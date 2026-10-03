Trịnh Mỹ Anh - Á hậu 1 Miss Universe Vietnam - bị tước danh hiệu Miss Earth Water 2025

Tổ chức Miss Earth cho biết, Nathalie sẽ tiếp tục lan tỏa tinh thần “Yêu thương trong hành động”, khuyến khích cộng đồng bảo vệ nguồn nước và chuyển nhận thức về môi trường thành hành động cụ thể. Tổ chức kỳ vọng người đẹp sử dụng tiếng nói và sức ảnh hưởng để thúc đẩy các hoạt động vì sự bền vững của nguồn nước.

Việc bổ nhiệm Nathalie vào vị trí của Trịnh Mỹ Anh đồng nghĩa đại diện Việt Nam không còn giữ danh hiệu Miss Earth Water 2025. Hiện tại, tổ chức Miss Earth cũng đã hủy theo dõi Trịnh Mỹ Anh trên mạng xã hội, không nêu lý do thay thế hay công bố gì thêm.

Người đẹp Chile sẽ thay thế vị trí Miss Earth Water 2025 của Trịnh Mỹ Anh.

Động thái này diễn ra ngay sau chung kết Miss Universe Vietnam 2026 tối 2/10 tại Hải Phòng. Trịnh Mỹ Anh giành Á hậu 1 kèm danh hiệu Người đẹp áo dài.

Trường hợp của Trịnh Mỹ Anh gây tranh cãi sau khi cô được công bố vào Top 30 Miss Universe Vietnam 2026, do vi phạm quy định của Miss Earth. Theo quy định này, Top 4 người đẹp đương nhiệm không được phép tham gia cuộc thi nhan sắc nào khác trong suốt một năm nhiệm kỳ.

Việc này từng xảy ra với Punika Kulsoontornrut của Thái Lan; Tháng 10/2014, Carousel Productions - đơn vị tổ chức cuộc thi Hoa hậu Trái Đất - tuyên bố tước danh hiệu Miss Earth Water 2013 của Punika Kulsoontornrut, sau khi đại diện Thái Lan đăng ký Miss International trong nhiệm kỳ.

Lúc đó, hợp đồng quy định ba người đẹp đạt danh hiệu cao nhất không tham gia cuộc thi sắc đẹp quốc tế khác trong thời gian đương nhiệm. Tuy nhiên, trường hợp của Mỹ Anh có điểm khác. Miss Universe Vietnam là cuộc thi cấp quốc gia, chưa rõ có vi phạm điều khoản của Miss Earth hay không.

Trịnh Mỹ Anh giành danh hiệu Á hậu 1 Miss Universe Vietnam 2026.

Chung kết Miss Earth Water 2025 diễn ra ở Philippines vào ngày 5/11/2025. Tại Miss Earth 2025, cô mang đến dự án Re-Earth: Tái chế rác thải điện tử - Hồi sinh hành tinh xanh, tập trung vào thu gom, phân loại và tái chế linh kiện điện tử cũ.

Mỹ Anh lần lượt vượt qua top 25, top 12, top 8 để vào top 4 và giành Miss Earth Water 2025. Cô thuyết trình, ứng xử bằng tiếng Anh, không sử dụng phiên dịch. Danh hiệu Miss Water gắn với việc đồng hành cùng Miss Earth trong các hoạt động bảo vệ nguồn nước và lan tỏa lối sống bền vững.

Trịnh Mỹ Anh sinh năm 2003 tại Hà Nội. Cô sở hữu chiều cao 1m75, số đo ba vòng 85-64-95 cm. Người đẹp gây ấn tượng với khán giả nhờ gương mặt thanh thoát và nụ cười rạng rỡ. Mỹ Anh là sinh viên Trường Đại học Thương mại Hà Nội, có khả năng nói tiếng Anh trôi chảy, đạt IELTS 7.0. Cô từng giành giải Nhì cuộc thi hùng biện tiếng Anh và hội thi Học sinh Thanh lịch do trường cấp 3 tổ chức. Sau đó, Trịnh Mỹ Anh giành giải Á hậu 3 Miss Earth Vietnam 2025, được đại diện Việt Nam đi thi quốc tế. Tháng 11/2025, Trịnh Mỹ Anh giành danh hiệu Miss Earth Water tại cuộc thi Hoa hậu Trái đất. Đây là thành tích cao nhất của Việt Nam tại đấu trường nhan sắc quốc tế trong năm qua.