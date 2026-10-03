Zara Larsson nhắm tới sân khấu chính Coachella

Zara Larsson không giấu tham vọng một ngày được đứng ở vị trí nghệ sĩ chính tại Coachella, một trong những lễ hội âm nhạc có sức ảnh hưởng lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, nữ ca sĩ cho rằng thời điểm hiện tại vẫn chưa phải lúc thích hợp để thực hiện bước tiến đặc biệt này.

Sở hữu loạt ca khúc được khán giả quốc tế biết đến như Lush Life và Midnight Sun, Zara Larsson đang từng bước củng cố vị trí trong thị trường âm nhạc Mỹ. Nữ ca sĩ người Thụy Điển cũng liên tục xuất hiện tại các lễ hội âm nhạc lớn, qua đó mở rộng quy mô sân khấu và lượng khán giả của mình.

Coachella đặc biệt có ý nghĩa với Larsson bởi cô không chỉ xem đây là một lễ hội âm nhạc, mà còn là nơi tạo ra nguồn cảm hứng lớn cho quá trình sáng tạo. Nữ ca sĩ đã nhiều năm tham dự sự kiện tại California và có cơ hội chứng kiến nhiều nghệ sĩ, nhạc sĩ cùng hoạt động trong một không gian âm nhạc đặc biệt.

Dẫu vậy, khi được hỏi về khả năng trở thành nghệ sĩ chính của Coachella, Larsson thừa nhận cô vẫn chưa cảm thấy hoàn toàn sẵn sàng.

Chia sẻ với Billboard, giọng ca Midnight Sun cho biết cô chắc chắn muốn biểu diễn tại Coachella, nhưng nếu một ngày được trao vị trí nghệ sĩ chính, cô muốn đó phải là một màn trình diễn đủ lớn để trở thành dấu mốc trong sự nghiệp.

Larsson hình dung sân khấu ấy phải "hoành tráng, lớn lao và tuyệt vời", đến mức khán giả có thể nhận ra rằng cô đã thực sự đạt đến thời điểm xứng đáng với vị trí headliner.

Trong lúc chờ đợi cơ hội tại Coachella, Larsson vẫn tích cực xuất hiện tại nhiều lễ hội âm nhạc quốc tế. Gần đây, cô gây chú ý tại Lollapalooza ở Chicago khi đưa một khán giả lên sân khấu và cùng người này thực hiện vũ đạo quen thuộc của Lush Life. Khoảnh khắc nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội.

Với Larsson, những tương tác bất ngờ như vậy mới là một phần quan trọng tạo nên sức hấp dẫn của các lễ hội âm nhạc. Cô mong muốn khán giả ở bất kỳ quốc gia hay sự kiện nào cũng có thể cảm nhận được sự kết nối và cùng tạo ra những kỷ niệm riêng.

Nữ ca sĩ cho rằng không phải mọi khoảnh khắc đáng nhớ trên sân khấu đều có thể được chuẩn bị từ trước. Một phần trải nghiệm đến trực tiếp từ khán giả và những năng lượng họ mang tới.

"Thực sự là tôi không thể tự mình làm được điều đó trên sân khấu", Larsson chia sẻ.

Trong năm nay, nữ ca sĩ tiếp tục góp mặt tại nhiều sự kiện âm nhạc lớn, trong đó có All Things Go ở Mỹ vào cuối tháng 9 và All Points East tại London trong mùa hè. Chuỗi hoạt động này cho thấy Larsson đang ngày càng quen thuộc với những sân khấu có quy mô lớn, nền tảng để cô tiến gần hơn tới tham vọng được một lần trở thành cái tên nổi bật nhất trên sân khấu Coachella.