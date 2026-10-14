Kim Ji Won tự phá kỷ lục 'Nữ hoàng nước mắt' sau khi phát hành phim mới

Kim Ji Won đang thu hút sự chú ý khi bộ phim mới Doctor X: Mafia in White (Bác sĩ X) đạt thành tích ấn tượng trên Netflix, vượt qua kỷ lục từng được thiết lập bởi Nữ hoàng nước mắt - tác phẩm giúp nữ diễn viên tạo tiếng vang lớn trong năm 2024.

Theo bảng xếp hạng Global Top 10 của Netflix dành cho series truyền hình không nói tiếng Anh, Doctor X: Mafia in White đạt 4,6 triệu lượt xem trong tuần đầu tiên phát hành, vươn lên vị trí số 1 toàn cầu. Phim còn đứng đầu bảng xếp hạng tại 7 quốc gia và lọt Top 10 chương trình truyền hình tại 36 quốc gia.

Kim Ji Won trong phim Nữ hoàng nước mắt.

Thành tích này gây chú ý khi đặt cạnh Nữ hoàng nước mắt. Trong tuần đầu tiên, bộ phim hợp tác cùng Kim Soo Hyun từng xếp thứ 7 trên bảng xếp hạng Global Top 10 dành cho series truyền hình không nói tiếng Anh, đạt 1,2 triệu lượt xem và góp mặt trong Top 10 tại 12 quốc gia.

Như vậy, xét theo số liệu được công bố, Doctor X: Mafia in White có lượng xem tuần đầu cao gần 3,8 lần so với Nữ hoàng nước mắt, đồng thời mở rộng phạm vi xuất hiện trong bảng xếp hạng Top 10 từ 12 lên 36 quốc gia. Đây là bước tiến đáng kể trong hành trình khẳng định sức hút của Kim Ji Won trên thị trường quốc tế.

Trong Nữ hoàng nước mắt, Kim Ji Won đảm nhận vai Hong Hae In, nữ thừa kế tập đoàn Queens. Nhân vật sở hữu vẻ ngoài lạnh lùng, mạnh mẽ nhưng ẩn chứa nhiều tổn thương trong cuộc hôn nhân với Baek Hyun Woo, do Kim Soo Hyun thủ vai. Khả năng thể hiện những chuyển biến tâm lý phức tạp giúp nữ diễn viên nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả.

Kim Ji Won trong phim Doctor X: Mafia in White.

Sau thành công của bộ phim, Kim Ji Won trở lại màn ảnh nhỏ với Doctor X: Mafia in White vào tháng 10/2026, khép lại khoảng hai năm kể từ lần xuất hiện trong tác phẩm truyền hình trước đó. Lần này, cô lựa chọn hình tượng khác biệt, không còn là tiểu thư tài phiệt mà trở thành một nữ bác sĩ phẫu thuật thiên tài.

Trong phim mới, Kim Ji Won vào vai Gye Su Jeong, người được biết đến với năng lực chuyên môn xuất sắc, cá tính quyết liệt và thái độ không khoan nhượng trước những bất công trong môi trường y tế. Nhân vật đưa nữ diễn viên đến với màu sắc diễn xuất mới, đòi hỏi sự kết hợp giữa năng lực chuyên môn, tâm lý nhân vật và những tình huống xung đột căng thẳng.

Việc Doctor X: Mafia in White nhanh chóng dẫn đầu bảng xếp hạng Netflix cho thấy sức hút của dự án ngay từ những ngày đầu phát hành. Với Kim Ji Won, thành tích này còn mang ý nghĩa đặc biệt khi cô vượt qua dấu mốc của chính mình sau Nữ hoàng nước mắt. Tuy nhiên, chặng đường phía trước vẫn còn dài để bộ phim chứng minh sức bền và khả năng duy trì sức hút trong những tuần tiếp theo.