ấn Độ, In-đô-nê-xi-a và Ma-lai-xi-a.

Đến ngày 16/10/2025, Bộ Công Thương tiếp tục ban hành Quyết định số 3013/QĐ-BCT và thông báo kèm theo về việc rà soát cuối kỳ vụ việc nêu trên.

Bộ Công Thương gia hạn áp thuế chống bán phá giá sợi pylyester (Ảnh minh họa).

Theo đánh giá của cơ quan điều tra, sau thời gian thực hiện, biện pháp chống bán phá giá đã góp phần tạo môi trường cạnh tranh công bằng hơn, hạn chế tác động từ hành vi bán phá giá và tạo điều kiện để các doanh nghiệp sản xuất sợi trong nước duy trì hoạt động.

Trong thời gian áp dụng biện pháp, lượng nhập khẩu sản phẩm thuộc diện điều tra từ Ấn Độ, In-đô-nê-xi-a và Ma-lai-xi-a đã giảm đáng kể so với đầu thời kỳ rà soát. Bên cạnh đó, biện pháp chống bán phá giá đã góp phần tạo điều kiện để doanh nghiệp nội địa tiếp tục đầu tư, mở rộng công suất và phát triển các cơ sở sản xuất mới. Tổng sản lượng thành phẩm trong nước đã có sự gia tăng, qua đó góp phần nâng cao năng lực cung ứng sợi cho thị trường.

Ngoài ra, sợi là nguyên liệu đầu vào của nhiều công đoạn trong chuỗi giá trị dệt may. Việc duy trì năng lực sản xuất sợi trong nước góp phần bảo đảm nguồn cung cho các khâu dệt, nhuộm ở hạ nguồn, đồng thời tạo nhu cầu đối với các ngành cung ứng nguyên liệu và dịch vụ ở thượng nguồn.

Tuy nhiên, dù một số chỉ số của ngành sản xuất trong nước đã cải thiện, cơ quan điều tra nhận định vẫn tồn tại những nguy cơ thiệt hại nếu biện pháp chống bán phá giá không tiếp tục được áp dụng.

Cụ thể, kết quả rà soát cho thấy hàng hóa nhập khẩu thuộc diện điều tra từ 4 thị trường trong Quyết định vẫn đang được bán phá giá tại Việt Nam. Hành vi này có khả năng tiếp tục hoặc tái diễn nếu biện pháp chống bán phá giá chấm dứt.

Cơ quan điều tra cũng ghi nhận lượng nhập khẩu từ các nước bị điều tra tiếp tục gia tăng trong thời kỳ rà soát, đặc biệt đối với hàng hóa có xuất xứ từ Trung Quốc. Trong trường hợp không còn thuế chống bán phá giá, lượng hàng nhập khẩu có thể tăng nhanh với mức giá thấp, tạo sức ép cạnh tranh đối với sản phẩm sản xuất trong nước.

Bên cạnh đó, các chỉ số kinh tế của ngành sản xuất trong nước dù đã có một số cải thiện nhưng vẫn ghi nhận diễn biến bất lợi về sản lượng, hiệu quả khai thác và sử dụng công suất, thị phần, hàng tồn kho, lợi nhuận, năng suất lao động, đầu tư và dòng tiền.

Một yếu tố khác được tính đến là năng lực sản xuất và xuất khẩu sợi polyester lớn của một số nước bị điều tra, trong đó có Trung Quốc. Trong khi đó, một số thị trường nước thứ ba đang áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại đối với sản phẩm sợi thuộc phạm vi rà soát, làm gia tăng nguy cơ chuyển hướng thương mại sang Việt Nam nếu biện pháp chống bán phá giá chấm dứt.

Từ các kết quả phân tích, cơ quan điều tra kết luận có khả năng hàng hóa nhập khẩu thuộc diện rà soát sẽ tiếp tục hoặc tái diễn hành vi bán phá giá, gây thiệt hại cho ngành sản xuất trong nước trong trường hợp chấm dứt biện pháp.

Vì vậy, Bộ Công Thương đã tiếp tục ban hành quyết định gia hạn thêm 5 năm biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm sợi dài làm từ polyester có xuất xứ từ bốn nước.