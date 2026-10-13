Đà Nẵng mở sân chơi lớn, doanh nghiệp địa phương làm sao có phần?

Nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, Người Đưa Tin đã có cuộc phỏng vấn ông Mai Minh Vương, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng, về sức khỏe cộng đồng doanh nghiệp, những khó khăn trong tiếp cận thị trường, nguồn vốn và cơ hội tham gia các động lực phát triển mới của thành phố. Ông nhấn mạnh, điều doanh nghiệp cần không chỉ là những chính sách hỗ trợ mà còn là cơ hội kinh doanh cụ thể, đơn hàng và đối tác để phát triển bền vững.

Cơ hội lớn mở ra, doanh nghiệp vẫn lo đơn hàng, dòng tiền

Người Đưa Tin: Đà Nẵng đang có nhiều động lực phát triển mới, nhưng với không ít doanh nghiệp, câu chuyện hằng ngày vẫn là đơn hàng, dòng tiền, chi phí và thị trường. Theo ông, khoảng cách giữa "cơ hội của thành phố" và cơ hội thực sự mà doanh nghiệp cảm nhận được hiện nay lớn đến đâu?

Ông Mai Minh Vương: Theo tôi, khoảng cách này vẫn còn, và ở mỗi nhóm doanh nghiệp là khác nhau. Thành phố đang mở ra nhiều không gian phát triển mới như Trung tâm tài chính quốc tế, Khu thương mại tự do, Cảng Liên Chiểu, công nghệ cao, đổi mới sáng tạo... nhưng để những cơ hội đó đi vào từng doanh nghiệp thì cần thêm thời gian, cơ chế kết nối và năng lực hấp thụ của doanh nghiệp.

Với nhiều doanh nghiệp, ưu tiên trước mắt vẫn là đơn hàng, dòng tiền, chi phí và thị trường. Vì vậy, điều quan trọng là biến các động lực lớn của thành phố thành những cơ hội cụ thể. Doanh nghiệp nào có thể tham gia, tham gia ở khâu nào, cần đáp ứng tiêu chuẩn gì và được kết nối với ai.

Khi cơ hội được cụ thể hóa như vậy, doanh nghiệp mới thực sự cảm nhận được sự phát triển của thành phố trong hoạt động kinh doanh hằng ngày.

Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng Mai Minh Vương (thứ 2 từ trái sang) cho rằng, doanh nghiệp địa phương cần được kết nối với các dự án lớn để có thêm đơn hàng, đối tác và thị trường.

Người Đưa Tin: Số doanh nghiệp gia nhập thị trường tăng, nhưng số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, rút khỏi thị trường vẫn đáng chú ý. Là người trực tiếp tiếp xúc với cộng đồng doanh nghiệp, ông thấy khó khăn lớn nhất hiện nay nằm ở sức mua, vốn, chi phí hay chính ở khả năng thích ứng của doanh nghiệp?

Ông Mai Minh Vương: Tôi cho rằng không thể quy khó khăn hiện nay về một yếu tố duy nhất. Sức mua, vốn, chi phí đầu vào và thị trường đều tạo áp lực, nhưng về dài hạn, khả năng thích ứng mới là yếu tố quyết định sức khỏe của doanh nghiệp.

Thị trường thay đổi nhanh, công nghệ và AI đang làm thay đổi cách vận hành, khách hàng đòi hỏi cao hơn, trong khi biên lợi nhuận ngày càng bị thu hẹp. Doanh nghiệp nào chậm đổi mới mô hình, quản trị, công nghệ và thị trường sẽ khó đứng vững.

Điều tích cực là 9 tháng đầu năm 2026, số doanh nghiệp, chi nhánh và đơn vị trực thuộc thành lập mới tại Đà Nẵng vẫn tăng so với cùng kỳ. Điều đó cho thấy niềm tin và sức sống của thị trường vẫn còn, nhưng doanh nghiệp cần được hỗ trợ tốt hơn để tồn tại, lớn lên và nâng sức cạnh tranh chứ không chỉ gia nhập thị trường.

Theo ông Mai Minh Vương, hiệu quả hoạt động của Hội Doanh nhân trẻ cần được thể hiện qua những cơ hội kinh doanh cụ thể và sự trưởng thành của doanh nghiệp hội viên.

Người Đưa Tin: Nghị quyết 68 được kỳ vọng tạo một bước ngoặt cho kinh tế tư nhân. Sau hơn một năm, theo ông, thay đổi nào doanh nghiệp Đà Nẵng đã thực sự cảm nhận được? Và có điểm nghẽn nào doanh nghiệp vẫn phải nghe nhiều về "tháo gỡ" nhưng thực tế chưa chuyển biến rõ?

Ông Mai Minh Vương: Điều doanh nghiệp cảm nhận rõ nhất từ Nghị quyết 68 trước hết là sự thay đổi rất mạnh về tư duy và thông điệp chính sách, kinh tế tư nhân được khẳng định là một động lực quan trọng của nền kinh tế.

