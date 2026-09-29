Tỉnh Gia Lai mời gọi xúc tiến đầu tư tại Australia

Chiều 28-9, tại TP Sydney (Australia), đoàn công tác tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch năm 2026, giới thiệu tiềm năng, lợi thế và kết nối doanh nghiệp, nhà đầu tư Australia.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc (giữa) cùng các đại biểu chứng kiến lễ ký kết các thỏa thuận hợp tác. Ảnh: NGỌC LUẬN

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc khẳng định, Gia Lai chào đón các dự án có công nghệ phù hợp, quản trị tốt, liên kết với doanh nghiệp trong nước và tạo giá trị lâu dài, nhất là trong nông nghiệp công nghệ cao, chế biến sâu, công nghiệp, năng lượng tái tạo, công nghệ số, logistics và du lịch. Thông qua hoạt động xúc tiến đầu tư sẽ mở ra những cơ hội kết nối thành chương trình hợp tác, dự án cụ thể trong thời gian tới.

Tại hội nghị, sau lễ ký kết các biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác (MOU), Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai cũng đề nghị các cơ quan của tỉnh chuyển nội dung trao đổi thành công việc cụ thể, cung cấp hồ sơ, dữ liệu theo lĩnh vực đối tác quan tâm, xác định rõ đầu mối, nội dung và thời hạn phản hồi.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế, quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Australia đang tạo nền tảng thuận lợi để doanh nghiệp hai nước mở rộng hợp tác. Chỉ trong 8 tháng đầu năm 2026, Gia Lai xuất khẩu sang Australia hơn 30,5 triệu USD. Hiện Gia Lai đang có 8 dự án của các doanh nghiệp Australia đầu tư với tổng vốn đăng ký khoảng 27 triệu USD.

Tại hội nghị xúc tiến đầu tư, tỉnh Gia Lai tập trung giới thiệu với các nhà đầu tư Australia 5 nhóm lĩnh vực ưu tiên, gồm: công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng tái tạo và trí tuệ nhân tạo; nông nghiệp công nghệ cao gắn với chế biến sâu; logistics liên vùng; du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, văn hóa; phát triển đô thị hiện đại, thông minh