Lịch thi đấu của U23 Việt Nam tại tứ kết ASIAD 2026

U23 Việt Nam giành 4 điểm, xếp nhì bảng C sau khi hòa U23 Kuwait 1-1, thắng U23 Philippines 2-0 và thua U23 Uzbekistan 0-2.

U23 Việt Nam (trái) từng thắng U23 Hàn Quốc tại VCK U23 châu Á 2026. Ảnh: AFC

Kết quả này đưa đội vào tứ kết nhưng đồng thời cho thấy một số hạn chế cần khắc phục, đặc biệt ở khả năng kiểm soát bóng và tổ chức tấn công.

Trong khi đó, U23 Hàn Quốc tiến vào vòng knock-out với ngôi đầu bảng D sau hai chiến thắng trước Saudi Arabia 2-0 và Qatar 4-1.

Những kết quả này phần nào phản ánh sức mạnh của đội bóng "xứ kim chi", với khả năng kiểm soát thế trận, tổ chức tấn công đa dạng và nền tảng thể lực tốt.

Hai đội từng gặp nhau ở trận tranh HCĐ VCK U23 châu Á 2026, nơi U23 Việt Nam giành chiến thắng.

Lịch thi đấu trận U23 Việt Nam - U23 Hàn Quốc tại tứ kết ASIAD 2026. Ảnh: VFF

Tuy nhiên, cuộc tái đấu tại ASIAD được dự báo sẽ khác biệt khi U23 Hàn Quốc đang sở hữu lực lượng giàu sức mạnh và có phong độ tốt.

Muốn tạo bất ngờ, U23 Việt Nam cần duy trì sự chắc chắn trong phòng ngự, đồng thời cải thiện tốc độ luân chuyển bóng và khả năng tạo đột biến ở 1/3 cuối sân.

Đặc biệt, những tình huống chuyển trạng thái nhanh và khả năng tận dụng cơ hội sẽ có ý nghĩa quyết định cho thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh.