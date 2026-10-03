[GALLERY] Con gái Minh Nhựa khoe ảnh bầu lần 5 đẹp rạng rỡ

Mỗi lần mang thai, Joyce Phạm đều khiến người hâm mộ chú ý bởi những bộ ảnh bầu được đầu tư công phu. Trong lần mang thai thứ 5, ái nữ đại gia Minh Nhựa tiếp tục ghi dấu với loạt khoảnh khắc đẹp mắt, mang nhiều phong cách khác nhau. Ảnh: FB Phạm Trần Nguyễn Minh Phạm

Ở những tháng cuối thai kỳ, người đẹp Gen Z tích cực thực hiện các bộ ảnh bầu. Dù vòng 2 ngày càng lớn và "vượt mặt", Joyce Phạm vẫn giữ được thần thái tự tin cùng vóc dáng nổi bật. Ảnh: FB Phạm Trần Nguyễn Minh Phạm

Đáng chú ý, trong những bức ảnh chụp cận, bà bầu khoe vòng bụng láng mịn, gần như không để lộ dấu hiệu rạn da. Loạt hình nhanh chóng nhận được nhiều lời khen từ cư dân mạng dành cho nhan sắc của mẹ bầu. Ảnh: FB Phạm Trần Nguyễn Minh Phạm

Ngoài vòng 2 nhô lên rõ rệt, vóc dáng của Joyce Phạm không thay đổi quá nhiều. Cô vẫn sở hữu tay chân thon gọn, gương mặt hài hòa và đường nét được nhận xét là giữ được vẻ rạng rỡ trong thai kỳ. Ảnh: FB Phạm Trần Nguyễn Minh Phạm

Nhiều khán giả còn dành lời khen Joyce Phạm "hợp chửa", cho rằng nhan sắc của cô ngày càng nổi bật mỗi lần mang thai. Phong thái tươi tắn và nguồn năng lượng tích cực cũng trở thành điểm thu hút trong những lần xuất hiện của người đẹp. Ảnh: FB Phạm Trần Nguyễn Minh Phạm

Các bộ ảnh bầu của Joyce Phạm thường được chuẩn bị kỹ lưỡng từ trang phục, cách tạo dáng đến bối cảnh. Khi lựa chọn phong cách ngọt ngào, thanh lịch, lúc khác cô lại gây chú ý với hình ảnh quyến rũ. Ảnh: FB Phạm Trần Nguyễn Minh Phạm

Không chỉ chăm chút hình ảnh, Joyce Phạm còn có một thai kỳ khá năng động. Trong thời gian mang bầu lần 5, cô vẫn thường xuyên đi du lịch và tham gia hỗ trợ các hoạt động kinh doanh của gia đình. Ảnh: FB Phạm Trần Nguyễn Minh Phạm

Điều khiến Joyce Phạm nhận được nhiều thiện cảm là tinh thần vui vẻ và nguồn năng lượng tích cực được cô duy trì trong cuộc sống thường ngày. Dù đang mang thai, người đẹp vẫn xuất hiện với hình ảnh năng động, chỉn chu và tự tin. Ảnh: FB Phạm Trần Nguyễn Minh Phạm

Joyce Phạm tên là Phạm Trần Nguyễn Minh Anh, sinh năm 1999 tại TP HCM. Cô kết hôn với Tâm Nguyễn vào năm 2019. Trong đám cưới, cô từng gây chú ý khi được bố - đại gia Minh Nhựa đón bằng siêu xe trị giá hàng chục tỷ đồng. Ảnh: FB Phạm Trần Nguyễn Minh Phạm

Joyce Phạm lần đầu làm mẹ ở tuổi 20 khi đón con trai Jayden vào năm 2020. Sau đó, gia đình lần lượt chào đón Jayla năm 2022, Jayson năm 2024 và Jayric năm 2025. Tháng 6 vừa qua, cô thông báo mang thai lần 5 ở tuổi 27. Hiện Joyce Phạm cùng gia đình đang háo hức chờ đón thành viên mới. Ảnh: FB Phạm Trần Nguyễn Minh Phạm

Bầu lần 5, con gái Minh Nhựa vẫn đẹp rạng rỡ. Clip: Youtube NVNk39 review