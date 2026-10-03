Hồng Đào công khai bày tỏ với tài tử hàng đầu Hollywood

Mới đây, nghệ sĩ Hồng Đào khiến khán giả thích thú với màn bày tỏ đầy hài hước dành cho Brad Pitt trên trang cá nhân. Sự việc bắt nguồn từ bảng xếp hạng doanh thu phòng vé trong ngày, khi Trái Tim Quái Thú (Heart of the Beast) do tài tử Hollywood đóng chính đứng ngay trên Lên Hương, bộ phim điện ảnh do Hồng Đào đóng chính.

Hồng Đào hài hước đăng dòng trạng thái trên trang cá nhân khen ngợi Brad Pitt khi hai bộ phim đứng liền nhau trên bảng xếp hạng phòng vé. Ảnh: CineMa

Cụ thể, nữ nghệ sĩ đăng tải hình ảnh bảng xếp hạng doanh thu phòng vé trong ngày trên trang cá nhân. Theo đó, Trái Tim Quái Thú đứng thứ ba với 115.411.844 đồng, trong khi Lên Hương xếp ngay sau ở vị trí thứ tư với 59.733.000 đồng. Khoảnh khắc hai bộ phim xuất hiện liền nhau trong bảng xếp hạng đã trở thành lí do để Hồng Đào có màn tương tác dí dỏm với nam tài tử Hollywood.

Thay vì bày tỏ sự tiếc nuối khi Lên Hương đứng sau một tác phẩm Hollywood, Hồng Đào lại đón nhận kết quả bằng thái độ hài hước. Nữ nghệ sĩ viết: "OMG! Sống đủ lâu để có hình bên cạnh Brad Pitt! Ảnh đẹp, mình nhường hết". Cách phản ứng dí dỏm giúp Hồng Đào biến khoảng cách doanh thu giữa hai bộ phim thành một tình huống thú vị, đồng thời tạo sự gần gũi với khán giả qua một màn tương tác nhẹ nhàng trên mạng xã hội.

Sự trùng hợp này càng đáng chú ý khi Trái Tim Quái Thú vừa ra rạp tại Việt Nam từ ngày 2/10. Bộ phim do David Ayer đạo diễn, với Brad Pitt đóng chính trong vai James Belmont, một cựu sĩ quan lực lượng đặc nhiệm mắc kẹt giữa vùng hoang dã Alaska cùng chú chó chiến đấu Odin sau một vụ tai nạn máy bay.

Trong khi đó, Lên Hương đã có thời gian dài hơn tại phòng vé sau khi chính thức khởi chiếu từ ngày 18/9. Tác phẩm của Khương Ngọc và Tấn Hoàng Thông xoay quanh Tâm (Võ Tấn Phát), một chàng trai cần tiền chữa bệnh cho mẹ và bà Mũi (Hồng Đào), chủ một trại hòm đang trong tình trạng ế khách.

Bà Mũi là người phụ nữ gai góc, làm chủ một trại hòm đang gặp khó khăn. Ảnh: ĐPCC

Trong Lên Hương Hồng Đào đảm nhận vai bà Mũi, một phụ nữ làm chủ trại hòm nhưng đang gặp khó khăn vì công việc ngày càng ế ẩm. Nhân vật xuất hiện với vẻ ngoài gai góc, bụi bặm, lạnh lùng và có phần bất cần. Phía sau vẻ ngoài ấy lại là một người phụ nữ mang nhiều tổn thương, cô độc và những khúc mắc chưa thể giải quyết với gia đình.

Đây cũng là một trong những vai diễn giúp Hồng Đào rời khỏi hình ảnh quen thuộc của những người mẹ hiền hậu hoặc giàu tính hài hước. Bà Mũi không phải nhân vật dễ tạo thiện cảm ngay từ đầu. Cô cộc cằn, mạnh mẽ và có cách ứng xử khác biệt, nhưng càng đi sâu vào câu chuyện, những khoảng trống phía sau vẻ ngoài ấy càng được hé lộ.

Vai diễn bà Mũi giúp Hồng Đào thể hiện hình ảnh khác biệt so với những nhân vật quen thuộc trước đây. Ảnh: FBNV

Việc Hồng Đào chia sẻ bảng xếp hạng doanh thu và hài hước "nhường" vị trí cho Brad Pitt cũng phần nào cho thấy tâm thế khá thoải mái của nữ nghệ sĩ trước cuộc cạnh tranh phòng vé. Trên thực tế, hai bộ phim thuộc hai màu sắc hoàn toàn khác nhau. Trái Tim Quái Thú là tác phẩm hành động, sinh tồn của Hollywood, tập trung vào cuộc chiến giữa con người, thiên nhiên và mối quan hệ giữa James Belmont cùng chú chó Odin. Trong khi đó, Lên Hương là phim Việt mang màu sắc tâm lý, gia đình và hài đen, khai thác những biến cố xoay quanh một trại hòm.

Với Hồng Đào, Lên Hương cũng là một dấu mốc đáng chú ý trong hành trình làm nghề năm 2026. Hiện tác phẩm do Khương Ngọc đạo diễn đã vượt mốc 92,6 tỷ đồng doanh thu tại rạp Việt và đang hướng đến cột mốc 100 tỷ đồng. Kết quả này cho thấy Lên Hương vẫn duy trì được sức hút sau thời gian ra mắt, đồng thời tiếp tục nối dài những dấu ấn đáng chú ý của Hồng Đào trên màn ảnh trong năm nay.