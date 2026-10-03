Hòa Minzy tổng duyệt, khuấy động không khí Y-Fest 2026 tại Lai Châu

Trong buổi tổng duyệt, Hòa Minzy chuẩn bị các tiết mục biểu diễn với phong cách trẻ trung, giàu năng lượng. Theo danh sách ca khúc được công bố, Hòa Minzy dự kiến biểu diễn các ca khúc: “Bắc Bling”, “Kén cá chọn canh”, “Thị Mầu”, “Bật tình yêu lên” và “Chiếc khăn Piêu”. Các tiết mục kết hợp màu sắc âm nhạc hiện đại với những chất liệu văn hóa truyền thống, góp phần tạo nên không gian nghệ thuật trẻ trung, giàu bản sắc.

Ca sĩ Hòa Minzy ký chữ ký lưu niệm cho người hâm mộ ở Lai Châu.

Tiếng nhạc, tiếng vỗ tay và những tràng reo hò của khán giả hòa quyện, tạo nên bầu không khí náo nhiệt. Nhiều người hào hứng theo dõi, hòa nhịp cùng các tiết mục ngay từ buổi chạy chương trình.

Không khí sôi động tại buổi tổng duyệt của ca sĩ Hòa Minzy.

Với sự góp mặt của Hòa Minzy cùng nhiều nghệ sĩ, Viettel Y-Fest 2026 hứa hẹn mang đến không gian âm nhạc sôi động, kết hợp công nghệ và trải nghiệm văn hóa, góp phần quảng bá hình ảnh Lai Châu đến đông đảo công chúng.