Phim mới của Điền Hi Vi nối sóng Lan Hương Như Cố

Hiện tại, Lan Hương Như Cố là một trong những bộ phim nhận được nhiều sự chú ý trên màn ảnh Hoa ngữ. Tác phẩm có khởi đầu không quá nổi bật nhưng dần tăng nhiệt trong quá trình phát sóng. Theo những thông tin được chia sẻ, tỷ lệ chiếm lĩnh thị phần trên nền tảng Yunhe của phim từng vượt 40%, giúp tác phẩm trở thành một trong những phim cổ trang được quan tâm.

Sức nóng của Lan Hương Như Cố được duy trì nhờ những đoạn cắt và nội dung do khán giả sáng tạo trên mạng xã hội. Trong những thời điểm phim tạm ngừng cập nhật, một bộ phận người xem lựa chọn xem lại tác phẩm, từ đó tạo thêm nhiều nội dung thảo luận xoay quanh bộ phim.

Theo thông tin được chia sẻ, sau khi Lan Hương Như Cố kết thúc, Giá Kim Thoa do Điền Hi Vi đóng chính dự kiến nối sóng từ ngày 16/10. Việc xuất hiện ngay sau một tác phẩm đang nhận được nhiều sự quan tâm giúp bộ phim mới có thêm sự chú ý ngay trước thời điểm phát sóng.

Tạo hình của Điền Hi Vi và Diêm An trong Giá Kim Thoa.

Giá Kim Thoa được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên và xoay quanh A Sửu, cô gái có xuất thân thấp kém, làm công việc đổ phân đêm trên phố. Một sự tình cờ khiến cô sở hữu diện mạo giống Ngụy Nhiêu, tiểu thư phủ Hầu. Từ đó, A Sửu bất ngờ trở thành tân nương xung hỷ của Lục Trạc, thế tử Quốc công phủ.

Biến cố xảy ra khi người chồng vốn đang cận kề cái chết bất ngờ tỉnh lại. Ngụy Nhiêu cho rằng A Sửu đã chiếm vị trí vốn thuộc về mình và tìm cách loại bỏ cô. Trong khi đó, Lục Trạc cũng nhận định A Sửu là người phụ nữ độc ác, luôn đề phòng và tìm cách đối phó cô. Bị đặt vào tình thế nguy hiểm, A Sửu phải tìm cách tự bảo vệ bản thân, từng bước tìm kiếm cơ hội sống sót giữa những toan tính trong phủ.

Điểm đáng chú ý của Giá Kim Thoa nằm ở việc Điền Hi Vi đảm nhận hai vai, vừa là A Sửu vừa là Ngụy Nhiêu. Nữ diễn viên sẽ hợp tác với Diêm An trong tác phẩm. Nam diễn viên được đánh giá có ngoại hình phù hợp với tạo hình cổ trang và được kỳ vọng tạo thêm điểm nhấn cho bộ phim.

Điền Hi Vi trong vai A Sửu.

Nếu Lan Hương Như Cố ghi dấu nhờ sự góp mặt của nhiều diễn viên kỳ cựu, Gia Kim Sai cũng sở hữu dàn diễn viên phụ đáng chú ý. Trong phim, Vương Nhất Nam đảm nhận vai Quách Ngu Phượng. Nữ diễn viên từng được khán giả biết đến với vai Tần Thị trong Minh Lan Truyện.

Mao Lâm Lâm vào vai Chu Phù. Trước đó, nữ diễn viên từng đảm nhận nhiều vai phản diện và tạo được dấu ấn qua khả năng thể hiện những nhân vật có tính cách phức tạp. Cô cũng từng xuất hiện với vai khách mời trong Trục Ngọc, tác phẩm có Điền Hi Vi đóng chính.

Bên cạnh đó, Khổng Lâm đảm nhận vai phu nhân Anh Quốc Công. Nữ diễn viên là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Hoa ngữ, từng gây dấu ấn với vai Di Hoa cung chủ trong Tiểu Ngư Nhi và Hoa Vô Khuyết. Đàm Xuân Vinh cũng góp mặt với vai khách mời.

Sự xuất hiện của nhiều diễn viên giàu kinh nghiệm khiến Giá Kim Thoa được chú ý ngay từ trước khi lên sóng. Đặc biệt, tuyến nhân vật trong phim phần lớn đều liên quan đến những mối quan hệ phức tạp và các màn đấu trí, tạo điều kiện để dàn diễn viên thể hiện diễn xuất.

Điền Hi Vi trở lại màn ảnh với tác phẩm cổ trang sở hữu cốt truyện nhiều kịch tính và dàn diễn viên đáng chú ý.

Với Điền Hi Vi, Giá Kim Thoa cũng là dự án đáng chú ý sau Trục Ngọc. Sau tác phẩm này, nữ diễn viên tiếp tục xuất hiện trong Tội Phạm Có Chỉ Số IQ Thấp và nhận được phản hồi tích cực về diễn xuất. Vì vậy, màn thể hiện trong Gia Kim Sai được xem là một bước tiếp theo đáng chú ý trong hành trình đảm nhận vai nữ chính của Điền Hi Vi.

Việc nối sóng Lan Hương Như Cố cũng đặt Giá Kim Thoa trước một mức độ quan tâm nhất định ngay từ thời điểm chưa lên sóng. Bộ phim sẽ cần thời gian phát sóng để chứng minh sức hút của câu chuyện, màn hóa thân hai vai của Điền Hi Vi cũng như sự kết hợp giữa nữ diễn viên và bạn diễn Diêm An.