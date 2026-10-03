DC hồi sinh phiên bản Superman vĩ đại nhất lịch sử

Năm 1938, nhân vật Superman (Siêu Nhân) chính thức ra mắt, mở ra kỷ nguyên mới cho ngành công nghiệp truyện tranh thế giới. Trải qua gần một thế kỷ, hình tượng "Người đàn ông thép" liên tục được nâng cấp với loạt năng lượng thần cấp như di chuyển hành tinh, bay nhanh hơn tốc độ ánh sáng hay đối đầu các thực thể vũ trụ.

Tuy nhiên, trong bộ truyện mới mang tên Superman: The Stranger #1 (tạm dịch: Superman: Người lạ), DC Comics đã quyết định đưa siêu hùng biểu tượng này trở lại với đúng bản chất ban đầu thời kỳ Thời đại Hoàng kim (Golden Age).

Superman: The Stranger #1 là tập đầu tiên trong miniseries 6 tập thuộc nhãn DC Black Label, do Wes Craig viết cốt truyện và minh họa, phát hành hồi tháng 9.

Ảnh: DC Comics.

Sự trở lại sau 20 năm

Theo dòng lịch sử của DC Comics, phiên bản Superman gốc ra mắt năm 1938 từng bị đẩy sang vụ trụ song song "Earth-Two" để nhường chỗ cho phiên bản hiện đại hơn ở "Earth-One". Sau sự kiện Infinite Crisis vào năm 2006, phiên bản Superman gốc chính thức bị khai tử.

Phải mất đúng 20 năm, DC mới mang phiên bản Siêu Nhân nguyên bản trở lại trong một loạt truyện riêng biệt.

Bối cảnh của Superman: The Stranger được đặt vào chính năm 1938. Khác với hình ảnh một vị thần toàn năng có lý tưởng hoàn hảo, tác phẩm tái hiện một Clark Kent đời thường và thực tế hơn dưới góc nhìn nguyên bản.

Trong bộ truyện mới, Clark Kent không được nuôi dưỡng bởi gia đình Kent giàu tình thương mà trải qua tuổi thơ trong trại trẻ mồ côi, sống lang bạt và làm việc tại các xưởng lao động giá rẻ. Thay vì làm báo, anh là nhân viên vệ sinh tại tòa soạn Daily Planet.

Hệ thống sức mạnh của nhân vật cũng bị thu hẹp đáng kể: Superman chỉ "nhanh hơn một viên đạn, mạnh hơn một đầu máy xe lửa và nhảy qua được các tòa nhà cao tầng". Điểm bước ngoặt diễn ra khi anh ngăn chặn một kẻ cướp - thực chất chỉ là một cậu bé da màu đang đói gần chết. Khoảnh khắc này giúp Superman nhận ra sứ mệnh của mình không phải là trừng phạt những người ở tầng lớp đáy xã hội, mà là đấu tranh chống lại sự bất công và tham nhũng hệ thống.

Ảnh: DC Comics.

Tái hiện biểu tượng "Người bảo vệ kẻ yếu"

Ra đời trong thời kỳ Đại suy thoái, Superman thời kỳ Golden Age từng đối đầu với những gã chồng bạo lực, kẻ phân biệt chủng tộc, chủ trọ tống tiền... Bộ truyện Superman: The Stranger tái hiện trọn vẹn tinh thần này khi xây dựng nhân vật Lex Luthor vừa là một nhà khoa học điên, vừa là một doanh nhân tàn nhẫn - đại diện cho sự áp bức của giới có tiền quyền.

Sự trỗi dậy của phiên bản này cũng phản ánh câu chuyện thực tế từ hai nhà sáng tạo Jerry Siegel và Joe Shuster - con của những người nhập cư Do Thái từng đối mặt với nghèo khó và định kiến. Ban đầu, Superman được thiết kế như một nhân vật phản diện. Tuy nhiên, trước bối cảnh hàng triệu người Mỹ rơi vào cảnh đói khổ thời Đại suy thoái, họ quyết định biến anh thành một biểu tượng của hy vọng.

Bộ truyện mới cũng khai thác sâu khía cạnh cô đơn của một thực thể ngoài hành tinh không biết rõ nguồn gốc. Thông qua đó, tác phẩm khắc họa sâu sắc góc nhìn của người nhập cư - những người luôn nỗ lực hòa nhập và cống hiến cho xã hội dù phải chịu nhiều định kiến.

Dù lấy bối cảnh thập niên 1930 mang phong cách trinh thám noir, Superman: The Stranger chứng minh rằng những giá trị về bình đẳng, lòng vị tha và cuộc đấu tranh chống lại sự bất công chưa bao giờ lỗi thời.