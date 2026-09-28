'Cổng trường an toàn giao thông'

Trung tá Nguyễn Văn La, Phó Trưởng Công an phường Đồng Sơn cho biết, để tạo chuyển biến tích cực và rõ nét trong thực hiện công tác bảo đảm TTATGT liên quan đến học sinh, bám sát chỉ đạo của Công an tỉnh, Đảng ủy, UBND phường Đồng Sơn và căn cứ tình hình thực tế địa bàn, Công an phường Đồng Sơn đã chủ động triển khai, phối hợp với các cơ quan, đoàn thể, đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, kịp thời, đồng bộ các giải pháp bảo đảm TTATGT trên địa bàn.

Theo đó, Công an phường đã chủ trì, phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh phù hợp từng cấp học. Đối với trẻ mầm non, học sinh tiểu học, đơn vị tập trung tuyên truyền nhận biết tín hiệu đèn, biển báo thông dụng, kỹ năng đi bộ, sang đường, ngồi trên xe an toàn, đội mũ bảo hiểm đúng cách, không nô đùa dưới lòng đường, không tự ý mở cửa hoặc xuống xe đưa đón.

Đối với học sinh THCS, lực lượng Công an tuyên truyền quy tắc đi xe đạp, xe đạp điện, độ tuổi và điều kiện điều khiển phương tiện, đội mũ bảo hiểm; đi đúng phần đường, làn đường; không chở quá số người, không sử dụng điện thoại, không dàn hàng ngang, phóng nhanh, lạng lách hoặc tụ tập gây mất trật tự.

Với học sinh THPT, giáo dục nghề nghiệp, đơn vị tuyên truyền về điều kiện của người điều khiển và phương tiện; kỹ năng nhận diện, xử lý tình huống nguy hiểm; hậu quả pháp lý của việc giao xe, điều khiển xe khi chưa đủ tuổi hoặc chưa đủ điều kiện; phòng ngừa đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng.

Công an phường Đồng Sơn và nhà trường tổ chức cho học sinh ký cam kết chấp hành quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông - Ảnh: B.T

Đối với phụ huynh, cán bộ, giáo viên, nhân viên trường học, lực lượng chức năng tuyên truyền về trách nhiệm nêu gương; không giao xe cho học sinh chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện; kiểm tra mũ bảo hiểm và tình trạng phương tiện; dừng, đỗ, đón, trả học sinh đúng nơi quy định; phối hợp quản lý học sinh ngoài giờ học.

Công an phường Đồng Sơn cũng đã chủ trì, phối hợp với nhà trường tổ chức ký cam kết giữa nhà trường, phụ huynh và học sinh về chấp hành các quy định của pháp luật về TTATGT, với nội dung phù hợp, dễ hiểu, dễ thực hiện. Nhà trường có trách nhiệm quan tâm, theo dõi, nhắc nhở học sinh tuân thủ đúng quy định. Qua đó, góp phần tạo chuyển biến rõ nét về ý thức tự giác chấp hành pháp luật, xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong trường học.

Theo thiếu tá Nguyễn Mạnh Tuấn, Tổ Cảnh sát trật tự Công an phường Đồng Sơn, nhằm chủ động nắm tình hình, bảo đảm an ninh, TTATGT, phòng ngừa tai nạn, ùn tắc giao thông và các hành vi vi phạm liên quan đến lứa tuổi học sinh, cùng với việc đề nghị nhà trường rà soát học sinh tự điều khiển xe đến trường, phối hợp với phụ huynh xác minh, quản lý các trường hợp có dấu hiệu sử dụng phương tiện không phù hợp độ tuổi hoặc chưa đủ điều kiện, Công an phường Đồng Sơn đã tiến hành lập danh sách thanh thiếu niên có nguy cơ vi phạm TTATGT để có biện pháp ngăn chặn từ sớm, từ xa.

Công an phường thường xuyên, liên tục tổ chức lực lượng tuần tra, kiểm tra tại khu vực trường học và các tuyến đường học sinh thường xuyên qua lại, bảo đảm theo kế hoạch, phân công, phân cấp, để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và kịp thời phát hiện, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm với tinh thần thượng tôn pháp luật; quán triệt phương châm xử lý quyết liệt, kiên trì, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Trong đó, tập trung vào các hành vi có nguy cơ cao, như: Không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người, đi không đúng phần đường, dàn hàng ngang, sử dụng điện thoại, điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi hoặc chưa đủ điều kiện, giao xe cho người không đủ điều kiện...

Đồng thời, thông tin kịp thời cho nhà trường và gia đình để phối hợp quản lý, giáo dục trên cơ sở bảo đảm nguyên tắc bảo vệ người chưa thành niên và dữ liệu cá nhân. Bên cạnh đó, tăng cường nắm tình hình thanh thiếu niên, học sinh có biểu hiện tụ tập, điều khiển xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, cổ vũ hoặc tổ chức đua xe trái phép. Từ đó, phối hợp với gia đình, nhà trường và lực lượng ở cơ sở tuyên truyền, răn đe, quản lý, phát hiện, ngăn chặn kịp thời và giải tán từ sớm, góp phần hạn chế tối đa tình trạng học sinh vi phạm TTATGT.

Với vai trò là lực lượng chủ lực, Công an phường Đồng Sơn phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả; phối hợp chặt chẽ nhưng không làm thay phần trách nhiệm quản lý, giáo dục của nhà trường và gia đình. Qua đó, Công an phường đã phát huy trách nhiệm, phối hợp với nhà trường, gia đình và các lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần tạo chuyển biến tích cực, rõ nét trong công tác bảo đảm TTATGT trên địa bàn, để mỗi cơ sở giáo dục thực sự trở thành một “Cổng trường an toàn giao thông”.