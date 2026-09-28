Nâng cao vai trò thanh niên, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài trong đóng góp cho đất nước

Toàn cảnh Hội thảo. (Ảnh: Nguyễn Nhuận)

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại hai điểm cầu Bộ Ngoại giao tại Hà Nội và Đại học Công nghệ Sydney (Australia), đồng thời kết nối trực tuyến với lưu học sinh và người Việt Nam tại nhiều khu vực của Australia.

Hội nghị nằm trong khuôn khổ Bản ghi nhớ hợp tác ký kết năm 2025 giữa Đoàn Thanh niên Bộ Ngoại giao và SVAU, hướng tới tăng cường kết nối, cung cấp thông tin và tạo không gian trao đổi giữa các cơ quan trong nước với đoàn viên, hội viên, lưu học sinh, trí thức trẻ và cộng đồng người Việt Nam tại Australia.

Tham dự sự kiện có Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Bộ Ngoại giao Trần Thanh Hải, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Sydney Nguyễn Thanh Tùng; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao Ngô Trịnh Hà; Tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Australia Lê Thùy Trang; Tham tán phụ trách Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Minh Tâm; Tham tán, Trưởng Đại diện bộ phận đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ, Đại sứ quán Việt Nam tại Australia Bùi Việt Khôi; Bí thư thứ nhất phụ trách Khoa học và Công nghệ Nguyễn An Tiến; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Bộ Ngoại giao, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Ngoại giao Nguyễn Đồng Anh; Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Australia Huỳnh Tấn Đạt, cùng đại diện các chi bộ lưu học sinh, hội sinh viên, lưu học sinh và cộng đồng người Việt Nam tại Australia.

Phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài

Tại Hội nghị, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Ngô Trịnh Hà đã phổ biến, trao đổi về Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Ngô Trịnh Hà phổ biến, trao đổi với Hội nghị về Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài. (Ảnh: Nguyễn Nhuận)

Đồng chí Ngô Trịnh Hà cho biết, Nghị quyết số 23-NQ/TW kế thừa những định hướng quan trọng của Nghị quyết số 36-NQ/TW năm 2004, đồng thời có bước phát triển mới về tư duy, gắn công tác người Việt Nam ở nước ngoài với yêu cầu phát triển đất nước. Kiều bào được xác định không chỉ là “bộ phận không tách rời” mà còn là “nguồn lực chiến lược quan trọng”, “chủ thể đồng hành” và “cầu nối” góp phần thúc đẩy quan hệ quốc tế.

Trong bối cảnh cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng phát triển, lực lượng trẻ và trí thức gia tăng, đồng chí Ngô Trịnh Hà đề nghị lưu học sinh, sinh viên Việt Nam tại Australia chủ động hội nhập, học tập và làm việc chuyên nghiệp; phát huy tri thức, kỹ năng để đóng góp cho đất nước từ xa, từ sớm; làm cầu nối thúc đẩy hợp tác giáo dục, nghiên cứu khoa học và công nghệ Việt Nam-Australia; đồng thời giữ gìn tiếng Việt, văn hóa và bản sắc dân tộc.

Đồng chí cũng nhấn mạnh, Nhà nước sẽ tiếp tục đồng hành, kiến tạo chính sách, thu hút nguồn lực theo mạng lưới và chăm lo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Các cơ chế tham vấn, đóng góp ý kiến của kiều bào tiếp tục được quan tâm; đồng thời đang nghiên cứu sáng kiến “Chuyến tàu công nghệ” nhằm kết nối nhu cầu trong nước với lực lượng chuyên gia, tiến sĩ trẻ người Việt Nam ở nước ngoài.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại hai điểm cầu Bộ Ngoại giao tại Hà Nội và Đại học Công nghệ Sydney (Australia), đồng thời kết nối trực tuyến với lưu học sinh và người Việt Nam tại nhiều khu vực của Australia. (Ảnh: Nguyễn Nhuận)

Tại Hội nghị, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Australia Huỳnh Tấn Đạt đề xuất một số giải pháp triển khai Nghị quyết số 23-NQ/TW, trong đó có cụ thể hóa cơ chế tham vấn chuyên gia kiều bào theo từng chủ đề chính sách; hỗ trợ các hoạt động quảng bá văn hóa, tiếng Việt; nghiên cứu thành lập Hội Thanh niên Kiều bào tại Australia để duy trì kết nối với thế hệ thứ hai, thứ ba; định kỳ tổng hợp cơ hội nghiên cứu, giảng dạy trong nước để kết nối với các tiến sĩ trẻ; đồng thời có hướng dẫn cụ thể về tiêu chí, hình thức tôn vinh, khen thưởng các cá nhân, tập thể có đóng góp từ xa.

