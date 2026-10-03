Johnny Depp tái xuất đầy choáng ngợp, đạo diễn Mohammad Pirzadi mang đến 'biệt đội mèo' gây tò mò

Johnny Depp thăng hoa với vai diễn đầy chiều sâu

Được chuyển thể từ tác phẩm kinh điển của Charles Dickens A Christmas Carol, Ebenezer phép màu đêm Giáng sinh đánh dấu phiên bản live action chiếu rạp đầu tiên của câu chuyện kinh điển này. Bộ phim hé lộ nhiều hơn về con người Ebenezer Scrooge và những mối quan hệ xung quanh ông, từ người bạn cũ Jacob Marley đến những con người từng bước qua cuộc đời nhân vật này.

Ebenezer Scrooge do Johnny Deep thủ vai, là lão già keo kiệt, cộc cằn và chẳng mấy khi để tâm đến bất kỳ ai xung quanh. Giàu có nhưng lạnh lùng, Scrooge thậm chí không buồn bỏ ra một đồng để giúp đỡ những đứa trẻ nghèo trong đêm Giáng sinh.

Thế nhưng, sự ích kỷ ấy cũng sớm phải trả giá. Trong một đêm Đông lạnh giá, hồn ma Jacob Marley, người bạn cũ đã qua đời, bất ngờ tìm đến và cảnh báo Scrooge về ba vị khách không mời: Những linh hồn của Quá khứ, Hiện tại và Tương lai.

Từ đây, Scrooge bước vào một hành trình siêu nhiên xuyên qua những ký ức đã qua, thực tại trước mắt và tương lai đang chờ đợi phía trước. Mỗi cuộc gặp buộc lão phải đối diện với những lựa chọn của chính mình, cũng như hậu quả mà chúng để lại. Thay vì đơn giản biến Scrooge thành một kẻ đáng ghét giữa những nhân vật tốt bụng, đạo diễn Ti West muốn nhìn nhân vật này với nhiều sắc thái hơn.

Johnny Deep cho biết: “Tôi lớn lên với sự đồng cảm dành cho những người yếu thế. Tôi thường có xu hướng nghiêng về những kẻ yếu thế”. Với vai diễn Scrooge, tài tử này tiếp tục muốn tìm một cách tiếp cận khác, đào sâu vào những lớp ý nghĩa ẩn sau nhân vật kinh điển của Charles Dickens, thay vì chỉ dừng lại ở hình ảnh một lão già hà tiện.

“Biệt đội mèo” công phá màn ảnh Việt

Bước vào thế giới của Scotty: Giải cứu hoàng thượng, khán giả được dịp gặp gỡ những bạn mèo sinh động, cá tính và ẩn chứa câu chuyện riêng. Trung tâm của hành trình lần này là chú mèo hoang Scotty láu lỉnh, sở hữu sự "bụi bặm" nhưng vô cùng trượng nghĩa. Đối lập hoàn toàn với Scotty là Katie, một nàng mèo với phong thái kiêu kỳ, sang chảnh.

Mọi chuyện bắt đầu từ một vụ mất tích bất ngờ, đưa Katie thoát khỏi studio chụp ảnh, rồi đâm sầm vào thế giới của Scotty. Chuyến phiêu lưu từ đó bắt đầu với mục tiêu giải cứu nàng mèo trở về nhà, nhưng sau đó lại mang đến những “biến số” ngoài dự tính. Trên hành trình này, Scotty còn có cơ duyên gặp gỡ những bạn mèo mới khác. Cùng nhau, cả nhóm bước vào hành trình phiêu lưu kỳ thú, nhưng không kém phần hiểm nguy của thế giới bên ngoài.

Qua tài năng của đạo diễn Mohammad Pirzadi, phim được xây dựng dồn dập với chuỗi pha rượt đuổi kịch tính, cũng như không thiếu những tình huống tranh luận hấp dẫn, gây náo loạn từng ngõ ngách phố phường. Yếu tố hài hước được lồng ghép khéo léo thông qua các đoạn đối thoại giữa dàn mèo, đồng thời còn có từng lát cắt lai lịch của các nhân vật làm cho bức tranh chung thêm phần sinh động.

Scotty: Giải cứu hoàng thượng gửi gắm nhiều thông điệp sâu sắc về tình bạn và lòng dũng cảm. Ban đầu, Katie gặp gỡ Scotty và hội mèo bằng sự khiên cưỡng và những định kiến về thân phận của đối phương. Tuy nhiên, qua từng chướng ngại vật, khi phải đồng lòng vượt qua nguy hiểm, cả nhóm dần mở lòng để thấu hiểu và sẻ chia.

Đặc biệt, Scotty học được cách bước qua những tổn thương trong quá khứ để đối mặt với nỗi sợ nhằm bảo vệ người bạn mới của mình. Trong khi đó, Katie dần nhận ra thế giới bên ngoài không chỉ có cạm bẫy, mà còn chứa đựng tình đồng đội chân thành vô điều kiện.