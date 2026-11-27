Biểu trưng tỉnh Tây Ninh (Logo). (Ảnh: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tây Ninh)

Theo đó, Bộ nhận diện thương hiệu hình ảnh tỉnh Tây Ninh gồm: (1) Biểu trưng Tây Ninh (logo); (2) Biểu tượng vui Tây Ninh (mascot); (3) Hình ảnh đồ họa (visual graphic); (4) Tín hiệu đồ họa (icon); (5) Hình ảnh chủ đạo (key visual).

Đáng chú ý, hình ảnh đồ họa (visual graphic) với 14 hình ảnh gồm: Căn cứ Trung ương cục miền nam; Núi Bà Đen; Vườn quốc gia Lò Gò-Xa Mát; Hồ Dầu Tiếng; Tòa thánh Cao Đài Tây Ninh; Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài; Tháp cổ Bình Thạnh; Công viên Tượng đài “Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc”; Nhà tưởng niệm Danh nhân văn hóa Nguyễn Đình Chiểu; Láng Sen; Vàm Nhựt Tảo; Nhà trăm cột; Chùa Tôn Thạnh; Cảng Quốc tế Long An.

Một hoạt động văn hóa được tổ chức ở Núi Bà Đen (Ảnh: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tây Ninh)

Về tổng thể, Biểu trưng tỉnh Tây Ninh (Logo) được tổ chức theo bố cục đồng tâm, khái quát hình ảnh Tây Ninh giàu bản sắc, thể hiện tinh thần thống nhất, liên kết nguồn lực và khát vọng phát triển thịnh vượng. Hình tượng cốt lõi gồm Núi Bà Đen-Tượng đài-Dòng sông Vàm Cỏ, cùng hội tụ trong một hệ sinh thái, biểu đạt “hồn thiêng sông núi”, kết nối tài nguyên thiên nhiên, chiều sâu lịch sử, truyền thống cách mạng và giá trị nhân văn.

Trong đó, hình ảnh “Bông lúa-Bánh răng” tượng trưng cho nền tảng nông nghiệp gắn với công nghiệp, logistics và động lực kinh tế hiện đại. Hai màu chủ đạo Xanh dương-Xanh lá thể hiện niềm tin, kết nối, hội nhập, sức sống, tăng trưởng xanh và định hướng phát triển bền vững.

Biểu tượng vui tỉnh Tây Ninh (mascot). (Ảnh: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tây Ninh)

Còn Biểu tượng vui tỉnh Tây Ninh (mascot) là hình ảnh đại diện thông qua dạng nhân vật truyền cảm hứng về tính cách, hành động của thương hiệu, hướng về phát triển Tây Ninh - điểm đến Xanh, lan tỏa khát vọng Tây Ninh Xanh.

Tòa thánh Cao Đài Tây Ninh. (Ảnh: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tây Ninh)

Hiện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh đang khẩn trương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng, ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Bộ nhận diện thương hiệu hình ảnh tỉnh Tây Ninh; thực hiện thủ tục đăng ký quyền tác giả, quyền sở hữu đối với các sản phẩm thuộc Bộ nhận diện thương hiệu hình ảnh tỉnh Tây Ninh.