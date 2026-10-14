Theo tờ ChosunBiz, Won Bin không có thêm dự án phim nào suốt 16 năm qua, kể từ tác phẩm The Man from Nowhere. Mới đây, tài tử gây bất ngờ khi xuất hiện trở lại với vai trò người mẫu quảng cáo cho một nhãn hàng.

Trong loạt ảnh và video được công bố, Won Bin diện áo cổ lọ màu đen với mái tóc dài có phần lạ lẫm. Ở tuổi 48, ngôi sao The Man from Nowhere vẫn giữ được phong độ, đường nét gương mặt hầu như không có sự thay đổi đáng kể so với thời đóng phim. Nhiều dân mạng khen ngợi diện mạo tài tử trẻ hơn tuổi thật.

Hình ảnh mới nhất của Won Bin. Ảnh: ChosunBiz.

Kể từ khi The Man from Nowhere ra mắt vào tháng 8/2010 và đạt thành công vang dội, Won Bin gần như rút lui khỏi màn ảnh suốt 16 năm. Trong thời gian này, anh thỉnh thoảng chỉ xuất hiện trong một vài quảng cáo, không có thêm dự án phim mới.

Việc vắng bóng quá lâu khiến cuộc sống của nam diễn viên trở thành chủ đề bàn tán. Gần đây, trong một chương trình của đài MBN, phát thanh viên Kim Ju Ha, người quen biết Won Bin, đã chia sẻ về tình hình hiện tại của nam diễn viên sinh năm 1977. Theo nữ phát thanh viên, trái với suy nghĩ của công chúng, Won Bin ít nhận được lời mời diễn xuất, chứ không phải do anh chủ động từ chối.

"Khi tôi hỏi thẳng Won Bin, anh ấy nói có lẽ vì hình tượng trong The Man from Nowhere quá mạnh mẽ, nên số lời mời đóng phim sau đó không nhiều như mong đợi", Kim Ju Ha kể.

Cô cho biết dẫu vậy, Won Bin vẫn chưa từ bỏ ý định trở lại màn ảnh một ngày nào đó: "Anh ấy cũng chưa biết vai diễn nào sẽ đến với mình. Tùy thuộc vào nhân vật, có thể anh ấy sẽ cần để tóc dài, nên hiện tại vẫn tiếp tục nuôi tóc để chuẩn bị".

Won Bin sinh năm 1977, là một trong những ngôi sao hàng đầu của Hàn Quốc. Anh nổi tiếng sau khi tham gia phim Trái tim mùa thu. Tài tử kết hôn với nữ diễn viên Lee Na Young vào năm 2015. Cặp đôi có một con trai.

Trong bộ phim gần đây nhất The Man From Nowhere, Won Bin để lại ấn tượng mạnh với nhân vật Cha Tae Sik - một mật vụ sống ẩn dật sau khi mất vợ và con. Kịch bản phim và màn trình diễn của dàn diễn viên nhận nhiều lời khen ngợi. The Man From Nowhere trở thành một trong những bộ phim được giới chuyên môn đánh giá cao nhất của Won Bin.