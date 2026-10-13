Cà Mau hướng tới hệ thống cung ứng thuốc an toàn, hiệu quả

Phấn đấu 100% thuốc được cung ứng chủ động, kịp thời

UBND tỉnh Cà Mau vừa ban hành Kế hoạch số 592/KH-UBND ngày 9/10/2026 về thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh. Kế hoạch nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển ngành Dược phù hợp với điều kiện KT-XH, mô hình bệnh tật, quy mô dân số và hệ thống y tế của tỉnh sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Cà Mau phấn đấu đến năm 2030 bảo đảm 100% thuốc được cung ứng chủ động, kịp thời phục vụ nhu cầu phòng bệnh, chữa bệnh. Ảnh: Nguyễn Nguyên

Theo kế hoạch, Cà Mau định hướng phát triển ngành dược theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, an toàn, hiệu quả; bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc đầy đủ, kịp thời, có chất lượng với chi phí hợp lý. Cùng với nâng cao năng lực quản lý, kiểm soát chất lượng, cung ứng và sử dụng thuốc, tỉnh chú trọng phát triển nguồn nhân lực, dược lâm sàng, dược liệu, khoa học công nghệ và chuyển đổi số; từng bước thu hút đầu tư, phát triển sản xuất dược phù hợp với quy hoạch và điều kiện thực tế.

Đến năm 2030, tỉnh phấn đấu bảo đảm 100% thuốc được cung ứng chủ động, kịp thời phục vụ nhu cầu phòng bệnh, chữa bệnh; đáp ứng yêu cầu quốc phòng, an ninh, phòng, chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, sự cố y tế công cộng và các nhu cầu cấp bách khác.

Một trong những mục tiêu đáng chú ý là phấn đấu thuốc sản xuất trong nước đáp ứng khoảng 80% nhu cầu sử dụng và tối thiểu 70% giá trị thuốc sử dụng trên địa bàn. Tỉnh khuyến khích các cơ sở khám, chữa bệnh có điều kiện phấn đấu đạt tỷ lệ cao hơn; tăng cường sử dụng thuốc từ dược liệu, thuốc cổ truyền có chất lượng, nguồn gốc rõ ràng. Đối với vaccine sản xuất trong nước, mục tiêu đặt ra là đáp ứng 100% nhu cầu tiêm chủng mở rộng và 30% nhu cầu tiêm chủng dịch vụ, theo khả năng cung ứng và phân bổ của chương trình.

Cùng với bảo đảm nguồn cung, Cà Mau chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động sản xuất, kinh doanh và bảo quản thuốc. Theo đó, tỉnh phấn đấu duy trì thực chất, bền vững 100% cơ sở bán buôn thuốc đạt tiêu chuẩn thực hành tốt phân phối thuốc (GDP); 100% nhà thuốc, quầy thuốc đạt tiêu chuẩn thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc (GPP); 100% kho thuốc của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và cơ sở bảo quản vaccine thuộc diện áp dụng đáp ứng tiêu chuẩn thực hành tốt bảo quản thuốc (GSP) theo quy định.

Đối với công tác kiểm nghiệm, tỉnh đặt mục tiêu nâng cao năng lực Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc - Mỹ phẩm thuộc Sở Y tế, duy trì và hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025, xây dựng lộ trình đáp ứng nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành tốt phòng thí nghiệm (GLP). Phấn đấu đến năm 2027, Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc - Mỹ phẩm đáp ứng GLP.

Tỉnh cũng khuyến khích Công ty Cổ phần Dược Minh Hải đầu tư nâng cấp công nghệ, hệ thống phụ trợ, nâng cao chất lượng sản xuất đạt tiêu chuẩn EU-GMP hoặc tương đương; đồng thời tạo điều kiện thu hút các dự án sản xuất thuốc generic, thuốc dược liệu, bảo quản, phân phối và dịch vụ logistics dược phù hợp quy hoạch.

Công ty Cổ phần Dược Minh Hải được khuyến khích đầu tư nâng cao chất lượng sản xuất đạt tiêu chuẩn EU-GMP. Ảnh: Nguyễn Nguyên

Đẩy mạnh dược lâm sàng, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực

Để nâng cao hiệu quả điều trị và sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, Cà Mau đặt mục tiêu 100% cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có hoạt động sử dụng thuốc tổ chức và triển khai hoạt động dược lâm sàng theo lộ trình, quy định. Tỉnh phấn đấu bảo đảm tỷ lệ nhân lực dược lâm sàng đạt 1 người/100 giường bệnh nội trú và 2 người/1.000 đơn thuốc ngoại trú có thẻ BHYT trong một ngày; qua đó nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc dược.

