OPEC+: Chi phí vận chuyển và bảo hiểm năng lượng vượt 1/3 giá trị hàng hóa

Tuyến vận chuyển dầu mỏ quan trong qua qua Eo biển Hormuz bị hạn chế từ cuối tháng 2-1026. Ảnh: Reuters Connect

Ngày 12-10, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) cùng các nước đồng minh, còn gọi là OPEC+, cho biết chi phí vận chuyển và bảo hiểm dầu mỏ tăng mạnh do những gián đoạn trong nguồn cung năng lượng hiện nay.

Tại cuộc họp bên lề các hội nghị năng lượng ở Riyadh (Ả Rập Saudi), các bộ trưởng OPEC+ cảnh báo, chi phí vận chuyển và bảo hiểm năng lượng đã tăng lên mức chưa từng có, vượt 1/3 giá trị hàng hóa.

Theo các bộ trưởng OPEC+, tình trạng gián đoạn nguồn cung năng lượng đang làm gia tăng áp lực lạm phát trên toàn cầu. Chi phí tăng cao cũng tạo thêm thêm gánh nặng cho cả các nước sản xuất và tiêu thụ năng lượng, đồng thời tác động tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế thế giới.

Các bộ trưởng cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ tuyến hàng hải quốc tế. Họ cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các chính phủ, doanh nghiệp trong ngành và tổ chức quốc tế, đặc biệt là Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), để cải thiện hoạt động vận tải biển toàn cầu.

Các bộ trưởng OPEC+ cũng nhất trí tiếp tục tham vấn các nước thành viên thông qua những cơ chế hiện có, bao gồm Ủy ban Giám sát cấp bộ trưởng chung và các cuộc họp cấp bộ trưởng OPEC+. Đồng thời, các nước OPEC+ tái khẳng định cam kết thực hiện những quyết định được thông qua tại cuộc họp cấp bộ trưởng hôm 7-6, hướng tới duy trì ổn định thị trường dầu mỏ.