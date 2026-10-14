Việt Anh và Quỳnh Nga tranh luận

Mới đây, Việt Anh đăng tải đoạn clip ghi lại cuộc trao đổi về thiết kế nội thất căn nhà chung với Quỳnh Nga. Kèm theo video, nam diễn viên hài hước viết: “Sau 9981 ngày, tranh luận thừa sống thiếu chết, sứt mẻ tình cảm thì cũng ra được kết quả bà con ơi. Cảm ơn anh em thiết kế đã kiên trì và chịu đựng anh và Phạm Quỳnh Nga nhé”.

Chia sẻ của Việt Anh nhanh chóng thu hút sự chú ý. Tuy nhiên, nội dung được chia sẻ cho thấy câu chuyện xoay quanh quá trình lựa chọn phương án thiết kế cho ngôi nhà. Đáng chú ý, cặp đôi đã cân nhắc phương án cầu thang xoắn nhưng sau khi xem xét, quyết định không sử dụng thiết kế này. Chi tiết nhỏ cho thấy việc hoàn thiện một không gian sống chung cũng đòi hỏi cả hai phải trao đổi và thống nhất nhiều lần.

Việt Anh chia sẻ quá trình thiết kế nội thất căn nhà chung với Quỳnh Nga.

Với Việt Anh và Quỳnh Nga, sau khi công khai mối quan hệ vào tháng 7/2026, cả hai cho biết đã cùng góp tiền mua nhà. Căn biệt thự liền kề ở khu vực ngoại thành Hà Nội được giới thiệu có thiết kế nhiều tầng, hướng đến không gian sinh hoạt lâu dài. Ngôi nhà dự kiến hoàn thiện để chuyển về ở vào đầu năm 2027.

Trước đó, mối quan hệ giữa Việt Anh và Quỳnh Nga nhiều lần trở thành đề tài bàn luận bởi cả hai thường xuyên xuất hiện thân thiết. Hai diễn viên từng hợp tác trong phim truyền hình Sinh tử, lần lượt đảm nhận vai Mai Hồng Vũ và Quỳnh Trinh. Những tương tác trên màn ảnh cùng sự gắn bó ngoài đời khiến tin đồn tình cảm xuất hiện trong thời gian dài, nhưng họ chỉ chính thức xác nhận chuyện yêu nhau vào năm 2026.

Việt Anh và Quỳnh Nga.

Ở lĩnh vực nghệ thuật, Việt Anh vẫn duy trì hoạt động trên màn ảnh nhỏ. Năm 2026, nam diễn viên góp mặt trong phim truyền hình Phù Sa, phát sóng trên VTV1 từ ngày 18/8, vào vai Hai Phước. Trước đó, anh tạo dấu ấn qua nhiều tác phẩm như Chạy án, Người phán xử, Sinh tử, Mê cung và Hướng dương ngược nắng. Đặc biệt, vai Phan Hải trong Người phán xử giúp tên tuổi Việt Anh đến gần hơn với đông đảo khán giả.

Trong khi đó, Quỳnh Nga được biết đến qua Lập trình cho trái tim, Về nhà đi con, Sinh tử và Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ. Vai Nhã trong Về nhà đi con từng tạo ra nhiều luồng ý kiến, góp phần giúp nữ diễn viên trở lại tâm điểm chú ý. Tính đến tháng 10/2026, cô chưa công bố dự án phim mới, đồng thời dành thời gian cho công việc kinh doanh và cuộc sống cá nhân.

Câu chuyện tranh luận khi lựa chọn thiết kế nội thất cho thấy Việt Anh và Quỳnh Nga cũng phải dành nhiều thời gian để tìm tiếng nói chung trong quá trình hoàn thiện nhà mới. Dù chưa chia sẻ thêm về kế hoạch kết hôn, việc cùng góp tiền mua nhà và chuẩn bị cho cuộc sống chung tiếp tục thu hút sự quan tâm của khán giả đối với mối quan hệ của hai diễn viên.