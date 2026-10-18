Sắc màu và cảm xúc trận derby Thủ đô

Anh Thái cùng gia đình đến cổ vũ cho đội CAHN

Tối 18.10, sân Hàng Đẫy trở thành tâm điểm chú ý của người hâm mộ bóng đá Hà Nội khi CLB Công an Hà Nội (CAHN) và CLB Hà Nội bước vào cuộc đối đầu tại vòng 4 LPBank V.League 2026/27.

Dù bóng chưa lăn, sức nóng của trận derby đã hiện rõ từ khu vực bên ngoài sân vận động, nơi hàng loạt cổ động viên hai đội háo hức chờ đợi cuộc so tài được mong chờ.

Khoảng 18h, những con đường dẫn vào sân Hàng Đẫy bắt đầu nhộn nhịp hơn khi các nhóm cổ động viên lần lượt đổ về. Giữa dòng người, sắc đỏ của CAHN và sắc tím của Hà Nội FC nổi bật trên những chiếc áo đấu, khăn cổ động và lá cờ mang biểu tượng câu lạc bộ.

Mỗi màu áo đại diện cho một tình yêu, một niềm tự hào riêng, cùng góp phần tạo nên bức tranh đầy màu sắc của bóng đá Thủ đô.

Không khí trước trận đấu không chỉ được khuấy động bởi những tiếng hô vang tên đội bóng mà còn đến từ sự háo hức hiện rõ trên gương mặt người hâm mộ.

Nhiều cổ động viên tranh thủ chụp ảnh lưu niệm, trò chuyện cùng bạn bè, bàn luận về đội hình ra sân hay tìm cơ hội xin chữ ký các cầu thủ. Với họ, đến sân không đơn thuần là theo dõi 90 phút tranh tài mà còn là dịp được hòa mình vào niềm đam mê bóng đá, cùng chia sẻ cảm xúc với những người có chung tình yêu dành cho đội bóng.

Trong dòng người ấy, các cổ động viên CAHN mang theo sự tự tin trước cuộc đối đầu. Đội bóng ngành Công an đang có khởi đầu thuận lợi tại V.League mùa này với ba chiến thắng liên tiếp, qua đó tạo thêm niềm tin cho người hâm mộ trước trận derby.

Anh Quang mang theo áo đấu đến để xin chữ ký của cầu thủ đội Hà Nội FC

Khoác trên mình màu áo đội bóng yêu thích, anh Thái, một cổ động viên CAHN, không giấu được sự phấn khích khi có mặt tại Hàng Đẫy. Với anh, một trận derby hấp dẫn không chỉ nằm ở kết quả mà còn ở những pha bóng đẹp và tinh thần thi đấu của cả hai đội.

“Mình cảm thấy rất vui và phấn khởi trước trận derby ngày hôm nay. Mong rằng cả hai đội sẽ cống hiến cho khán giả những pha bóng hay, mãn nhãn. Mình nghĩ Công an Hà Nội sẽ giành chiến thắng 2-1”, anh Thái chia sẻ.

Sự lạc quan của anh Thái cũng phần nào phản ánh tâm trạng của những người hâm mộ CAHN trước giờ bóng lăn. Những tiếng cổ vũ, lá cờ tung bay cùng niềm tin vào đội nhà khiến sắc đỏ càng thêm nổi bật bên ngoài sân Hàng Đẫy.

Cổ động viên Hà Nội rực rỡ với sắc áo tím

Ở phía bên kia, sắc tím của Hà Nội FC cũng tạo nên dấu ấn riêng. Dù đội bóng chưa có được phong độ như kỳ vọng trong những vòng đấu đầu tiên, các cổ động viên vẫn có mặt để tiếp thêm tinh thần cho những cầu thủ mà mình yêu mến.

Không giống sự tự tin của anh Thái, anh Quang, một cổ động viên Hà Nội FC, bước vào trận derby với tâm trạng đan xen giữa hồi hộp và hy vọng. Anh thừa nhận những màn trình diễn gần đây của đội nhà khiến mình có phần lo lắng, nhất là khi đối thủ đang đạt phong độ cao.

“Mình cảm thấy rất hồi hộp và lo lắng trước trận đấu hôm nay, bởi phong độ gần đây của Hà Nội FC không được tốt, trong khi đối thủ lại đang có phong độ rất cao. Tuy nhiên, mình vẫn hy vọng Hà Nội FC sẽ giành chiến thắng 2-1 trước Công an Hà Nội”, anh Quang bày tỏ.

Cổ động viên CLB CAHN rực rỡ sắc đỏ. Ảnh: Minh Tú

Hai cổ động viên, hai màu áo và hai tâm trạng khác nhau, nhưng lại có chung một dự đoán: đội bóng mình yêu thích sẽ thắng 2-1. Sự trùng hợp thú vị ấy phần nào cho thấy sức hấp dẫn của trận derby, nơi mỗi người đều có lý do để đặt niềm tin vào đội nhà, bất kể phong độ hay vị trí trên bảng xếp hạng.

Trên sân cỏ, CAHN và Hà Nội FC là những đối thủ cạnh tranh quyết liệt. Nhưng bên ngoài đường biên, chính tình yêu và sự đồng hành của người hâm mộ đã góp phần làm nên nét đặc biệt của cuộc đối đầu giữa hai đại diện bóng đá Thủ đô.

Cổ động viên ngồi kín các khán đài

Khi thời điểm khai cuộc đến gần, mọi ánh nhìn đều hướng về sân Hàng Đẫy. Những câu chuyện về đội hình, chiến thuật hay dự đoán tỉ số dần nhường chỗ cho sự chờ đợi. Người hâm mộ hai đội đều mong được chứng kiến một trận cầu hấp dẫn, giàu cảm xúc và xứng đáng với sự kỳ vọng.

Derby Thủ đô không chỉ là cuộc đua giành ba điểm mà còn là nơi tình yêu bóng đá được thể hiện bằng nhiều sắc màu và cung bậc cảm xúc. Và trước khi tiếng còi khai cuộc vang lên, những cổ động viên trên khán đài và bên ngoài sân đã góp phần tạo nên một phần không thể thiếu của trận đấu: sức nóng từ niềm đam mê dành cho bóng đá.