Tinh thần đồng hành với doanh nghiệp, tháo gỡ rào cản, cải thiện môi trường đầu tư và thúc đẩy đổi mới sáng tạo đã được đặt ở vị trí rõ ràng hơn.

Tuy nhiên, từ chủ trương đến cảm nhận thực tế của doanh nghiệp vẫn còn một khoảng cần tiếp tục rút ngắn. Những vấn đề như thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường, tiếp cận vốn, tính ổn định và nhất quán khi thực thi chính sách vẫn là những nội dung doanh nghiệp thường xuyên phản ánh.

Doanh nghiệp mong nhất không phải thêm nhiều chính sách mới, mà là các chính sách đã có được thực thi nhanh, rõ, đồng bộ và có đầu mối chịu trách nhiệm đến cùng.

Làm sao để doanh nghiệp địa phương có phần trong các dự án lớn?

Người Đưa Tin: Trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do, cảng Liên Chiểu, công nghệ cao đang tạo ra những sân chơi rất lớn. Nhưng chính thành phố cũng nhìn nhận liên kết giữa doanh nghiệp trong nước với khu vực FDI và chuỗi cung ứng còn hạn chế. Theo ông, doanh nghiệp Đà Nẵng đang thiếu năng lực để bước vào các chuỗi này, hay cơ chế kết nối thị trường vẫn chưa đủ mạnh?

Ông Mai Minh Vương: Theo tôi là cả hai. Một bộ phận doanh nghiệp địa phương vẫn còn hạn chế về quy mô vốn, quản trị, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng, nhân lực và khả năng đáp ứng yêu cầu của các chuỗi lớn.

Nhưng ở chiều ngược lại, cơ chế kết nối giữa doanh nghiệp địa phương với doanh nghiệp FDI, nhà đầu tư chiến lược và các dự án lớn cũng cần đi vào chiều sâu hơn.

Không nên chỉ dừng ở các cuộc gặp gỡ hay giới thiệu chung, mà cần xây dựng danh mục nhu cầu mua hàng, tiêu chuẩn nhà cung cấp, cơ hội thầu phụ, logistics, dịch vụ, công nghệ... để doanh nghiệp biết chính xác mình phải chuẩn bị gì.

Hội Doanh nhân trẻ có thể làm vai trò cầu nối hai chiều, vừa giúp doanh nghiệp nâng chuẩn, vừa kết nối trực tiếp nhu cầu của các tập đoàn, nhà đầu tư với năng lực cung ứng của doanh nghiệp địa phương. Khi hai phía cùng được chuẩn bị thì cơ hội từ các động lực mới mới lan tỏa được vào khu vực doanh nghiệp trong nước.

Bà Nguyễn Thị Thu Lan, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng, dẫn đầu đoàn công tác đến thăm, chúc mừng Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10.

Người Đưa Tin: Ông từng đặt mục tiêu hình thành mạng lưới 20 doanh nghiệp dẫn dắt, 200 doanh nghiệp đồng hành và 2.000 doanh nghiệp trong chuỗi giá trị. Nếu doanh nghiệp trẻ muốn lớn lên nhưng vẫn khó tìm được đơn hàng, đối tác và cơ hội tham gia các dự án lớn, Hội Doanh nhân trẻ sẽ giải quyết bài toán này bằng những việc cụ thể nào thay vì chỉ dừng ở kết nối, giao lưu?

Ông Mai Minh Vương: Mục tiêu 20 doanh nghiệp dẫn dắt, 200 doanh nghiệp đồng hành và 2.000 doanh nghiệp trong chuỗi giá trị không phải là một khẩu hiệu về quy mô, mà là cách Hội muốn tổ chức lại kết nối theo hướng có đơn hàng, có thị trường và có giá trị kinh doanh cụ thể.

Thời gian tới, Hội sẽ tập trung vào một số việc như lựa chọn các doanh nghiệp có năng lực làm hạt nhân dẫn dắt; xây dựng dữ liệu năng lực cung ứng của hội viên; tổ chức kết nối theo từng chuỗi ngành và theo nhu cầu mua - bán thực tế; kết nối doanh nghiệp với khu công nghiệp, doanh nghiệp FDI, nhà đầu tư và các dự án lớn; đồng thời hỗ trợ hội viên nâng chuẩn quản trị, công nghệ, chất lượng và năng lực đấu thầu.

Ông Nguyễn Đức Dũng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng cùng đại diện lãnh đạo các ban HĐND thành phố và Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố thăm, làm việc và chúc mừng Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng nhân kỷ niệm 22 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam.

Điều chúng tôi mong muốn là khi thành phố mở ra một động lực phát triển mới, doanh nghiệp địa phương nhìn thấy được phần việc của mình trong đó.

Hội phải giúp hội viên biết cần chuẩn bị gì, gặp đúng đối tác và theo sát để những kết nối trở thành hợp tác cụ thể.

Giá trị của hoạt động Hội phải được thể hiện qua những cơ hội kinh doanh cụ thể và sự trưởng thành của hội viên.

Người Đưa Tin: Xin chân thành cảm ơn những chia sẻ của ông!