5 năm ngày mất của Phi Nhung, nghệ sĩ Như Quỳnh có động thái gây chú ý

Sau 5 năm qua đời, cố ca sĩ Phi Nhung vẫn được nhiều đồng nghiệp và khán giả thương tiếc, tưởng nhớ. Mới đây, Như Quỳnh chia sẻ loạt ảnh từng biểu diễn chung sân khấu với Phi Nhung nhân ngày giỗ kèm lời bày tỏ đầy xúc động: "Không thể nào quên, những kỷ niệm... Nhớ!".

Động thái tưởng nhớ Phi Nhung từ Như Quỳnh nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả. Nhiều người bày tỏ xúc động khi nhìn lại những hình ảnh của hai nữ ca sĩ trên sân khấu, đồng thời ngưỡng mộ tình đồng nghiệp đẹp giữa 2 nữ ca sĩ.

Như Quỳnh và Phi Nhung đều là những giọng ca nổi tiếng, sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo và có nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Cả hai từng đứng chung sân khấu, để lại nhiều khoảnh khắc được khán giả yêu thích.

Như Quỳnh chia sẻ những hình ảnh từng cùng Phi Nhung chung sân khấu.

Khi Phi Nhung qua đời vào năm 2021, Như Quỳnh từng thể hiện sự đau buồn và có mặt trong lễ tiễn đưa đồng nghiệp. Nhiều năm sau, nữ ca sĩ vẫn dành những lời tưởng nhớ dành cho Phi Nhung trong các dịp đặc biệt. Động thái mới nhất một lần nữa cho thấy những kỷ niệm về người đồng nghiệp thân thiết vẫn được Như Quỳnh trân trọng.

Trong lần giỗ 5 năm của Phi Nhung, Wendy Phạm - con gái nữ ca sĩ - viết: "5 năm mẹ đi rồi. Năm nay cũng không làm gì lớn, chỉ đơn giản gia đình tụ lại, nấu vài món, cắm hoa cho mẹ rồi mấy đứa nhỏ cùng thắp nhang cho bà ngoại. 5 năm rồi cuộc sống vẫn cứ tiếp tục, mấy đứa nhỏ cũng lớn lên từng ngày... nhưng trong nhà này lúc nào cũng sẽ có mẹ, có bà ngoại. Nhớ mẹ nhiều lắm".

Con gái Phi Nhung làm đám giỗ cho mẹ.

Phi Nhung là ca sĩ được biết đến qua nhiều ca khúc trữ tình, dân ca và bolero. Trong suốt sự nghiệp, cô ghi dấu ấn không chỉ bằng giọng hát mà còn bởi những hoạt động thiện nguyện và việc chăm lo cho nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Tháng 9/2021, Phi Nhung qua đời sau thời gian điều trị bệnh, hưởng dương 51 tuổi. Sự ra đi của nữ ca sĩ khiến đồng nghiệp và người hâm mộ tiếc thương. Từ đó đến nay, những ca khúc, hình ảnh và câu chuyện về cuộc đời cô vẫn thường xuyên được khán giả nhắc lại.

Trong các dịp giỗ hằng năm của Phi Nhung, nhiều nghệ sĩ và người thân cũng có những hoạt động tưởng nhớ nữ ca sĩ. Việt Hương, cùng con nuôi của Phi Nhung là ca sĩ Phạm Tuyết Ngân từng chia sẻ những hình ảnh và lời nhắn dành cho cô. Những khoảnh khắc này nhận được sự quan tâm từ khán giả, cho thấy tình cảm dành cho cố ca sĩ Phi Nhung vẫn được duy trì sau nhiều năm.