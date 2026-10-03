Sự tự tin của Rihanna giữa 'cơn sốt siêu gầy'

Rihanna đã đăng tải loạt ảnh lên mạng xã hội kèm dòng chú thích: "Đúng vậy, đã đến lúc rồi. Không cần phải đắn đo suy nghĩ nữa".

Những bức ảnh này nằm trong chiến dịch quảng bá cho Savage X Fenty, thương hiệu nội y do chính Rihanna sáng lập. Trong ảnh, cô diện bộ nội y ren màu đỏ rượu vang kết hợp cùng tất dài và đai giữ tất (garter belt). Thông qua các tư thế tạo dáng đa dạng, cô đã khéo léo phô diễn vóc dáng đầy đặn cùng phong cách cuốn hút.

Thời gian gần đây, Hollywood đang dấy lên những cuộc tranh luận xoay quanh xu hướng "gầy trơ xương", một trào lưu ưa chuộng vóc dáng mảnh khảnh đến mức cực đoan.

Một cảnh trong video âm nhạc "Petal" của Ariana Grande.

Ngôi sao nhạc pop Ariana Grande đã trở thành tâm điểm bàn tán về vóc dáng mảnh mai của mình sau khi phát hành một video âm nhạc mới vào tháng Tám. Sau đó, cô thông báo sẽ tạm dừng các hoạt động trước công chúng sau khi kết thúc chuyến lưu diễn vào tháng Chín.

Mặc dù quyết định này được đưa ra trong bối cảnh dư luận liên tục bàn tán về ngoại hình và sức khỏe của cô, bản thân Grande đã lên tiếng làm rõ rằng, việc tạm nghỉ không phải do những phản ứng tiêu cực trên mạng, mà là kế hoạch cô đã định sẵn từ lâu.

Loạt phim 'Wednesday' của Netflix, kênh YouTube ‘Esquire’.

Nữ diễn viên Jenna Ortega, người nổi tiếng nhờ loạt phim Wednesday trên Netflix cũng từng trở thành tâm điểm tranh cãi về vóc dáng mảnh mai của mình vào tháng Tám. Sau khi tạp chí thời trang Mỹ, Esquire đăng tải một video phỏng vấn, ngoại hình của cô đã làm dấy lên những lo ngại về vấn đề sức khỏe.

Nữ diễn viên Demi Moore, người đã khắc họa nỗi ám ảnh về sự trẻ trung và nhan sắc trong bộ phim The Substance, cũng trở thành tâm điểm của những cuộc tranh luận tương tự. Cô thu hút sự chú ý nhờ vóc dáng mảnh mai khi tham dự Liên hoan phim South by Southwest (SXSW) tại Mỹ vào tháng Ba, và những phản ứng của cộng đồng mạng về ngoại hình của cô vẫn tiếp diễn kể từ đó.

Ảnh từ trang mạng xã hội của Demi Moore.

Trong khi đó, kể từ khi thành lập Savage X Fenty vào năm 2018, Rihanna đã giới thiệu các sản phẩm phù hợp với nhiều kiểu dáng và kích cỡ cơ thể khác nhau. Bằng việc sử dụng những người mẫu có vóc dáng đa dạng trong các chiến dịch quảng bá, cô đã làm nổi bật bản sắc thương hiệu đi ngược lại các chuẩn mực cái đẹp truyền thống.

Giữa bối cảnh Hollywood đang có nhiều tranh luận về vóc dáng của các 'ngôi sao' nữ, Rihanna một lần nữa trực tiếp làm người mẫu cho thương hiệu của chính mình, qua đó thể hiện phong cách độc đáo của bản thân.