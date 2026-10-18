Trận derby Thủ đô: Khi Polking đấu trí cùng Kewell

Vòng 4 LPBank V-League chứng kiến trận derby Thủ đô rực lửa giữa đội đầu bảng Công an Hà Nội với đội bóng giàu thành tích Hà Nội FC. Đây thực sự là màn thư hùng của V-League khi hai đội đang sở những ngôi sao nội binh và ngoại binh đắt giá nhất giải đấu.

Điểm nóng quyết định thành bại của trận derby này được nhận định sẽ nằm ở khu vực trung tuyến. Hàng tiền vệ của Hà Nội FC với Hùng Dũng, Sade, Felida... sẽ phải rất nỗ lực để chống lại tuyến giữa rất mạnh mẽ của chủ nhà Công an Hà Nội với những Đình Bắc, Alan, Leo Artur...

Tính chất derby khiến trận đấu rất được chờ đợi. Ảnh: VFF

Trận đấu sẽ là màn đấu trí căng thẳng giưa 2 nhà cầm quân ngoại danh tiếng là Mano Polking và Harry Kewell.

Mùa giải này đang chứng kiến những kết quả khá trái ngược nhau của hai HLV. Mano Polking đang dể lại dấu ấn đậm nét cho Công an Hà Nội với lối chơi kiểm soát bóng và tấn công phóng khoáng, hiệu quả. Dấu ấn chiến thuật của HLV người Brazil thể hiện rõ nét qua lối chơi kiểm soát bóng chủ động và tấn công phóng khoáng. Công an Hà Nội cũng không phụ thuộc vào bất kỳ cá nhân nào trên mặt trận tấn công.

Đương kim vô địch Công an Hà Nội đang là đội bóng duy nhất có được chuỗi 3 trận toàn thắng từ đầu mùa V-League năm nay. Đội bóng ngành Công an đã ghi được 6 bàn thắng và chưa để lọt lưới bàn nào.

Không có được phong độ ấn tượng như đội bóng hàng xóm, Hà Nội FC đang trải qua những trận đấu không được như ý dưới thời HLV Harry Kewell. Lối chơi kiểm soát bóng mà HLV Australia cố gắng áp đặt chưa cho thấy sự mạch lạc, trong khi hàng thủ lại liên tục bộc lộ những sai lầm và phải nhận đến 7 bàn thua sau 3 trận. Hà Nội FC đang thi đấu bế tắc, rời rạc và thiếu sự kết nối giữa các tuyến.

Hà Nội FC mới vừa chấm dứt chuỗi 2 thất bại liên tiếp bằng chiến thắng 1 - 0 trước tân binh Bắc Ninh ở vòng đấu trước. Ba điểm đầu tiên giúp thầy trò HLV Harry Kewell giải tỏa áp lực, đồng thời tạo điều kiện để đội bóng cải thiện sự tự tin và hoàn thiện lối chơi.

Có một thống kê rất đáng chú ý khi trong 5 trận đối đầu nhau gần nhất giữa hai đội, Hà Nội FC lại đang là đội chiếm ưu thế khi thắng 3, hòa 1 và chỉ thua 1. Thống kê trên nhắc nhở HLV Mano Polking và các học trò không được phép chủ quan. Công an Hà Nội hướng đến chiến thắng không chỉ để củng cố ngôi đầu bảng, mà còn để phá vỡ cái dớp đối đầu và khẳng định vị thế trong bóng đá Thủ đô.

Với phong độ hiện tại cùng lợi thế sân nhà, đoàn quân của HLV Polking nhiều khả năng sẽ chủ động dâng cao đội hình chơi tấn công vào hàng thủ vốn đã bộc lộ nhiều sai sót từ đầu giải của Hà Nội FC. Trong khi đó, kết quả trận derby này sẽ ảnh hưởng nhiều đến tương lai chiếc ghế của HLV Harry Kewell.

Trận đấu giữa Công an Hà Nội và Hà Nội FC sẽ diễn ra lúc 19 giờ 15 ngày 18/10 trên sân Hàng Đẫy. Tính chất derby khiến trận đấu rất được chờ đợi.

Dự kiến đội hình xuất phát của 2 đội

Công an Hà Nội: Nguyễn Filip, Văn Đô, Việt Anh, Adou Minh, Jason Quang Vinh, Frans Putros, Thành Long, Quang Hải, Đình Bắc, Leo Artur, Perea Andres.

Hà Nội FC: Văn Chuẩn, Xuân Mạnh, Felida Kevin, Thành Chung, Faurand Tournaire, Công Nhật, Ferreira Tadeu, Save Iuva, Hùng Dũng, Hai Long, Jung Patrick.

Lịch thi đấu vòng 4 V-League 2026 - 2027

Ngày 18/10

18 giờ: Ninh Bình - Hoàng Anh Gia Lai

18 giờ: Bắc Ninh - TP Đồng Nai

19 giờ 15: Công an Hà Nội - Hà Nội FC

Ngày 19/10

18 giờ: Công an TP Hồ Chí Minh - Thể Công Viettel