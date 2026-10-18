Man Utd hòa trận thứ 3 liên tiếp ở Giải Ngoại hạng Anh

Tối 18-10, Man Utd đến làm khách trên sân của Leeds ở vòng 7 giải Ngoại hạng Anh 2026-2027. Sau thất bại 0-2 trước Atletico Madrid ở UEFA Champions League kéo theo những phát ngôn của cầu thủ gây tranh cãi, “Quỷ đỏ” rất muốn thắng trận này để chấm dứt khủng hoảng.

Tình huống tranh chấp quyết liệt giữa cầu thủ Man Utd và Leeds. Ảnh: AP

Sau tiếng còi khai cuộc, Leeds liên tục gây sức ép với những tình huống tạt bóng vào vòng cấm Man Utd. Trong khi đó, "Quỷ đỏ" tạo ra cơ hội ngon ăn ở phút 27, nhưng Mbeumo đánh đầu chệch cột dọc trong gang tấc từ cự ly gần.

Nỗ lực tấn công của Man Utd được đền đáp ở phút 35. Từ đường căng ngang của Tielemans, Mbeumo băng vào dứt điểm tinh tế, mở tỷ số cho đội khách.

Các cầu thủ Man Utd mừng bàn thắng mở tỷ số. Ảnh: AP

Điểm nhấn đáng chú ý nhất của Leeds trong hiệp 1 là tình huống đánh đầu đưa bóng đi chệch khung thành trong tiếc nuối của Calvert-Lewin ở phút 39, sau đường chuyền tinh tế của Bogle.

Sang hiệp 2, dù không tạo ra được thế trận tấn công tốt nhưng Leeds bất ngờ có bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 51. Calvert-Lewin chớp thời cơ, dứt điểm hiểm hóc tung lưới Man Utd, sau pha đánh đầu nối của Muharemovic từ quả phạt góc.

Calvert-Lewin gỡ hòa 1-1 cho Leeds. Ảnh: Sky Sports

Những phút tiếp theo, hai đội tạo ra thế trận giằng co quyết liệt. Các cầu thủ Man Utd nỗ lực giành lại quyền kiểm soát bóng, tạo ra những đợt tấn công ở hai bên cánh nhưng liên tục dính "bẫy" việt vị từ đối thủ. Trái lại, Man Utd suýt chút nữa phải nhận bàn thua, sau tình huống xử lý không chắc chắn của thủ môn Lammens ở phút 90+1.

Hòa Leeds 1-1, Man Utd tạm xếp thứ 13 trên bảng xếp hạng với 7 điểm. Trong khi đó, Leeds giữ vị trí thứ 7 với 10 điểm. Đây là trận hòa thứ 3 liên tiếp, đồng thời là trận thứ 5 liên tiếp mà Man Utd không thắng ở Giải Ngoại hạng Anh 2026-2027.