Đẩy mạnh hợp tác khoa học, công nghệ Việt Nam-Australia

Trao đổi về hợp tác khoa học và công nghệ, Tham tán, Trưởng Đại diện bộ phận đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ, Đại sứ quán Việt Nam tại Australia Bùi Việt Khôi chỉ rõ, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là một trong sáu trụ cột của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Australia.

Đồng chí giới thiệu một số chương trình hợp tác, trong đó có Trung tâm Công nghệ Chiến lược Australia-Việt Nam (AVSTC) tại Hà Nội; đồng thời đề nghị các chi bộ, sinh viên tại Australia chủ động đề xuất các dự án, giải pháp công nghệ có khả năng ứng dụng thực tế tại Việt Nam.

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Bộ, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Ngoại giao Nguyễn Đồng Anh phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Nguyễn Nhuận)

Về phần mình, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Bộ, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Ngoại giao Nguyễn Đồng Anh đã nhấn mạnh vai trò của mạng xã hội trong kết nối cộng đồng, đồng thời đề nghị Hội Sinh viên Việt Nam tại Australia tăng cường phối hợp với Đoàn Thanh niên Bộ Ngoại giao trong xác minh, xử lý và cung cấp thông tin minh bạch, tích cực.

Đồng chí cũng giới thiệu các chương trình đào tạo liên kết giữa Học viện Ngoại giao với một số trường đại học lớn của Australia, đồng thời đề nghị nghiên cứu sinh, tiến sĩ Việt Nam tại Australia tăng cường hợp tác nghiên cứu, công bố quốc tế, về nước công tác hoặc tham gia giảng dạy, thỉnh giảng tại Học viện Ngoại giao.

Quán triệt Chỉ thị số 07-CT/TW, đẩy mạnh phát triển Đảng

Bên cạnh đó, Phó Bí thư Đảng ủy tại Australia Lê Thùy Trang cũng đã phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới”, đồng thời trao đổi về công tác phát triển Đảng trong lưu học sinh và cộng đồng người Việt Nam tại Australia.

Đồng chí Lê Thùy Trang khẳng định, điểm mới của Chỉ thị là chuyển từ “học tập và làm theo” sang “học tập và thực hành”, lấy kết quả làm thước đo; đồng thời bổ sung thành tố “phương pháp Hồ Chí Minh”, gắn lý luận với thực tiễn và nói đi đôi với làm.

Về công tác phát triển Đảng, đồng chí cho biết Đảng ủy tại Australia đã có các giải pháp đẩy mạnh phát triển Đảng trong lực lượng hơn 30.000 sinh viên Việt Nam tại Australia, đồng thời tháo gỡ một số vướng mắc trong quy trình phát triển Đảng đối với học viên hệ Thạc sĩ.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng lắng nghe ý kiến đóng góp của lưu học sinh, sinh viên về việc lồng ghép công tác người Việt Nam ở nước ngoài vào kế hoạch phát triển địa phương, phát huy vai trò của hội đoàn sinh viên trong kết nối các thế hệ người Việt Nam, cũng như xây dựng cơ chế hỗ trợ các sáng kiến, dự án cộng đồng do sinh viên, trí thức trẻ đề xuất.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Bộ Ngoại giao Trần Thanh Hải phát biểu tổng kết Hội nghị. (Ảnh: Nguyễn Nhuận)

Phát biểu tổng kết, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Bộ Ngoại giao Trần Thanh Hải đánh giá, các chuyên đề tại Hội nghị có mối liên hệ chặt chẽ giữa mục tiêu phát triển đất nước, phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài và phương pháp hành động.

Đồng chí Trần Thanh Hải đề nghị các chi bộ và lưu học sinh Việt Nam tại Australia tập trung chuyển nhận thức thành hành động cụ thể trong học tập, nghiên cứu khoa học; chủ động kết nối mạng lưới trí thức trẻ tham gia giải quyết những vấn đề đất nước đang cần như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, chuyển đổi số; giữ gìn bản sắc văn hóa, nâng cao cảnh giác và chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trên không gian mạng; đồng thời chú trọng phát hiện, bồi dưỡng và kết nạp những quần chúng ưu tú vào Đảng.

Thông qua các phiên trình bày và trao đổi, Hội nghị góp phần tăng cường kết nối giữa các cơ quan trong nước với lưu học sinh, trí thức trẻ và cộng đồng người Việt Nam tại Australia, cung cấp thông tin về các chủ trương, định hướng liên quan đến công tác người Việt Nam ở nước ngoài, hợp tác khoa học và công nghệ và công tác phát triển Đảng. Hội nghị đồng thời tiếp tục cụ thể hóa Bản ghi nhớ hợp tác năm 2025 giữa Đoàn Thanh niên Bộ Ngoại giao và SVAU trong công tác thông tin, kết nối và hỗ trợ cộng đồng sinh viên Việt Nam tại Australia.