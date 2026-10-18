Vì sao Yamal ở đỉnh cao còn Vinicius dưới vực sâu?

Yamal liên tục ghi bàn.

Tiền đạo trẻ mở tỷ số ở phút thứ 10 bằng cú cứa lòng chân trái sở trường, trước khi kiến tạo cho Gabriel Jesus nâng tỷ số lên 3-1 trong hiệp hai. Barcelona sau đó ghi thêm hai bàn để khép lại trận đấu với chiến thắng cách biệt 5-2. Kết quả này giúp đội bóng xứ Catalonia nối dài chuỗi thắng tại La Liga lên chín trận.

Yamal tận dụng đà thăng tiến, biến sự ngẫu hứng thành hiệu quả

Với một bàn thắng và một kiến tạo trước Betis, Yamal nâng thành tích mùa giải lên 9 bàn và 10 kiến tạo trên mọi đấu trường, theo thống kê được nêu. Trong đó, anh có 8 bàn và 6 kiến tạo tại La Liga, cùng một bàn và bốn kiến tạo ở Champions League. Đây là hiệu suất đáng chú ý đối với một cầu thủ mới 19 tuổi, đồng thời cho thấy vai trò ngày càng lớn của anh trong hệ thống tấn công Barcelona.

Điểm mạnh của Yamal không chỉ nằm ở khả năng rê bóng hay những pha xử lý kỹ thuật. Anh có thể tự tạo cơ hội bằng những tình huống đi bóng từ cánh phải vào trung lộ, nhưng cũng biết tung ra đường chuyền quyết định khi đối phương tập trung phòng ngự. Sự kết hợp giữa khả năng ghi bàn và kiến tạo khiến việc phong tỏa Yamal trở thành bài toán khó hơn đối với các đối thủ.

Ở thời điểm hiện tại, Yamal cũng được hưởng lợi từ đà phát triển của một ngôi sao đang vươn lên. Mỗi màn trình diễn xuất sắc đều củng cố vị thế của anh, trong khi những hạn chế vẫn có thể được xem là phần tất yếu của quá trình trưởng thành. Cá tính tự tin, đôi khi có phần ngạo nghễ, vì thế chưa trở thành gánh nặng quá lớn khi được hỗ trợ bằng hiệu quả chuyên môn.

Tuy nhiên, phong độ hiện tại không đồng nghĩa Yamal sẽ luôn duy trì được hiệu suất như vậy. Khi anh trở thành trung tâm trong kế hoạch phòng ngự của các đối thủ, khả năng thích nghi và tìm ra phương án xử lý mới sẽ quyết định bước tiến tiếp theo.

Ở chiều ngược lại, Vinicius đang trải qua giai đoạn kém hiệu quả hơn tại La Liga, với một bàn thắng và ba kiến tạo sau những vòng đấu đầu mùa. Vinicius chịu áp lực đến mức HLV Jose Mourinho phải thốt lên rằng “Nếu tôi là Vinicius thì tôi đã rời bỏ Real Madrid”. So sánh trực tiếp với Yamal cho thấy khoảng cách đáng kể về đóng góp vào bàn thắng, nhưng không nên vì thế mà vội kết luận tiền đạo người Brazil đã đánh mất đẳng cấp.

Vinicius từng là nhân tố quan trọng trong những chiến dịch chinh phục Champions League của Real Madrid, đồng thời giành các danh hiệu lớn ở cấp CLB, trong đó có La Liga và Champions League. Những thành công ấy đưa anh lên hàng ngũ các ngôi sao tấn công hàng đầu thế giới, nhưng cũng khiến cách chơi của anh trở thành đối tượng được các đối thủ nghiên cứu kỹ lưỡng.

Sự có mặt của Mbappe đã kéo Vinicius đi xuống.

Vinicius đánh mất sự ngẫu hứng trong tâm thế đi tìm thứ đã mất

Đây là quy luật quen thuộc của bóng đá đỉnh cao. Khi một cầu thủ liên tục tạo khác biệt bằng tốc độ, khả năng đột phá và những pha xâm nhập từ cánh trái, các hậu vệ sẽ tìm cách hạn chế khoảng trống, buộc anh nhận bóng trong tư thế bất lợi hoặc tổ chức bọc lót để ngăn những pha đi bóng sở trường. Vinicius vì thế cần nhiều hơn những phẩm chất từng giúp anh thành công: khả năng phối hợp nhanh, di chuyển không bóng và đưa ra quyết định chính xác trong không gian hẹp.

Bên cạnh đó, sự hiện diện của Kylian Mbappe tại Real Madrid đặt ra yêu cầu phối hợp và phân chia không gian hợp lý hơn ở tuyến đầu. Khi các cầu thủ tấn công cùng muốn khai thác những khu vực tương tự, hiệu quả của từng cá nhân có thể bị ảnh hưởng nếu hệ thống chưa vận hành tối ưu.

Áp lực cũng lớn hơn với một cầu thủ đã chinh phục nhiều danh hiệu. Người hâm mộ không chỉ kỳ vọng Vinicius chơi tốt, mà còn muốn anh tiếp tục quyết định những trận đấu lớn. Rất khó để Vinicius tìm lại những ngày thi đấu thoải mái như khi anh cảm thấy an nhiên dưới bóng đàn anh Karim Benzema hay sáng tạo và phấn khích khi là ông chủ hàng công Real trước khi Mbappe đến.

Tâm thế của một cầu thủ trẻ khát khao chinh phục những thứ chưa có, khám phá những chân trời chưa thể bước tới khác với tâm trạng của một cầu thủ phải đi tìm lại những gì mình đánh mất. Vinicius mất cảm hứng, mất an nhiên sau khi đánh rơi Quả bóng vàng, sau khi mất vị thế dẫn dắt hàng công Real Madrid.

Sự đối lập giữa Yamal và Vinicius vì thế không đơn giản là câu chuyện một người đang lên còn người kia đã hết thời. Yamal đang tận dụng tốt giai đoạn bùng nổ để khẳng định vị thế, trong khi Vinicius phải tìm cách làm mới mình sau khi đã trở thành một trong những ngôi sao được nghiên cứu kỹ nhất châu Âu.

Ít năm nữa, nếu Yamal rơi vào hoàn cảnh như Vinicius, chưa chắc ngôi sao trẻ của Barcelona đã làm được tốt hơn. Ở bóng đá đỉnh cao, tài năng giúp cầu thủ bước lên đỉnh cao, nhưng khả năng thích nghi mới quyết định họ có thể ở lại đó bao lâu.