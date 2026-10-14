Công bố nguyên nhân cái chết và thông điệp cuối cùng của tài tử điện ảnh nổi tiếng 34 tuổi

Sáng 13/10, tờ PageSix đưa tin nam diễn viên người Mỹ RJ Mitte bất ngờ qua đời ở tuổi 34, khiến gia đình, bạn bè và đồng nghiệp không khỏi đau buồn. Đáng chú ý, sự ra đi của nam diễn viên diễn ra đúng dịp tròn một năm anh đính hôn với Kennedy Suarez.

Theo thông tin được đăng tải, nam diễn viên sinh năm 1992 được cho là đã qua đời do tự tử. Hiện cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra, xác minh các tình tiết liên quan để làm rõ nguyên nhân cái chết của RJ Mitte.

Theo thông tin được đăng tải, nam diễn viên sinh năm 1992 được cho là đã qua đời do tự tử. Ảnh: PageSix.

Cái chết đột ngột của nam diễn viên 34 tuổi khiến công chúng bàng hoàng và đau xót. Trước khi qua đời, RJ Mitte vẫn liên tục xuất hiện trước công chúng để quảng bá phim mới Talking to Strangers vào cuối tháng 9, đầu tháng 10. Vào ngày 5/10, anh xuất hiện trên podcast The Joe Vulpis và có nhiều chia sẻ sâu sắc về cuộc sống của như sự nghiệp. Đây là lần cuối cùng nam diễn viên xuất hiện trước công chúng.

Tại đây, RJ Mitte được hỏi làm thế nào để có những cảm xúc tăm tối cho những cảnh dữ dội nhất bộ phim Breaking Bad. Anh cho biết đã chuyển những trải nghiệm trong quá khứ của mình trong cuộc sống thành diễn xuất: “Tôi sống cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Tôi luôn cố gắng. Tôi chỉ có một khoảng thời gian rất hữu hạn. Tôi đã thấy rất nhiều thứ trên đời, cả những điều tốt đẹp và ghê tởm nhất. Và tôi thấy rút kinh nghiệm từ thực tiễn là điều thực sự quan trọng với tư cách diễn viên”.

“Đó thực sự là điều tuyệt vời nhất mà Breaking Bad đã mang lại cho tôi, là có thể cho mượn tiếng nói của mình tạo ra tác động có ý nghĩa thay đổi cuộc sống của mọi người. Tôi nghĩ đó là một trong những điều tuyệt vời nhất mà tôi có và đó không phải là những giải thưởng. Nó thực sự có thể tác động đến cuộc sống của ai đó theo cách có ý nghĩa, mà nếu không có điều đó, sẽ không có nó" - nam diễn viên chia sẻ. Ngôi sao sinh năm 1992 cho biết thành tựu lớn nhất của cuộc đời anh là "cho đi", giúp đỡ những người khác.

Tên tuổi anh gắn liền với loạt phim Breaking Bad. Ảnh: PageSix.

RJ Mitte nói rằng sự thành công của Breaking Bad đã cho anh một nền tảng để tiếp tục vận động cho quyền của người khuyết tật.

Mắc chứng bại não từ năm 3 tuổi, nam diễn viên vẫn nỗ lực vượt qua những trở ngại trong cuộc sống, từng bước khẳng định bản thân và truyền cảm hứng cho nhiều người. Anh cũng tích cực góp phần nâng cao sự hiện diện, tiếng nói của cộng đồng người khuyết tật trong lĩnh vực giải trí và xã hội.

RJ Mitte trở nên nổi tiếng, được biết đến rộng rãi nhờ vai diễn trong loạt phim ăn khách Breaking Bad trên kênh truyền hình AMC. Bên cạnh đó, ngôi sao 34 tuổi còn ghi dấu ấn qua hàng loạt tác phẩm đáng chú ý khác bao gồm Switched at Birth, The Guardians of Justice, Now Apocalypse,...