Hồng Lệ phá kỷ lục cá nhân ở giải marathon tại Hà Nội

Từ 1h30 sáng, hơn 11.000 vận động viên ở 4 cự ly gồm 42 km, 21 km, 10 km và 5 km đã lần lượt xuất phát tại khu vực đường Đinh Tiên Hoàng (Hồ Hoàn Kiếm). Thời tiết thu tạnh ráo tạo điều kiện thuận lợi để các chân chạy hướng tới những mốc thành tích cá nhân tại Hanoi International Marathon 2026.

Đường chạy full marathon (42,195 km) chứng kiến màn thể hiện vượt trội của Phạm Thị Hồng Lệ. Chủ nhân huy chương vàng 10.000 nữ SEA Games 31 bảo vệ thành công chức vô địch marathon nữ năm thứ hai liên tiếp với thời gian 2 giờ 47 phút 52 giây. Thành tích này giúp Hồng Lệ rút ngắn gần 6 phút so với kỷ lục do chính cô thiết lập ở mùa giải 2025 (2 giờ 53 phút 57 giây), tạo dấu ấn chuyên môn đáng chú ý nhất tại sự kiện năm nay.

Hồng Lệ về nhất cự ly 42 km nội dung nữ.

Ở nội dung marathon nam, Huỳnh Anh Khôi cán đích đầu tiên sau 2 giờ 31 phút 49 giây. Chân chạy sinh năm 2003 có lần thứ hai liên tiếp bước lên vị trí cao nhất tại giải, tiếp tục khẳng định phong độ ở các giải chạy đường dài trong nước.

Lộ trình thi đấu năm nay đạt chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế AIMS. Điểm nhấn của cự ly 42 km nằm ở cung đường kết nối chuỗi danh thắng và công trình biểu tượng của thủ đô. Các VĐV lần lượt đi qua khu vực Hồ Gươm, Hồ Tây, Hồ Thiền Quang, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hoàng thành Thăng Long, Cột cờ Hà Nội và chinh phục 3 cây cầu gồm Long Biên, Nhật Tân, Đông Trù.

Sự kiện có chủ đề “Hanoi Vibes - The City Moves”, áp dụng nhận diện đồ họa Pixel Art với sắc xanh neon, tạo diện mạo hiện đại cho giải đấu nhưng vẫn giữ nét đặc trưng di sản của Hà Nội. Giải năm nay ghi nhận quy mô tham dự lớn với đại diện đến từ 38 quốc gia, vùng lãnh thổ cùng hơn 200 câu lạc bộ chạy bộ trên toàn quốc.