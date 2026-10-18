HLV Polking bó tay

CAHN bước vào derby Thủ đô với sự tự tin rất lớn khi toàn thắng 3 trận đầu tiên tại V.League 2026/27, trong khi Hà Nội FC lại không có được khởi đầu như kỳ vọng. Thế nhưng, diễn biến trên sân Hàng Đẫy đã đảo ngược tất cả. Hà Nội FC chơi một trận đấu đầy bản lĩnh để đánh bại CAHN 2-1, qua đó chặn đứng mạch toàn thắng của thầy trò HLV Polking.

Hà Nội FC nhập cuộc chủ động và nhanh chóng tạo ra những cơ hội nguy hiểm. Phút 19, Xuân Mạnh có mặt đúng lúc để dứt điểm cận thành, mở tỷ số 1-0. Đội bóng áo tím tiếp tục chơi tốt và đáng lẽ có thể tạo ra cách biệt lớn hơn nếu Văn Tùng không sút trúng cột dọc, còn Hùng Dũng tận dụng cơ hội chính xác hơn.

Thầy trò HLV Polking đã nhận thất bại đầu tiên ở V.League 2026/2027 trước Hà Nội FC, và mất ngôi đầu bảng. Ảnh: CLB CAHN

CAHN chỉ thực sự tạo ra khác biệt sau giờ nghỉ. Ngay đầu hiệp hai, Đình Bắc được tung vào sân và lập tức tạo dấu ấn bằng một pha đi bóng kỹ thuật trước khi kiến tạo để Leo Artur ghi bàn tuyệt đẹp, đưa trận đấu trở về thế cân bằng 1-1. Nhưng niềm vui của CAHN chỉ kéo dài trong ít phút. Phút 49, Văn Tùng tận dụng đường chuyền của Sade để ghi bàn, đưa Hà Nội FC vượt lên dẫn 2-1.

Đây cũng là thời điểm HLV Polking phải đối mặt với bài toán khó. CAHN buộc phải đẩy cao đội hình, liên tục gây sức ép nhưng Hà Nội FC phòng ngự đầy tập trung. Quang Hải rồi Leo Artur lần lượt có cơ hội nhưng không thể tìm được bàn gỡ.

Hà Nội FC bảo toàn chiến thắng 2-1 và khiến CAHN nhận thất bại đầu tiên tại V.League 2026/27. Cay đắng hơn với HLV Polking, đội bóng của ông còn mất luôn ngôi đầu bảng vào tay Ninh Bình, đội vừa đánh bại HAGL 4-3 trong trận đấu diễn ra trước đó.

Điều đáng chú ý là thất bại này tiếp tục cho thấy Hà Nội FC là đối thủ rất khó chịu với CAHN. Ở mùa giải trước, đội bóng ngành Công an cũng từng thua Hà Nội FC với tỷ số 1-2.

HLV Polking có thể đã chuẩn bị cho rất nhiều phương án, nhưng Hà Nội FC đã chơi một trận đấu đủ tốt để khiến mọi tính toán của CAHN trở nên vô nghĩa. Derby Thủ đô một lần nữa chứng minh rằng phong độ đầu mùa không quyết định được tất cả, đặc biệt khi CAHN đối đầu với một Hà Nội FC khát khao tìm lại vị thế.