Về nguồn nhân lực, tỉnh phấn đấu đạt 4 dược sĩ/10.000 dân, trong đó dược sĩ được đào tạo chuyên ngành dược lâm sàng chiếm tối thiểu 20%. Công tác đào tạo sau đại học, đào tạo liên tục, bồi dưỡng quản lý và cập nhật kiến thức chuyên môn cho người hành nghề dược được xác định là nhiệm vụ quan trọng nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành.

Chuyển đổi số được xác định là một trong những giải pháp trọng tâm để hiện đại hóa quản lý dược. Đến năm 2030, tỉnh đặt mục tiêu hoàn thành các nhiệm vụ chuyển đổi số ngành dược theo lộ trình của Bộ Y tế; bảo đảm 100% cơ sở bán buôn, bán lẻ thuốc được kết nối liên thông và duy trì chất lượng dữ liệu; duy trì 100% dịch vụ công trực tuyến toàn trình trong lĩnh vực dược theo quy định.

Kế hoạch định hướng số hóa, chuẩn hóa hồ sơ quản lý cơ sở kinh doanh dược và dữ liệu về cung ứng, tồn kho, sử dụng thuốc, kê đơn, bán thuốc theo đơn. Trên cơ sở đó, tỉnh từng bước xây dựng công cụ theo dõi chỉ tiêu, cảnh báo nguy cơ thiếu thuốc, thuốc cận hạn, bất thường về giá, chất lượng và hoạt động kinh doanh. Trí tuệ nhân tạo (AI), phân tích dữ liệu lớn và các hệ thống hỗ trợ quyết định sẽ từng bước được triển khai tại những đơn vị đủ điều kiện, đi đôi với bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu.

Song song đó, Cà Mau tăng cường thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm, lấy mẫu kiểm nghiệm; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý thuốc giả, thuốc không rõ nguồn gốc, thuốc kém chất lượng. Công tác cảnh giác dược, quản lý kháng sinh và phòng, chống kháng thuốc được chú trọng nhằm nâng cao hiệu quả điều trị và bảo vệ sức khỏe người dân.

Phát huy tiềm năng, lợi thế trong nghiên cứu, bảo tồn dược liệu

Bên cạnh củng cố hệ thống cung ứng và quản lý thuốc, tỉnh Cà Mau định hướng phát huy tiềm năng, lợi thế địa phương trong nghiên cứu, bảo tồn và phát triển dược liệu. Các nhiệm vụ trọng tâm gồm khảo sát, lựa chọn cây dược liệu phù hợp điều kiện sinh thái; từng bước hình thành mô hình liên kết nuôi trồng, thu hái, sơ chế, chế biến và tiêu thụ khi đủ điều kiện.

Tầm nhìn đến năm 2045, Cà Mau phấn đấu có ít nhất 2 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh trong lĩnh vực dược, trong đó ưu tiên ít nhất 1 nhiệm vụ nghiên cứu về dược liệu có tiềm năng tại địa phương; hình thành vùng dược liệu phù hợp điều kiện thực tế khi có cơ sở khoa học và thị trường.

Tỉnh cũng đồng thời phấn đấu thu hút ít nhất 1 dự án đầu tư trong lĩnh vực sản xuất thuốc generic ( thuốc gốc), thuốc dược liệu hoặc công nghiệp hỗ trợ ngành dược; khuyến khích doanh nghiệp nâng cao năng lực công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng.

Để triển khai đồng bộ, Sở Y tế là cơ quan đầu mối, chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và định kỳ tổng hợp kết quả. Các sở, ngành và UBND xã, phường được giao nhiệm vụ theo chức năng, từ bố trí nguồn lực, phát triển nhân lực, nghiên cứu dược liệu đến kiểm soát thị trường, phòng chống thuốc giả và tuyên truyền sử dụng thuốc an toàn, hợp lý.

Theo kế hoạch, các đơn vị, địa phương được giao nhiệm vụ định kỳ trước ngày 10/12 hằng năm báo cáo kết quả thực hiện về Sở Y tế để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền.

Với lộ trình và mục tiêu cụ thể, Kế hoạch số 592/KH-UBND là nền tảng để Cà Mau phát triển ngành dược theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, an toàn và hiệu quả. Qua đó, tỉnh từng bước nâng cao năng lực bảo đảm cung ứng thuốc phục vụ chăm sóc sức khỏe Nhân dân, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, khai thác tiềm năng dược liệu và thu hút đầu tư, tạo động lực cho ngành dược phát triển bền vững trong thời gian tới.