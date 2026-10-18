Hà Nội FC thắng trận derby Thủ đô, Công an Hà Nội mất ngôi đầu V.League

Đội trưởng Văn Quyết ăn mừng cùng bàn thắng của Văn Tùng. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Bàn thắng Công an Hà Nội: Leo Artur (46') Hà Nội: Xuân Mạnh (20'), Văn Tùng (48')

Bước vào trận đấu, Công an Hà Nội chịu áp lực phải giành kết quả tích cực để bảo vệ vị trí dẫn đầu. Trước đó, chiến thắng 4-3 trước Hoàng Anh Gia Lai đã giúp Ninh Bình tạm thời vươn lên ngôi đầu bảng xếp hạng.

Tuy nhiên, việc phải thi đấu với mật độ dày trên nhiều đấu trường khiến đội bóng của huấn luyện viên Mano Polking gặp không ít khó khăn về thể lực. Trong khi đó, Hà Nội FC có lợi thế về thời gian chuẩn bị khi chỉ thi đấu một trận mỗi tuần.

Hà Nội lấn lướt những phút đầu.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Hà Nội FC chủ động đẩy cao đội hình, tổ chức pressing nhằm gây sức ép lên phần sân đối phương. Lối chơi quyết liệt của đội khách khiến Công an Hà Nội gặp khó khăn trong việc triển khai bóng từ tuyến dưới.

Phút 19, Văn Quyết chuyền bóng thuận lợi để Văn Tùng tung cú dứt điểm sát vòng cấm, nhưng thủ môn Nguyễn Filip kịp thời cản phá.

Chỉ một phút sau, Hà Nội FC có bàn mở tỷ số. Từ quả phạt góc của Công Nhật, Xuân Mạnh bật cao đánh đầu đưa bóng trúng người Adou Minh. Hậu vệ của Hà Nội FC nhanh chóng băng vào đá bồi, đưa bóng vượt qua thủ môn Nguyễn Filip và Stephan Mauk, giúp đội khách vươn lên dẫn trước 1-0.

Xuân Mạnh ghi bàn mở tỷ số cho Hà Nội.

Có bàn thắng sớm, Hà Nội FC tiếp tục duy trì sức ép. Phút 21, Văn Tùng dứt điểm đưa bóng trúng cột dọc khung thành Công an Hà Nội. Sau đó, Hùng Dũng cũng có cơ hội nhân đôi cách biệt nhưng cú sút của tiền vệ này đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Sang hiệp 2, huấn luyện viên Mano Polking quyết định tăng cường sức tấn công bằng việc tung Đình Bắc vào sân. Sự điều chỉnh nhanh chóng phát huy hiệu quả khi cầu thủ trẻ này thực hiện đường chuyền bằng má ngoài chân phải cho Leo Artur.

Từ ngoài vòng cấm, tiền đạo người Brazil tung cú sút hiểm hóc, đánh bại thủ môn Văn Chuẩn, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng.

Công an Hà Nội gỡ hòa 1-1.

Tuy nhiên, niềm vui của đội chủ nhà không kéo dài lâu. Phút 48, Hà Nội FC một lần nữa vượt lên dẫn trước sau tình huống phối hợp bên cánh phải. Yuval Sade nhận bóng từ quả ném biên của đồng đội trước khi căng ngang thuận lợi để Văn Tùng đệm bóng cận thành, nâng tỷ số lên 2-1.

Bị dẫn bàn, Công an Hà Nội đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Phút 60, Lê Văn Đô thực hiện cú đá phạt trực tiếp vượt qua hàng rào, nhưng thủ môn Văn Chuẩn phản xạ tốt, đấm bóng giải nguy.

Tám phút sau, Cao Quang Vinh thực hiện đường tạt bóng từ cánh trái để Alan bật cao đánh đầu. Tuy nhiên, bóng đi đúng vị trí thủ môn Văn Chuẩn đã chọn.

Đình Bắc tiếp tục tạo ra tình huống nguy hiểm bằng cú dứt điểm căng, buộc người gác đền Hà Nội FC phải trổ tài cứu thua.

Trong những phút còn lại, Công an Hà Nội nỗ lực gia tăng sức ép, song hàng phòng ngự đội khách vẫn duy trì sự tập trung, bảo toàn tỷ số 2-1 cho đến khi trận đấu kết thúc.

Thầy trò huấn luyện viên Harry Kewell giành chiến thắng thứ hai liên tiếp.

Chiến thắng này giúp Hà Nội FC nối dài mạch thắng lên hai trận liên tiếp sau khởi đầu không thuận lợi ở mùa giải mới. Thầy trò huấn luyện viên Harry Kewell vươn lên vị trí thứ tám trên bảng xếp hạng, qua đó từng bước cải thiện thành tích tại V.League 2026-2027.

Trong khi đó, thất bại trước đối thủ cùng thành phố khiến Công an Hà Nội chấm dứt chuỗi trận toàn thắng từ đầu mùa, đồng thời đánh mất ngôi đầu bảng vào tay Ninh Bình.

Kết quả trận derby cũng cho thấy sự cạnh tranh quyết liệt ở nhóm đầu bảng xếp hạng V.League 2026/27, khi các đội bóng phải duy trì phong độ ổn định trong bối cảnh lịch thi đấu ngày càng dày đặc.

Một số hình ảnh của trận đấu