Lâm Đồng: Khẩn cấp mở rộng đường đèo Mimosa trước nguy cơ đứt gãy nền đường

Hiện trạng khu vực nứt đèo Mimosa bắt đầu mở rộng sáng 28-9. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Sáng 28-9, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho biết đã quyết định mở rộng nền đường về phía taluy dương tại khu vực xuất hiện vết nứt chạy dọc đèo Mimosa.

Đoạn đường được mở rộng dài khoảng 150m, phần mở rộng khoảng 5,2m, mặt đường thảm bê tông nhựa trên lớp cấp phối đá dăm. Các đơn vị đồng thời bố trí hộ lan, vạch sơn, biển báo theo quy định.

Hiện trạng khu vực nứt đèo Mimosa bắt đầu mở rộng sáng 28-9. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Để thi công, các đơn vị sẽ phát dọn khoảng 20 cây thông có đường kính từ 5-15cm phía taluy dương, trong hành lang đường bộ, và di dời hệ thống ống cấp nước. Các phần việc phải hoàn thành trước ngày 3-10-2026, phục vụ giao thông, du lịch, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026.

Hiện trạng khu vực vết nứt trên đèo Mimosa. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Như Báo SGGP đã thông tin, theo Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng), sau các đợt mưa lớn, tại Km4+100 - Km4+140 trên quốc lộ 20, đoạn qua đèo Mimosa (phường Xuân Hương – Đà Lạt), xuất hiện vết nứt dọc mặt đường dài khoảng 40m, lấn vào gần hết một làn đường.

Vết nứt đang có dấu hiệu mở rộng, tiềm ẩn nguy cơ sạt trượt, đứt gãy đột ngột nền, mặt đường về phía taluy âm, đe dọa an toàn của người và phương tiện lưu thông trên tuyến. Trong đợt mưa lũ tháng 11-2025, khu vực này từng xảy ra sạt lở nghiêm trọng, khiến quốc lộ 20 qua đèo Mimosa bị chia cắt nhiều ngày.

Vết nứt có dấu hiệu mở rộng trên đèo Mimosa. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Tại đây, Ban Quản lý dự án 85 đang thi công cầu cạn theo lệnh xây dựng công trình khẩn cấp tại Quyết định số 58/QĐ-KTQLXD ngày 5-5-2026 của Cục trưởng Cục Quản lý đầu tư xây dựng (Bộ Xây dựng). Công trình dài 140m, rộng 9m, kinh phí 37 tỷ đồng, nhằm xử lý lâu dài nguy cơ sạt trượt, đứt gãy nền, mặt đường trên đèo Mimosa.