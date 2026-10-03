Hồng Đào chính thức công bố ngày trọng đại ở Mỹ

Sau thời gian tạo được nhiều sự chú ý tại phòng vé trong nước, Hồng Đào vừa chính thức công bố "ngày trọng đại" của bộ phim Lên Hương tại thị trường Mỹ. Thông tin nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ đông đảo khán giả, đặc biệt là cộng đồng người Việt đang sinh sống ở nước ngoài.

Trên trang cá nhân, Hồng Đào chia sẻ: "Chuỗi sự kiện đặc biệt cùng Lên Hương tại Mỹ. Sau bao ngày chờ đợi, 'Biệt đội ma chay' độc nhất vô nhị đã sẵn sàng gặp gỡ khán giả trên khắp các cụm rạp tại Mỹ. Không chỉ thưởng thức trọn vẹn những thước phim bi hài đan xen cảm xúc, khán giả còn có cơ hội giao lưu trực tiếp cùng dàn diễn viên, ê-kíp làm phim và nhận những phần quà đặc biệt từ Việt Nam".

Hồng Đào cùng dàn diễn viên Lên Hương sẽ trực tiếp gặp gỡ người hâm mộ sau khi bộ phim ra mắt tại Mỹ.

Thông báo của Hồng Đào được xem là cột mốc đáng chú ý đối với Lên Hương khi bộ phim chính thức mở rộng hành trình đến thị trường quốc tế. Theo kế hoạch, Lên Hương (tên tiếng Anh Luck for Sale) sẽ khởi chiếu tại Mỹ từ ngày 9/10/2026.

Đáng chú ý, Hồng Đào và các nghệ sĩ của Lên Hương sẽ tham gia chuỗi sự kiện kéo dài nhiều ngày tại bang California. Ngày 9/10, chương trình Meet & Greet sẽ diễn ra tại Cinemark Century Huntington Beach với hoạt động check-in, thảm đỏ và các suất chiếu giao lưu cùng khán giả. Đây cũng là thời điểm Hồng Đào trực tiếp gặp gỡ người hâm mộ sau khi bộ phim ra mắt tại Mỹ.

Tiếp đó, ngày 10/10, đoàn phim Lên Hương sẽ thực hiện Cinetour tại hai cụm rạp lớn là AMC Orange 30 và Regal Garden Grove. Ngày 11/10, chuỗi hoạt động khép lại bằng các suất chiếu đặc biệt tại Cinemark Century Huntington Beach. Sự xuất hiện của Hồng Đào cùng dàn diễn viên được kỳ vọng sẽ góp phần đưa Lên Hương tiếp cận đông đảo khán giả Việt kiều cũng như người yêu điện ảnh châu Á tại Mỹ.

Hồng Đào trong Lên Hương.

Không chỉ gây chú ý bởi hành trình phát hành quốc tế, Lên Hương còn là một trong những dự án điện ảnh thành công của Hồng Đào trong năm 2026. Trong phim, Hồng Đào đảm nhận vai bà Mũi - người phụ nữ làm nghề mai táng với nhiều góc khuất cuộc đời. Vai diễn giúp Hồng Đào nhận được nhiều lời khen nhờ khả năng thể hiện nội tâm sâu sắc và giàu cảm xúc.

Bên cạnh Hồng Đào, Lên Hương còn quy tụ nhiều nghệ sĩ quen thuộc như Hồng Vân, Hữu Châu, Võ Tấn Phát... Nội dung phim khai thác câu chuyện của "Biệt đội ma chay", đan xen yếu tố hài hước và những lát cắt cảm xúc về gia đình, tình thân cùng hành trình chữa lành sau mất mát.

Theo các số liệu phòng vé, Lên Hương đã vượt mốc hơn 92,5 tỷ đồng doanh thu tại Việt Nam, trở thành một trong những tác phẩm nổi bật của điện ảnh Việt năm nay. Thành tích này tiếp tục giúp Hồng Đào nối dài chuỗi dự án thành công sau Mai với doanh thu khoảng 551 tỷ đồng, Chị Dâu vượt 100 tỷ đồng và nhiều bộ phim tạo được dấu ấn trên thị trường.

Việc Hồng Đào công bố lịch trình chính thức của Lên Hương tại Mỹ cho thấy sức sống bền bỉ của bộ phim sau nhiều tuần ra rạp. Trong thời gian tới, hành trình của Hồng Đào và Lên Hương tại thị trường quốc tế được khán giả tiếp tục quan tâm, đặc biệt khi bộ phim có cơ hội tiếp cận lượng lớn người Việt đang sinh sống tại nước ngoài.