Tài tử TVB Lưu Tùng Nhân lần hiếm hoi tiết lộ tình hình sức khỏe hiện tại

Ở tuổi 77, diễn viên gạo cội Hong Kong Lưu Tùng Nhân (Lau Chung Yan) lần hiếm hoi chia sẻ về tình trạng sức khỏe sau thời gian dài hạn chế xuất hiện trước công chúng. Nam nghệ sĩ cho biết không muốn công khai tên bệnh cụ thể, đồng thời bày tỏ sự bình thản khi nhìn nhận quy luật sinh, lão, bệnh, tử của đời người.

Diễn viên gạo cội Lưu Tùng Nhân chia sẻ về tình hình sức khỏe ở tuổi 77. Ảnh: Sohu

Lưu Tùng Nhân là một trong những gương mặt thực lực tiêu biểu của màn ảnh Hong Kong, với hơn 50 năm hoạt động nghệ thuật. Ông ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm kinh điển như Đại Thời Đại với vai Phương Tiến Tân, Ỷ Thiên Đồ Long Ký với vai Trương Thúy Sơn, Danh Viện Vọng Tộc trong vai Chung Trác Vạn và Bộ Bộ Kinh Tâm với vai Hoàng đế Khang Hy. Sở hữu phong thái nho nhã cùng lối diễn xuất giàu chiều sâu, nam diễn viên từng có nhiều màn kết hợp đáng nhớ với các nghệ sĩ như Mễ Tuyết và Uông Minh Thuyên.

Những năm gần đây, Lưu Tùng Nhân dần rút lui khỏi các hoạt động trước ống kính. Một số hình ảnh ghi lại cảnh ông chống gậy, đi lại khó khăn từng được chia sẻ trên mạng xã hội, khiến nhiều khán giả lo lắng về sức khỏe của nam nghệ sĩ.

Lưu Tùng Nhân từng đảm nhận vai Trương Thúy Sơn trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký.

Trước sự quan tâm của công chúng, mới đây, Lưu Tùng Nhân đăng tải bài viết dài trên mạng xã hội để trực tiếp chia sẻ về tình trạng hiện tại. Ông gửi lời xin lỗi đến những người đã lo lắng khi nhìn thấy hình ảnh của mình: "Nếu những hình ảnh đó khiến mọi người lo lắng, buồn lòng, tôi thực sự cảm thấy áy náy. Tôi muốn nói với mọi người một lời xin lỗi vì đã khiến mọi người phải bận tâm".

Nam diễn viên cho biết không có ý định tiết lộ cụ thể tên căn bệnh mình đang mắc phải, bởi không muốn công chúng suy diễn theo hướng tiêu cực. Ông cũng mong mọi người không quá lo lắng trước những lời bàn luận trên mạng xã hội, đồng thời khẳng định bản thân có khả năng đối mặt với tình trạng hiện tại. "Tôi hy vọng mọi người đừng quá lo lắng vì những lời bàn tán trên mạng. Mong mọi người hãy tin tưởng tôi một chút, tôi có khả năng đối mặt với chuyện này", nam nghệ sĩ chia sẻ.

Đáng chú ý, trong bài viết, Lưu Tùng Nhân nhắc đến cố diễn viên La Tuệ Quyên như một ví dụ về cách nhìn nhận cái chết. Theo ông, phần lớn mọi người khó có thể bình thản khi đối diện với quy luật sinh tử, nhưng La Tuệ Quyên từng sẵn lòng chia sẻ những trải nghiệm cuộc đời ngay cả khi đối mặt với cái chết, qua đó mang đến những giá trị tích cực cho người khác.

Từ câu chuyện này, nam diễn viên cho rằng điều quan trọng không chỉ nằm ở những gì mỗi người phải trải qua mà còn ở thái độ khi đối diện với chúng. Ông nhìn nhận sinh, lão, bệnh, tử là những quy luật không ai có thể tránh khỏi. Cùng là bệnh tật, tuổi già hay cái chết, cách mỗi người tiếp nhận và đối mặt có thể ảnh hưởng đáng kể đến trải nghiệm của họ trong từng giai đoạn cuộc đời.

