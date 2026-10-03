Nhan sắc của 'người đẹp tuổi 44' Song Hye Kyo ngày càng thăng hạng
Những đường nét gương mặt của Song Hye Kyo ngày càng sắc sảo đầy thu hút.
Song Hye Kyo đã đăng tải một số bức ảnh lên mạng xã hội mà không kèm theo chú thích cụ thể nào. Trong những bức ảnh được chia sẻ, cô diện nhiều kiểu trang phục đa dạng, từ áo dệt kim đen phối cùng chân váy cho đến váy họa tiết đỏ và áo khoác màu be. Cô chọn kiểu tóc vuốt ngược gọn gàng, giúp làm nổi bật những đường nét gương mặt thanh tú cùng phần xương hàm trông sắc nét hơn hẳn.
Đặc biệt, lối trang điểm mắt với những mảng màu nhẹ nhàng cùng sắc môi hồng tự nhiên đã tạo nên điểm nhấn ấn tượng. Thay vì chọn những tông màu rực rỡ hay đậm nét, Song Hye Kyo ưu tiên lớp nền thanh khiết và phong cách trang điểm tinh tế. Cô toát lên khí chất điềm tĩnh, ung dung khi ngồi trên ghế, ánh mắt hướng về phía ống kính trong tư thế hai tay đan nhẹ vào nhau.
Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/nhan-sac-cua-nguoi-dep-tuoi-44-song-hye-kyo-ngay-cang-thang-hang-post1881829.tpo