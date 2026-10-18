Nữ võ sĩ 17 tuổi giành Huy chương bạc tại giải vô địch kumite trẻ thế giới

Trần Thị Cẩm Tú (áo vàng) đem về tấm Huy chương Bạc duy nhất cho karate Việt Nam tại Giải vô địch karate thanh thiếu niên, trẻ và U21 thế giới 2026. Ảnh: TTVN

Trong trận chung kết diễn ra khuya 17-10 (giờ Việt Nam) tại thành phố Bielsko-Biała (Ba Lan), võ sĩ 17 tuổi Trần Thị Cẩm Tú đối đầu Morgane Scarfone của Pháp. Trước đối thủ có trình độ chuyên môn cao, Cẩm Tú không thể tạo nên bất ngờ, chấp nhận thất bại với tỷ số 0-6 và giành Huy chương bạc nội dung kumite nữ trẻ hạng dưới 59kg.

Theo Liên đoàn Karate thế giới (WKF), Morgane Scarfone là đương kim á quân châu Âu, đồng thời từng vô địch giải Karate One Youth League tại Poreč trong năm 2026. Võ sĩ Pháp tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng ở trận tranh Huy chương vàng, không để đại diện Việt Nam ghi điểm.

Dù chưa thể bước lên bục cao nhất, thành tích của Cẩm Tú vẫn là dấu ấn đáng chú ý của karate Việt Nam tại giải đấu năm nay. Ở hạng cân có 57 vận động viên tranh tài, nữ võ sĩ sinh năm 2009 đã thể hiện bản lĩnh, sự tự tin và khả năng thi đấu ổn định để tiến đến trận đấu cuối cùng.

Hành trình giành quyền vào chung kết của Cẩm Tú ghi dấu bằng 5 chiến thắng liên tiếp. Ở trận mở màn, cô vượt qua Emilie Poskin (Bỉ) với tỷ số 6-2, trước khi đánh bại Wu Hung-hua (Đài Loan, Trung Quốc) 3-2 và Noemi Emma Muehlemann (Thụy Sĩ) 3-1.

Tại vòng tiếp theo, võ sĩ Việt Nam giành chiến thắng cách biệt 10-2 trước Katarina Djukic (Montenegro). Đến bán kết, Cẩm Tú tiếp tục thể hiện sự quyết tâm khi vượt qua Maria Jose Rave Rendon (Colombia) với tỷ số sít sao 3-2, qua đó giành vé vào chung kết và bảo đảm tấm Huy chương bạc.

Việc vượt qua liên tiếp những đối thủ đến từ nhiều nền karate khác nhau cho thấy sự tiến bộ của nữ võ sĩ trẻ, đồng thời mang đến những tín hiệu tích cực cho lực lượng kế cận của karate Việt Nam.

Ở nội dung kata cá nhân nữ U21, võ sĩ Bùi Ngọc Nhi không thể giành thêm huy chương cho đoàn Việt Nam. Sau chiến thắng 5-0 trước đối thủ Bosnia ở lượt đấu đầu tiên, Ngọc Nhi dừng bước tại vòng hai khi để thua đại diện Slovakia với tỷ số 2-3.

Giải vô địch karate thanh thiếu niên, trẻ và U21 thế giới 2026 diễn ra từ ngày 14 đến 18-10 tại thành phố Bielsko-Biała (Ba Lan), quy tụ hơn 2.000 vận động viên đến từ 114 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tấm Huy chương bạc của Trần Thị Cẩm Tú là thành quả nổi bật của karate Việt Nam tại sân chơi quốc tế dành cho các võ sĩ trẻ, đồng thời khẳng định tiềm năng phát triển của thế hệ vận động viên kế cận.