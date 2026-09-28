28 dự án cao tốc, gần 888.000 tỷ đồng: Mở rộng cánh cửa huy động vốn tư nhân

Huy động nguồn lực vừa đầu tư mới, vừa mở rộng

Thông tin từ Bộ Xây dựng, ngày mai (29/9), Hội nghị xúc tiến đầu tư phát triển đường bộ cao tốc giai đoạn 2026 - 2030 sẽ được tổ chức tại Hà Nội.

Nhiều dự án đường bộ cao tốc đang khai thác quy mô 4 làn xe hạn chế sẽ được kêu gọi nguồn lực đầu tư theo quy mô hoàn chỉnh, đáp ứng nhu cầu vận tải đang tăng mạnh (Ảnh minh hoạ).

Hội nghị nhằm cung cấp thông tin về định hướng phát triển, nhu cầu nguồn lực, cơ chế, chính sách và danh mục các dự án đường bộ cao tốc ưu tiên kêu gọi đầu tư; trao đổi, lắng nghe ý kiến về các giải pháp huy động hiệu quả nguồn lực ngoài ngân sách nhà nước tham gia phát triển đường bộ cao tốc.

Đáng chú ý, trên cơ sở quy hoạch và các nguyên tắc xác định dự án ưu tiên, Bộ Xây dựng xác định 28 dự án đường bộ cao tốc ưu tiên xúc tiến, kêu gọi đầu tư theo phương thức đối tác công - tư (PPP) giai đoạn 2026 - 2030, với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 887.820 tỷ đồng.

Nhóm ưu tiên 1 có 15 dự án, gồm: dự án đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội quy mô 6 làn xe, đi qua 5 tỉnh, thành: Hà Nội (dài 48km, tổng mức đầu tư gần 31.700 tỷ đồng); Ninh Bình (dài 32km, tổng mức đầu tư gần 26.000 tỷ đồng); Bắc Ninh (dài 27km, tổng mức đầu tư gần 16.700 tỷ đồng); Thái Nguyên (dài 46km, tổng mức đầu tư hơn 21.200 tỷ đồng) và Phú Thọ (dài 72km, tổng mức đầu tư hơn 31.000 tỷ đồng).

Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Đức Hòa - Mỹ An đi qua địa bàn 2 tỉnh: Tây Ninh, Đồng Tháp với tổng chiều dài 74km, quy mô 4 làn xe (quy hoạch 6 làn xe), tổng mức đầu tư hơn 29.300 tỷ đồng.

Dự án mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Mai Sơn - Cam Lộ từ 4 làn xe lên 6 làn xe hoàn chỉnh, qua địa bàn 5 tỉnh: Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị. Tổng chiều dài 415km, tổng mức đầu tư gần 72.200 tỷ đồng.

Dự án mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Quảng Ngãi - Dầu Giây từ 4 làn xe lên 6 làn xe, qua địa bàn 6 tỉnh, thành phố: Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đồng Nai. Tổng chiều dài 551km, tổng mức đầu tư hơn 78.200 tỷ đồng.

Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Phú Thọ - Cổ Tiết - Yên Bài, quy mô đầu tư 4 làn xe (quy hoạch 6 làn xe), qua địa bàn 2 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Phú Thọ. Tổng chiều dài 49km, tổng mức đầu tư hơn 25.500 tỷ đồng.

Dự án cao tốc Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu, đoạn Hà Tiên - Rạch Giá qua địa bàn tỉnh An Giang, quy mô 4 làn xe. Tổng chiều dài 87km, tổng mức đầu tư gần 56.000 tỷ đồng.

Dự án mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Tuyên Quang - Phú Thọ từ quy mô 4 làn xe hạn chế lên 4 làn xe hoàn chỉnh, đi qua địa bàn 2 tỉnh: Tuyên Quang, Phú Thọ. Tổng chiều dài 40km, tổng mức đầu tư gần 3.600 tỷ đồng.

Dự án cao tốc Cam Lộ - Lao Bảo quy mô 4 làn xe, dài 56km, đi qua địa bàn tỉnh Quảng Trị. Tổng mức đầu tư gần 14.000 tỷ đồng.

Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn đoạn Pleiku - Buôn Ma Thuột quy mô 4 làn xe (quy hoạch 6 làn xe), dài 149km đi qua địa bàn 2 tỉnh: Gia Lai, Đắk Lắk. Tổng mức đầu tư 23.400 tỷ đồng.

Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Buôn Ma Thuột - Gia Nghĩa quy mô 4 làn xe (quy hoạch 6 làn xe), dài 105km đi qua địa bàn 2 tỉnh: Đắk Lắk, Lâm Đồng. Tổng mức đầu tư 18.900 tỷ đồng.

Dự án cao tốc Nha Trang - Liên Khương đoạn Nha Trang - Đà Lạt quy mô 4 làn xe, dài 81km qua địa bàn 2 tỉnh: Lâm Đồng, Khánh Hoà. Tổng mức đầu tư hơn 25.000 tỷ đồng.

Dự án cao tốc Phan Thiết - Bảo Lộc - Gia Nghĩa - Bù Đăng đoạn Phan Thiết - Bảo Lộc quy mô 4 làn xe, dài 75km qua địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Tổng mức đầu tư 26.000 tỷ đồng.

Dự án mở rộng đường Vành đai 3 TP.HCM từ 4 làn xe lên 8 làn xe, dài 76km qua địa phận 3 tỉnh, thành phố: TP.HCM, Đồng Nai, Tây Ninh. Tổng mức đầu tư 38.000 tỷ đồng.

Dự án mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Mỹ Thuận - Cần Thơ từ 4 làn xe lên 6 làn xe, dài 23km qua địa phận 2 tỉnh: Đồng Tháp, Vĩnh Long. Tổng mức đầu tư 6.400 tỷ đồng.

Dự án cao tốc TP.HCM - Vĩnh Long - Cần Thơ - Cà Mau đoạn Vĩnh Long - Cần Thơ quy mô 4 làn xe, dài 77km qua địa bàn 2 tỉnh, thành phố: Vĩnh Long, Cần Thơ. Tổng mức đầu tư hơn 41.400 tỷ đồng.

Có 13 dự án được xác định nhóm ưu tiên 2, gồm: cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Ngọc Hồi – Pleiku quy mô 4 làn xe (quy hoạch 6 làn xe), dài 106km qua địa bàn 2 tỉnh: Quảng Ngãi,Gia Lai. Tổng mức đầu tư 16.200 tỷ đồng.

Dự án mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Chơn Thành - Đức Hòa từ 2 làn xe lên 4 làn xe (quy hoạch 6 làn xe), dài 84km đi qua địa phận 3 tỉnh, thành phố: Đồng Nai, Tây Ninh, TP.HCM. Tổng mức đầu tư 16.400 tỷ đồng.

Dự án cao tốc Vũng Áng - Cha Lo quy mô 4 làn xe, dài 65km đi qua địa phận 2 tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Trị. Tổng mức đầu tư 27.600 tỷ đồng.

Dự án cao tốc Hồng Ngự - Trà Vinh đoạn An Hữu - Trà Vinh quy mô 4 làn xe, dài 90km đi qua địa phận 2 tỉnh: Đồng Tháp, Vĩnh Long. Tổng mức đầu tư 31.500 tỷ đồng.

Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Tây nhánh Việt Trì - Hoà Bình quy mô 4 làn xe, dài 44km đi qua địa phận tỉnh Phú Thọ. Tổng mức đầu tư gần 16.000 tỷ đồng.

Dự án nâng cấp, mở rộng cao tốc Nội Bài - Hạ Long đoạn Nội Bài - Bắc Ninh từ đường cấp II, 4 làn xe lên cao tốc 6 làn xe, dài 30km đi qua địa phận 2 tỉnh: Bắc Ninh, Quảng Ninh. Tổng mức đầu tư gần 3.600 tỷ đồng.

Dự án mở rộng cao tốc Phủ Lý - Nam Định từ đường cấp II, 4 làn xe lên cao tốc 4 làn xe, dài 25km qua địa phận tỉnh Ninh Bình. Tổng mức đầu tư gần 11.500 tỷ đồng.

Dự án cao tốc vành đai trung du phía Bắc đoạn Thái Nguyên - Lạng Sơn quy mô 4 làn xe, dài 110km đi qua địa phận 2 tỉnh: Thái Nguyên, Lạng Sơn. Tổng mức đầu tư 29.000 tỷ đồng.

