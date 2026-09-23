Hòa Minzy hé lộ tâm nguyện

Sau đêm diễn đặc biệt tại quê nhà Bắc Ninh, Hòa Minzy đã có những chia sẻ dài trên trang cá nhân. Nữ ca sĩ gọi đây là một phần ước mơ được thực hiện khi có cơ hội mang âm nhạc đến phục vụ bà con quê hương hoàn toàn miễn phí.

Hòa Minzy gọi đây là một phần ước mơ được thực hiện khi có cơ hội mang âm nhạc đến phục vụ bà con quê hương hoàn toàn miễn phí.

Trên trang cá nhân, Hòa Minzy không giấu được sự xúc động sau khi khép lại đêm diễn tại Bắc Ninh. Nữ ca sĩ gọi khoảnh khắc trở về quê nhà biểu diễn là ngày "công chúa Bắc Ninh trở về nhà", đồng thời thừa nhận bản thân vẫn còn nhiều cảm xúc sau một đêm đáng nhớ. Điều khiến Hòa Minzy đặc biệt trân trọng là chương trình không chỉ đơn thuần là một đêm nhạc mà còn hiện thực hóa một tâm nguyện mà cô đã ấp ủ từ lâu: được thực hiện một concert miễn phí dành tặng người dân quê hương.

"Tâm nguyện của em luôn là làm được Concert miễn phí tại quê hương và đêm hôm qua nó cũng giống như thực hiện được một phần ước mơ", Hòa Minzy chia sẻ.

Hòa Minzy không giấu được sự xúc động sau khi khép lại đêm diễn tại Bắc Ninh

Nữ ca sĩ cũng dành phần lớn bài viết để gửi lời cảm ơn tới những nghệ sĩ, ê-kíp và đơn vị đã đồng hành cùng mình. Đáng chú ý, Hòa Minzy cho biết cô trực tiếp ngỏ lời mời những người bạn, đồng nghiệp thân thiết về Bắc Ninh biểu diễn để phục vụ bà con mà không nhận cát-xê.

Trong lời tri ân, Hòa Minzy nhắc tới Tùng Dương, Erik và nhóm OPlus. Cô bày tỏ sự biết ơn khi các nghệ sĩ đã nhận lời tham gia chương trình, góp phần tạo nên một đêm nhạc mà nữ ca sĩ cho là đặc biệt đối với quê hương.

Không chỉ các nghệ sĩ, nữ ca sĩ còn lần lượt nhắc đến những người đứng sau sân khấu. Từ ê-kíp trang phục, make-up, làm tóc, nhiếp ảnh, vũ công cho tới đội ngũ âm thanh, ánh sáng, hậu đài, visual, livestream... tất cả đều được Hòa Minzy dành những lời tri ân đầy tình cảm.

Lời cảm ơn đặc biệt nhất được Hòa Minzy dành cho người dân Bắc Ninh.

Đáng chú ý, lời cảm ơn đặc biệt nhất được Hòa Minzy dành cho người dân Bắc Ninh. Nữ ca sĩ gọi đây là "lời cảm ơn sâu sắc nhất" và bày tỏ mong muốn một ngày nào đó có thể trở về quê nhà để thực hiện một show riêng dành cho bà con. Thậm chí, Hòa Minzy còn đặt kỳ vọng nếu có cơ hội, chương trình sẽ được tổ chức tại cả hai quảng trường lớn của thành phố.

"Tôi chỉ mong rằng với tấm chân tình này của Hòa và tất cả anh chị em nghệ sĩ, mong bà con hãy cùng yêu thương nhau, cùng ấm no cùng hạnh phúc. Không để cho bất cứ điều gì ngăn cách chúng ta", nữ ca sĩ viết.

Hòa Minzy cũng công khai mong muốn nhận được sự đồng hành của các doanh nghiệp lớn để có thêm cơ hội cống hiến cho quê hương. Cô khẳng định bản thân đã sẵn sàng và chỉ chờ những lời ngỏ từ các đơn vị muốn chung tay thực hiện những chương trình dành cho cộng đồng.

Khép lại tâm thư, Hòa Minzy dành lời cảm ơn tới lực lượng chức năng, lãnh đạo thành phố và những người làm công tác vệ sinh môi trường đã góp phần đảm bảo chương trình diễn ra an toàn, trọn vẹn. Nữ ca sĩ còn kêu gọi khán giả, đặc biệt là học sinh, sinh viên và thanh niên, cùng chung tay dọn dẹp sau chương trình nếu có điều kiện. Với cô, một đêm diễn thành công không chỉ nằm ở những khoảnh khắc trên sân khấu mà còn ở cách tất cả mọi người cùng góp sức để giữ gìn không gian chung.

Từ một đêm nhạc miễn phí, Hòa Minzy dường như muốn gửi đi nhiều hơn một món quà âm nhạc. Đó còn là tình cảm của một người con dành cho quê hương, là sự kết nối giữa nghệ sĩ với khán giả và những người đã cùng cô tạo nên một đêm diễn đáng nhớ tại Bắc Ninh.

Hòa Minzy mang trong mình tâm nguyện thực hiện những đêm nhạc miễn phí cho quê hương