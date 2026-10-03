Nhan sắc của 'người đẹp tuổi 44' Song Hye Kyo ngày càng thăng hạng

Song Hye Kyo đã đăng tải một số bức ảnh lên mạng xã hội mà không kèm theo chú thích cụ thể nào. Trong những bức ảnh được chia sẻ, cô diện nhiều kiểu trang phục đa dạng, từ áo dệt kim đen phối cùng chân váy cho đến váy họa tiết đỏ và áo khoác màu be. Cô chọn kiểu tóc vuốt ngược gọn gàng, giúp làm nổi bật những đường nét gương mặt thanh tú cùng phần xương hàm trông sắc nét hơn hẳn.

Đặc biệt, lối trang điểm mắt với những mảng màu nhẹ nhàng cùng sắc môi hồng tự nhiên đã tạo nên điểm nhấn ấn tượng. Thay vì chọn những tông màu rực rỡ hay đậm nét, Song Hye Kyo ưu tiên lớp nền thanh khiết và phong cách trang điểm tinh tế. Cô toát lên khí chất điềm tĩnh, ung dung khi ngồi trên ghế, ánh mắt hướng về phía ống kính trong tư thế hai tay đan nhẹ vào nhau.

Gần đây nhất, Song Hye Kyo đóng vai chính cùng Gong Yoo, Cha Seung-won và Lee Hanee trong loạt phim Netflix Slowly, Intensely. Tác phẩm do Noh Hee-kyung chấp bút và Lee Yoon-jung đạo diễn, hiện đang chờ ngày phát hành sau khi đã hoàn tất quá trình ghi hình. Trong phim, Song Hye Kyo đảm nhận vai Min Ja, một người phụ nữ kiên cường, được tôi luyện qua một tuổi thơ đầy gian khó. Trên hành trình cuộc đời, cô nhận thấy cơ hội trong ngành công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc và mạnh dạn dấn thân, quyết tâm khẳng định dấu ấn của mình. Dong Gu (Gong Yoo) là bạn thuở nhỏ của Min Ja. Họ đã cùng nhau trải qua đủ mọi thăng trầm và sau đó sát cánh bước vào làng nhạc. Dù có tính cách bốc đồng và khó đoán, Dong Gu lại dành tình cảm đặc biệt cho Min Ja và luôn nghe theo mọi lời cô nói.