Việt Nam kêu gọi các quốc gia thành viên LHQ đẩy nhanh phê chuẩn Công ước Hà Nội

Theo tin từ Bộ Ngoại giao, từ ngày 26/9, Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Anh Tuấn làm Trưởng đoàn (thành viên gồm đại diện các Bộ Ngoại giao, Quốc phòng, Công an, Tư pháp, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Đại sứ quán Việt Nam tại Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE)) đã tham dự Hội nghị cấp cao của Liên hợp quốc lần thứ 15 về phòng, chống tội phạm và tư pháp hình sự (Crime Congress) tại Abu Dhabi, UAE.

Trong khuôn khổ Hội nghị, Đoàn Việt Nam đã tham dự và phát biểu tại Phiên cấp cao, cùng Cơ quan Liên hợp quốc về phòng, chống ma túy và tội phạm (UNODC) đồng chủ trì sự kiện cấp cao về thực thi Công ước Hà Nội, đồng thời tiến hành nhiều hoạt động tiếp xúc song phương bên lề Hội nghị.

Phát biểu tại Phiên cấp cao ngày 27/9, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn nhấn mạnh cam kết của Chính phủ Việt Nam tích cực triển khai Tuyên bố Abu Dhabi, chuyển các cam kết của Hội nghị thành hành động cụ thể ở cấp quốc gia, khu vực và quốc tế.

Chia sẻ về những nỗ lực của Việt Nam, Thứ trưởng cho biết Việt Nam đang tiếp tục hoàn thiện thể chế, pháp luật về tư pháp hình sự, trong đó sửa đổi, bổ sung Bộ luật Hình sự, ban hành các luật mới về dẫn độ, tương trợ tư pháp và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm; đồng thời triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, ma túy, mua bán người, tham nhũng, rửa tiền, tội phạm sử dụng công nghệ cao và tội phạm mạng.

Nhấn mạnh “tội phạm không dừng lại ở biên giới quốc gia và nỗ lực chống tội phạm cũng không thể dừng lại ở biên giới quốc gia”, Trưởng đoàn Việt Nam khẳng định hợp tác quốc tế không phải là một lựa chọn mà là yêu cầu tất yếu trong phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia. Hợp tác cần được tiến hành trên cơ sở luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc, tôn trọng chủ quyền, bình đẳng giữa các quốc gia, đồng thời quan tâm hỗ trợ các nước đang phát triển thu hẹp khoảng cách về năng lực thực thi pháp luật và tư pháp hình sự.

Một trọng tâm trong các hoạt động của Đoàn Việt Nam tại Hội nghị là thúc đẩy Công ước Hà Nội sớm có hiệu lực và được thực thi hiệu quả. Ngày 26/9, Việt Nam và UNODC đồng chủ trì sự kiện cấp cao với chủ đề “Từ ký kết tới thực thi Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng”, tiếp nối thành công của Lễ mở ký Công ước tại Hà Nội tháng 10/2025.

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn kêu gọi các quốc gia duy trì động lực chính trị được tạo ra từ Lễ mở ký tại Hà Nội, đẩy nhanh quá trình ký kết, phê chuẩn, chấp thuận hoặc gia nhập Công ước.

Đồng thời, Việt Nam nhấn mạnh phê chuẩn phải đi đôi với chuẩn bị cho thực thi, nhất là trong các lĩnh vực hình sự hóa, biện pháp tố tụng, chứng cứ điện tử và hợp tác quốc tế; đề nghị UNODC tiếp tục đóng vai trò trung tâm trong hỗ trợ các quốc gia, đặc biệt các nước đang phát triển, rà soát pháp luật, nội luật hóa Công ước, hỗ trợ kỹ thuật và xây dựng năng lực.

Thứ trưởng đặc biệt đề cập đến Sáng kiến thành lập Trung tâm của UNODC về phòng, chống tội phạm mạng khu vực Châu Á-Thái Bình Dương đặt tại Việt Nam đang được hai Bên tích cực thúc đẩy như một điểm sáng của tiến trình hợp tác quốc tế phòng chống tội phạm mạng.

Bên lề Hội nghị, Trưởng đoàn Việt Nam có các cuộc tiếp xúc với Chủ tịch Hội nghị, Bộ trưởng Tư pháp UAE, Giám đốc điều hành UNODC và Trưởng đoàn các nước tham dự Hội nghị nhằm trao đổi về tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tư pháp hình sự, đặc biệt là hợp tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia và tội phạm mạng trong kỷ nguyên số.

Trao đổi với bà Monica Juma, Giám đốc điều hành UNODC, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn một lần nữa khẳng định cam kết của Chính phủ Việt Nam đồng hành với UNODC thúc đẩy các nước ký kết, phê chuẩn, sớm đưa Công ước Hà Nội có hiệu lực.

Các hoạt động của Đoàn Việt Nam tại Hội nghị tiếp tục thể hiện chủ trương chủ động, tích cực và có trách nhiệm của Việt Nam trong hợp tác quốc tế về phòng, chống tội phạm, gắn việc tham gia xây dựng các khuôn khổ pháp lý quốc tế với triển khai thực chất các cam kết ở cấp quốc gia và khu vực.

Trong bối cảnh công nghệ số đang làm thay đổi nhanh chóng phương thức và phạm vi hoạt động của tội phạm, Việt Nam khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Liên hợp quốc, UNODC và các quốc gia thành viên để đưa Công ước Hà Nội và các công cụ pháp lý quốc tế vào thực tiễn, góp phần xây dựng môi trường quốc tế an toàn, công bằng và thượng tôn pháp luật.

Hội nghị cấp cao của LHQ về Phòng chống Tội phạm và Tư pháp Hình sự là một trong những hội nghị lớn và lâu đời nhất của LHQ, với sự tham gia đông đảo của nhiều lãnh đạo cấp cao các quốc gia thành viên LHQ, các nhà hoạch định, thực thi chính sách, giới học thuật, các tổ chức liên chính phủ và phi chính phủ,… trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm và tư pháp hình sự từ năm 1955. Hội nghị được tổ chức định kỳ 5 năm, có vai trò lớn trong việc định hướng lĩnh vực phòng chống tội phạm và tư pháp hình sự, đồng thời có ảnh hưởng đến các chính sách và thực tiễn triển khai của quốc gia và quốc tế.

Hội nghị cấp cao của LHQ về tội phạm và tư pháp hình sự lần thứ 15 được tổ chức ngày 26/9-1/10 tại Abu Dhabi, các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất với chủ đề Đẩy mạnh phòng ngừa tội phạm, tư pháp hình sự và pháp quyền: bảo vệ nhân loại, hành tinh và đạt được các mục tiêu của Chương trình nghị sự năm 2030 về Phát triển bền vững trong thời đại số”