Dự án cao tốc Hà Tĩnh - Cầu Treo đoạn Hà Tĩnh - Đường Hồ Chí Minh quy mô 4 làn xe (quy hoạch 6 làn xe), dài 34km đi qua địa phận tỉnh Hà Tĩnh. Tổng mức đầu tư 10.200 tỷ đồng.

Dự án cao tốc Hồng Ngự - Trà Vinh đoạn Dinh Bà - Cao Lãnh quy mô 4 làn xe, dài 68km đi qua địa phận tỉnh Đồng Tháp. Tổng mức đầu tư gần 29.900 tỷ đồng.

Dự án mở rộng cao tốc Hồng Ngự - Trà Vinh đoạn An Hữu - Cao Lãnh từ 4 làn xe hạn chế lên 4 làn xe hoàn chỉnh, dài 27km qua địa phận tỉnh Đồng Tháp. Tổng mức đầu tư gần 4.000 tỷ đồng.

Dự án cao tốc TP.HCM - Vĩnh Long - Cần Thơ - Cà Mau đoạn TP.HCM - Vĩnh Long quy mô 4 làn xe, dài 64km đi qua địa phận 4 tỉnh, thành phố: TP.HCM, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long. Tổng mức đầu tư 35.000 tỷ đồng.

Dự án cao tốc TP.HCM - Vĩnh Long - Cần Thơ - Cà Mau đoạn Cần Thơ - Cà Mau quy mô 4 làn xe, dài 133km qua địa phận 2 tỉnh, thành phố: Cà Mau, Cần Thơ. Tổng mức đầu tư 70.000 tỷ đồng.

Các dự án đường bộ cao tốc Bộ Xây dựng kêu gọi nguồn lực đầu tư đã được phân tích, đánh giá mức độ ưu tiên cụ thể (Ảnh minh hoạ).

Bảy tiêu chí xét mức độ ưu tiên

Nhằm bảo đảm hiệu quả trong đầu tư các tuyến cao tốc, góp phần phát triển KT-XH gắn với mục tiêu tăng trưởng hai con số, Bộ Xây dựng đã nghiên cứu, đưa ra 7 tiêu chí xác định mức độ ưu tiên đầu tư các tuyến cao tốc theo thứ tự.

Cụ thể, tuyến cao tốc hiện có 2 làn xe hoặc 4 làn xe hạn chế (làn dừng khẩn cấp chưa liên tục) cần được mở rộng hoàn chỉnh để bảo đảm tính đồng bộ, hiện đại của hệ thống đường bộ cao tốc, phù hợp với quy chuẩn đường cao tốc và chỉ đạo của Chính phủ.

Tuyến cao tốc thuộc Danh mục dự án trong Chương trình hành động của Ban Chấp hành Trung ương Đảng thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tuyến cao tốc thuộc các hành lang kinh tế, vùng động lực, cực tăng trưởng được xác định nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2021 - 2030 của quy hoạch tổng thể quốc gia được Quốc hội ban hành tại Nghị quyết số 252/2025/QH15 ngày 10/12/2025.

Tuyến có nhu cầu vận tải tăng cao do thay đổi cơ cấu kinh tế vùng và địa phương, dự kiến vượt quá năng lực thông hành của tuyến trong tương lai gần.

Tuyến cao tốc có tiến trình đầu tư trước 2030 theo quy hoạch thuộc các hành lang vận tải chính, kết nối liên vùng, kết nối các vùng kinh tế trọng điểm, các trung tâm kinh tế, cảng biển, khu kinh tế, có tiềm năng đóng góp GRDP lớn, góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Tuyến có điều kiện triển khai thuận lợi như: đã GPMB theo quy mô quy hoạch; đang triển khai đầu tư, có thể điều chỉnh thiết kế, tận dụng nguồn lực đang thi công; nguồn cung cấp mỏ vật liệu thuận lợi...

Cuối cùng là ưu tiên các tuyến có khả năng thu hút nguồn lực ngoài ngân sách nhà nước hoặc địa phương chủ động bổ sung ngân sách địa phương.