Huyền thoại Hollywood Greta Garbo 'trở lại' nhờ AI

Huyền thoại Hollywood Greta Garbo. (Nguồn: Wikipedia)

Huyền thoại Hollywood Greta Garbo bất ngờ xuất hiện trở lại trên màn ảnh trong một quảng cáo của hãng sản xuất vòng bi Thụy Điển SKF, 36 năm sau khi bà qua đời. Toàn bộ hình ảnh, chuyển động và giọng nói của nữ minh tinh được tái tạo bằng trí tuệ nhân tạo (AI).

Trong đoạn quảng cáo, nữ minh tinh Greta Garbo được tái hiện ở tuổi cao niên, mặc trang phục màu champagne và cất tiếng hỏi: “Máy đã chạy chưa?”. Nhân vật sau đó nhắc lại mối liên hệ giữa bà với SKF, trong đó có việc một trong những bộ phim đầu tiên của nữ diễn viên từng được thực hiện nhằm quảng bá ngành công nghiệp Thụy Điển.

Đáng chú ý, ê-kíp không sử dụng ảnh hay phim lưu trữ của nữ minh tinh Greta Garbo để dựng hình nhân vật. Do những vấn đề liên quan đến bản quyền, hình ảnh của bà được tạo từ các câu lệnh văn bản bằng công cụ AI của ByteDance và Google, sau đó được bổ sung chuyển động bằng các công cụ của ByteDance và Kuaishou.

Riêng giọng nói được AI tái tạo dựa trên giọng của nữ minh tinh trong một bộ phim thời kỳ đầu sự nghiệp. Đây là tư liệu lưu trữ duy nhất được sử dụng trong quá trình sản xuất và đã được SKF cấp phép. Đại diện hãng cho biết dự án được thực hiện với sự hợp tác của gia đình và những người quản lý di sản của nữ minh tinh Greta Garbo.

Nữ minh tinh Greta Garbo là một trong những ngôi sao nổi tiếng nhất thời kỳ hoàng kim của Hollywood. Bà rút khỏi điện ảnh và đời sống công chúng từ năm 1941, trước khi qua đời năm 1990 ở tuổi 84.

Việc tái tạo nữ minh tinh Greta Garbo bằng AI được chuyên gia về công nghệ deepfake Henry Ajder gọi là một dạng “hồi sinh tổng hợp”, khi công nghệ cho phép những người đã qua đời tiếp tục xuất hiện trước công chúng với hình ảnh, giọng nói và chuyển động mới.

Tuy nhiên, công nghệ này cũng làm dấy lên tranh luận về quyền sử dụng hình ảnh, bản quyền và giới hạn đạo đức khi hình ảnh của người đã mất có thể tiếp tục được khai thác. Quảng cáo của SKF vì vậy nhận nhiều phản ứng trái chiều từ giới điện ảnh và nghệ sĩ.