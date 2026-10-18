CLB Hà Nội đánh bại CAHN trong trận derby Thủ đô

Niềm vui vỡ òa của các cầu thủ CLB Hà Nội sau bàn thắng vào lưới CAHN

Trước cuộc đối đầu, CAHN đang thể hiện phong độ ấn tượng với 3 trận toàn thắng, dẫn đầu bảng xếp hạng. Chiến thắng trước Thể Công Viettel cho thấy sức mạnh của thầy trò HLV Mano Polking trong cuộc đua bảo vệ ngôi vô địch.

Trái ngược với đối thủ, CLB Hà Nội dưới sự dẫn dắt của HLV Harry Kewell khởi đầu thiếu thuyết phục, khi để mất điểm trước những đối thủ không được đánh giá cao và gặp nhiều khó khăn ngay cả trong chiến thắng trước Bắc Ninh. Vì vậy, trận derby Thủ đô được xem là thử thách quan trọng với cả hai đội.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, trận derby Thủ đô đã nóng lên với những pha tranh chấp quyết liệt và tốc độ triển khai bóng nhanh của hai đội. Không hề e dè trước đối thủ đang dẫn đầu bảng xếp hạng, CLB Hà Nội chủ động đẩy cao đội hình, tổ chức pressing ngay bên phần sân CAHN, gây sức ép liên tục lên hàng phòng ngự đối phương.

Những nỗ lực của đội bóng áo tím được đền đáp ở phút 20. Từ quả phạt góc của Công Nhật, Xuân Mạnh bật cao đánh đầu đưa bóng trúng người Adou Minh.

Không bỏ lỡ cơ hội, hậu vệ của CLB Hà Nội lập tức băng vào dứt điểm bồi, đưa bóng vượt qua sự truy cản của Nguyễn Filip và Stephan Mauk, mở tỉ số 1-0. Bàn thắng khiến bầu không khí trên khán đài Hàng Đẫy như bùng nổ, đồng thời tiếp thêm sự hưng phấn cho các cầu thủ CLB Hà Nội.

Bước sang hiệp 2, CAHN lập tức có sự điều chỉnh nhân sự khi Đình Bắc được tung vào sân thay Văn Toản. Sự thay đổi nhanh chóng phát huy hiệu quả. Phút 47, từ đường kiến tạo của Đình Bắc, Leo Artur tung cú sút xa hiểm hóc, khiến thủ môn Văn Chuẩn không thể cản phá, đưa trận đấu trở về thế cân bằng 1-1.

Màn tranh chấp quyết liệt trong trận derby Thủ đô

Tưởng chừng bàn gỡ sẽ tạo đà để CAHN vùng lên, nhưng CLB Hà Nội đã đáp trả gần như ngay lập tức. Chỉ một phút sau, ở phút 48, từ tình huống ném biên bên cánh phải, Yuval Sade nhận bóng rồi thực hiện đường căng ngang thuận lợi vào khu vực cấm địa. Văn Tùng có mặt đúng lúc, đệm bóng cận thành đánh bại thủ môn Nguyễn Filip, tái lập thế dẫn trước 2-1 cho đội bóng áo tím.

Hai bàn thắng liên tiếp chỉ trong ít phút đầu hiệp 2 đã đẩy trận derby lên cao trào. Khi CAHN vừa kịp thắp lên hy vọng lật ngược tình thế, CLB Hà Nội đã lập tức giành lại lợi thế, tạo nên màn rượt đuổi tỉ số nghẹt thở trên sân Hàng Đẫy.

Chiến thắng trong trận derby Thủ đô không chỉ mang về 3 điểm quý giá mà còn đánh dấu sự trở lại đầy tích cực của CLB Hà Nội. Với chiến thắng thứ hai liên tiếp, thầy trò HLV Harry Kewell vươn lên vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng, từng bước lấy lại sự tự tin sau khởi đầu không như kỳ vọng. Trong khi đó, thất bại khiến CAHN đứt mạch toàn thắng từ đầu mùa giải và đánh mất ngôi đầu bảng vào tay Ninh Bình.