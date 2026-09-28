Mới đây, Hòa Minzy khiến người hâm mộ chú ý khi chia sẻ loạt khoảnh khắc trong chuyến đi đến Úc. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ đăng tải nhiều hình ảnh đời thường tại xứ sở chuột túi, thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng.

Hòa Minzy chia sẻ loạt khoảnh khắc trong chuyến đi đến Úc mới đây.

Theo chia sẻ, Hòa Minzy sang Úc vì công việc cá nhân và dự kiến trở lại Việt Nam vào đầu tháng 10. Dù không tiết lộ cụ thể về lịch trình, những hình ảnh được nữ ca sĩ đăng tải phần nào cho thấy cô đang có khoảng thời gian khá thoải mái tại đây.

Đáng chú ý, khoảnh khắc Hòa Minzy thả dáng giữa đường phố Sydney nhanh chóng nhận được nhiều lời khen. Nữ ca sĩ lựa chọn trang phục trẻ trung, năng động, khoe vóc dáng ngày càng thon gọn cùng thần thái rạng rỡ. Không cần tạo dáng cầu kỳ, Hòa Minzy vẫn nổi bật giữa khung cảnh đường phố nước Úc.

Những hình ảnh đầy thần thái của Hòa Minzy trong chuyến "xuất ngoại" mới đây nhận được nhiều lời khen từ cư dân mạng.

Bên dưới bài đăng, nhiều khán giả dành lời khen cho diện mạo hiện tại của Hòa Minzy. Một số ý kiến nhận xét nữ ca sĩ ngày càng trẻ trung, xinh đẹp và có phong cách thời trang ấn tượng. Những hình ảnh đời thường cũng giúp người hâm mộ có thêm góc nhìn về cuộc sống của Hòa Minzy bên ngoài sân khấu.

Thời gian qua, Hòa Minzy là một trong những nữ ca sĩ nhận được nhiều sự chú ý của khán giả. Bên cạnh hoạt động âm nhạc, cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội. Mỗi lần xuất hiện, giọng ca Bắc Ninh đều dễ dàng tạo sự chú ý nhờ nguồn năng lượng tích cực và hình ảnh ngày càng trẻ trung.

Chuyến đi Úc lần này của Hòa Minzy vì công việc cá nhân, sau đó nữ ca sĩ sẽ trở lại Việt Nam vào đầu tháng 10. Người hâm mộ hiện cũng chờ đợi những hoạt động tiếp theo của giọng ca Bắc Bling sau khi trở về nước.