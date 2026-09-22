HLV U23 Việt Nam: 'Lứa này sẽ tiến xa'

HLV Đinh Hồng Vinh trong phòng họp báo sân Paloma Mizuho. Ảnh: VFF.

"Là HLV chuyên nghiệp, lực lượng nào tôi cũng hài lòng. Qua cách U23 Việt Nam trình diễn sau ba trận vòng bảng, tôi đánh giá cao mọi cầu thủ và cho rằng lứa này sẽ tiến xa", HLV Đinh Hồng Vinh chia sẻ trong phòng họp báo sau trận thua U23 Uzbekistan 0-2.

Dù không có điểm, nhưng U23 Việt Nam vẫn giành vé vào tứ kết với tư cách đội nhì bảng C sau khi tích lũy được 4 điểm từ hai trận trước. Đánh giá về màn trình diễn của toàn đội ở vòng bảng, HLV Đinh Hồng Vinh phát biểu: "Tôi hài lòng về thái độ và tinh thần. U23 Việt Nam có rất ít thời gian để chuẩn bị cho giải. Về điểm chưa hài lòng, tôi thấy đội cần cải thiện khả năng tấn công ở 1/3 sân cuối của đối thủ".

ASIAD 20 nằm ngoài hệ thống thi đấu chính thức của FIFA Days nên các giải cấp CLB không cần tạm dừng. Lý do này khiến U23 Việt Nam không có nhiều thời gian tập trung, đội chỉ tập duy nhất một buổi tại Việt Nam trước khi lên đường sang Nhật Bản. Ở tứ kết, U23 Việt Nam sẽ gặp Hàn Quốc, trận đấu diễn ra lúc 17h30 chiều 25/9.

"U23 Việt Nam không quan tâm đối thủ là ai. Dù gặp đội nào, chúng tôi cũng phải chơi tốt nhất. Hôm nay, thời tiết cũng nắng quá, ảnh hưởng tới thể lực của chúng tôi. Quan trọng nhất là U23 Việt Nam phải phục hồi tốt cho tứ kết", HLV Đinh Hồng Vinh cho hay.

"Khi U23 Uzbekistan đẩy cao tốc độ, chúng tôi có một phút thiếu tập trung và phải nhận bàn thua sớm", HLV Đinh Hồng Vinh nói về việc U23 Việt Nam thủng lưới ngay phút thứ 5 trong thất bại trước đối thủ Trung Á, "Tôi đánh giá rất cao lực lượng của Uzbekistan, vì lực lượng họ dự ASIAD là những cầu thủ vừa đá giải U23 châu Á. Uzbekistan có lực lượng đồng đều và chuẩn bị tốt nên tôi yêu cầu U23 Việt Nam chơi thận trọng, chắc chắn".

"Sau bàn thua, chúng tôi tự tin kiểm soát bóng. Nhưng Nguyễn Xuân Bắc và Nguyễn Thái Quốc Cường chấn thương nên đội gặp vấn đề về khâu cầm nhịp cũng như chuyển đổi trạng thái. Ở hiệp 1, U23 Việt Nam có cơ hội nhưng không tận dụng được. Nếu ghi bàn, tôi nghĩ cục diện sẽ khác trong hiệp 2", nhà cầm quân 52 tuổi phân tích.