Lưu Tùng Nhân cũng chia sẻ những suy ngẫm đặc biệt sau vài năm đối diện với tuổi già và bệnh tật. Dù phải trải qua những thay đổi về sức khỏe, ông cho biết đây lại là quãng thời gian mang đến cho mình nhiều niềm vui và cảm giác hạnh phúc.

"Những năm gần đây, tôi đối diện với tuổi già và trải qua bệnh tật, nhưng tôi cảm thấy đây là giai đoạn vui vẻ, hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình. Những trải nghiệm ấy giúp tôi hiểu biết nhiều hơn, mở rộng lòng mình, đồng thời học được cách khiêm nhường và biết ơn", nam nghệ sĩ bộc bạch.

Sau hơn nửa thế kỷ làm nghề, Lưu Tùng Nhân cho biết ông chưa bao giờ thực sự quen với cách gọi khán giả là "người hâm mộ". Thay vào đó, ông thích xem họ như những người bạn. Vì vậy, sự quan tâm của công chúng khiến ông vừa cảm động, vừa áy náy khi những hình ảnh về cuộc sống riêng khiến mọi người lo lắng.

Nhìn lại hành trình nghệ thuật, nam diễn viên cho biết mục tiêu của ông suốt nhiều thập kỷ là mang đến cho khán giả những tác phẩm giúp họ giải trí, tận hưởng và có thêm chủ đề trò chuyện trong cuộc sống thường ngày. Điều khiến ông bất ngờ là ngay cả sau khi rời xa màn ảnh, cuộc sống và những hoạt động của mình vẫn tiếp tục thu hút sự quan tâm của công chúng.

Bên cạnh đó, nam nghệ sĩ tiết lộ đang chuẩn bị hai cuốn sách. Một cuốn tập trung chia sẻ những suy ngẫm của ông về cuộc đời, tình cảm và số phận sau nhiều năm trải nghiệm. Cuốn còn lại nhìn lại hành trình hoạt động nghệ thuật, những biến chuyển của ngành giải trí cùng các quan sát và suy nghĩ được tích lũy trong suốt sự nghiệp.

Sau hơn nửa thế kỷ hoạt động nghệ thuật, Lưu Tùng Nhân mong muốn ghi lại những trải nghiệm để chia sẻ với thế hệ trẻ. Ảnh: Sohu

Lưu Tùng Nhân cho biết ông muốn ghi chép lại những điều này bởi càng trải nghiệm nhiều, ông càng nhận ra thành công hay thất bại của một sự việc đều có nguyên nhân phía sau. Sự hưng thịnh hay suy thoái của một ngành nghề cũng không đến từ một yếu tố đơn lẻ, mà là kết quả của nhiều điều kiện đan xen, từ thời thế, môi trường đến con người và nỗ lực của từng cá nhân.

Thông qua hai cuốn sách, nam nghệ sĩ hy vọng có thể giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về quá trình một ngành nghề hình thành, phát triển và thay đổi theo thời gian, đồng thời gợi mở những vấn đề đáng suy ngẫm từ các bài học trong quá khứ.

Ở tuổi 77, Lưu Tùng Nhân không chỉ nhìn lại chặng đường nghệ thuật kéo dài hơn 50 năm mà còn dành thời gian chiêm nghiệm về cuộc sống. Việc ông chủ động chia sẻ những suy nghĩ về tuổi già, bệnh tật và sự hữu hạn của đời người cho thấy một góc nhìn điềm tĩnh trước những thay đổi không thể tránh khỏi, đồng thời giúp khán giả hiểu thêm về con người phía sau những vai diễn từng gắn bó với nhiều thế hệ người xem.