Xã Phú Xuyên: Gần 1.600 hội viên nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi

Mô hình trồng rau trong nhà màng của hội viên nông dân xã Phú Xuyên mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: PV

Thời gian qua, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” được Hội Nông dân xã Phú Xuyên triển khai sâu rộng. Qua đó, nhiều hội viên đã thay đổi tư duy sản xuất, chuyển từ phương thức canh tác truyền thống sang sản xuất hàng hóa, chú trọng nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm nông sản, làng nghề.

Tính đến nay, toàn xã có gần 1.600 hội viên nông dân đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi. Trong đó, có 7 hộ sản xuất, kinh doanh giỏi cấp Trung ương; 117 hộ sản xuất, kinh doanh giỏi cấp thành phố, còn lại là cấp xã. Các hội viên sản xuất, kinh doanh giỏi chủ yếu đầu tư xây dựng mô hình trồng rau hữu cơ, rau thủy canh, nấm, cây cảnh, nuôi dúi, nuôi chim, nuôi trồng thuỷ sản và các mô hình tại làng nghề truyền thống.

Hội Nông dân xã Phú Xuyên phối hợp tổ chức phiên livestream giới thiệu sản phẩm nho Hạ đen do hội viên sản xuất, góp phần kết nối, mở rộng kênh tiêu thụ trên môi trường số. Ảnh: PV

Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Phú Xuyên Nguyễn Thị Phương Thảo cho biết, để phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi tiếp tục phát triển, đơn vị tập trung tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao KHKT, tạo điều kiện cho hội viên tham quan, học tập kinh nghiệm tại những mô hình sản xuất hiệu quả, từng bước nhân ra diện rộng. Đồng thời, đẩy mạnh hỗ trợ xây dựng mô hình sản xuất liên kết chuỗi giá trị, nâng hạng sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề chủ lực...trên địa bàn.

“Trong đợt cao điểm 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số, chúng tôi đã phối hợp tổ chức nhiều phiên livestream quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm chủ lực do hội viên sản xuất. Qua đó, các sản phẩm hàng hóa đảm bảo chất lượng được giới thiệu, lan toả mạnh mẽ trên môi trường số, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống hội viên” bà Nguyễn Thị Phương Thảo thông tin.