Dòng phương tiện nối dài trên cầu Nhật Tân sau tạm gỡ biển báo khoảng cách

VIDEO: Dòng xe nối dài trên cầu Nhật Tân sáng 28/9 sau khi biển báo khoảng cách được dỡ bỏ

Sáng 28/9, lượng ôtô trên cầu Nhật Tân nối dài ở cả hai chiều, một số thời điểm tốc độ di chuyển giảm, xảy ra ùn cục bộ.

Tại khu vực giữa cầu, các làn ôtô đông kín, khoảng cách giữa các xe được rút ngắn khi lưu lượng tăng.

Trước đó, ngày 24/9, cơ quan chức năng lắp hệ thống biển báo và vạch xác định khoảng cách trên cầu, với các mốc 0, 50, 100, 150 và 200 m. Hệ thống được thiết kế để giúp tài xế nhận biết khoảng cách với xe phía trước và chủ động điều chỉnh tốc độ.

Theo Cục CSGT, việc lắp biển, vạch nhằm tuyên truyền, tạo cảnh báo trực quan và hạn chế nguy cơ xảy ra va chạm liên hoàn, không đặt mục tiêu xử phạt.

Chiều 27/9, các biển báo khoảng cách được tạm tháo. Việc này diễn ra cùng thời điểm Hà Nội bắt đầu phương án tổ chức giao thông mới trên cầu Nhật Tân.

Theo phương án thí điểm, làn ôtô sát dải phân cách được giảm tốc độ tối đa từ 90 xuống 80 km/h; hai làn ôtô còn lại giữ mức 80 km/h. Làn dành cho xe máy và xe đạp có tốc độ tối đa 40 km/h. Phương án được áp dụng trong 6 tháng, từ 27/9/2026 đến 27/3/2027.

Áp lực giao thông trên cầu Nhật Tân cũng tăng trong thời gian cầu Thăng Long thi công. Từ 15/9 đến 10/11, một số xe tải và xe khách bị hạn chế qua cầu Thăng Long trong khung giờ 5h-24h, khiến nhiều tài xế phải thay đổi lộ trình.

Hơn 9h ngày 28/9, cầu Nhật Tân vẫn ghi nhận xe ken dày, tốc độ giảm và ùn cục bộ.